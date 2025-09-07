Илиян Василев: В момента тече надпревара кой да оглави гнева на хората

Румен Радев очевидно се опитва да затвори избора на обществото в капана на триадата Борисов–Пеевски–Радев. И както виждаме – медиите все по-настойчиво ни бутат в тази рамка. Но проблемът е, че покровителят на договорите с „Боташ“ и пътя на Копринката няма как да се превърне в образа на Робин Худ. Истината е друга: в момента тече надпревара кой да оглави гнева на хората – гняв, който извира от всякакви посоки – политически, социални, икономически, морални.
На терена вече има ожесточена битка в ляво от центъра и сред националистите. „Възраждане“ – политическите хрътки под контрола на Борисов – и Радев се борят за овладяване на гласа на протеста вляво. Пеевски действа през БСП, които също влязоха в играта и вкараха нова тема – Китай, като надградена версия на руския наратив.
Радев се опитва да забие клин между Борисов и Пеевски, като говори за „дерeбеи“, визирайки Пеевски. Но зад цялата реторика винаги става дума за едно и също – за подялба на баницата. Последният пример е показателен – сблъсъкът около назначението на шефа на НСО срещу главния секретар на МВР. И този пазарлък си върви, невидим за публиката, но добре познат на всички в системата.
Големият проблем на Радев, Пеевски и на Борисов е, че и двамата не проумяват нещо просто: в България няма място нито за „български Орбан“, нито за „български Фицо“, нито за „български Ердоган“. А тези три образа, взети заедно, се събират в триадата Борисов–Радев–Пеевски.
Затова и тези остри изказвания на Радев са повече шум, отколкото съдържание. Това е отчаян опит да компенсира факта, че не успя да оправдае очакванията на собствените си хора – да излезе от президентството и да оглави политическа партия. И понеже не може да промени съдържанието, повишава децибелите.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
1 ,,,,,,
13:11 07.09.2025
2 Град Симитли
.... Виж, когато "гнева на хората" се насочи към такива фейсбук "анализатори", накъде ще бягаш на дърти години?!
13:11 07.09.2025
3 Фен
Коментиран от #11
13:13 07.09.2025
4 Сталин
Коментиран от #13
13:13 07.09.2025
5 Нито един от триадата
САМИ С ДЕЛАТА СИ!
Не с говоренето.
13:13 07.09.2025
6 Агент на ДС "сашо11"
Коментиран от #10
13:19 07.09.2025
7 Механик
Всеки път е така вече над 35 години.
13:21 07.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Джером Джером
13:23 07.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ТИГО
До коментар #3 от "Фен":Да ,и ти ще станеш ГенСек на партията на задръстеняците с голямото его!
13:39 07.09.2025
12 Надпреварата е друга
13:43 07.09.2025
13 ТИГО
До коментар #4 от "Сталин":Направо разби тъпомера ! Ако си мислиш че Путин ще ни целува мноо се лъжеш ,даже и Разяждане и БКП то няма да ги тачи !Не разбирам какво искате от Европа плюете я ма ходите там за коли и на работа и почивка ! Що не идете в Единая Могучая на екскурзия или на почивка а се ви тегли на запад !
13:43 07.09.2025