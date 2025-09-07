Новини
Илиян Василев: В момента тече надпревара кой да оглави гнева на хората

7 Септември, 2025 13:04

Радев се опитва да забие клин между Борисов и Пеевски, като говори за „дерeбеи“, визирайки Пеевски. Но зад цялата реторика винаги става дума за едно и също – за подялба на баницата.

Илиян Василев: В момента тече надпревара кой да оглави гнева на хората - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Румен Радев очевидно се опитва да затвори избора на обществото в капана на триадата Борисов–Пеевски–Радев. И както виждаме – медиите все по-настойчиво ни бутат в тази рамка. Но проблемът е, че покровителят на договорите с „Боташ“ и пътя на Копринката няма как да се превърне в образа на Робин Худ. Истината е друга: в момента тече надпревара кой да оглави гнева на хората – гняв, който извира от всякакви посоки – политически, социални, икономически, морални.

На терена вече има ожесточена битка в ляво от центъра и сред националистите. „Възраждане“ – политическите хрътки под контрола на Борисов – и Радев се борят за овладяване на гласа на протеста вляво. Пеевски действа през БСП, които също влязоха в играта и вкараха нова тема – Китай, като надградена версия на руския наратив.

Радев се опитва да забие клин между Борисов и Пеевски, като говори за „дерeбеи“, визирайки Пеевски. Но зад цялата реторика винаги става дума за едно и също – за подялба на баницата. Последният пример е показателен – сблъсъкът около назначението на шефа на НСО срещу главния секретар на МВР. И този пазарлък си върви, невидим за публиката, но добре познат на всички в системата.

Големият проблем на Радев, Пеевски и на Борисов е, че и двамата не проумяват нещо просто: в България няма място нито за „български Орбан“, нито за „български Фицо“, нито за „български Ердоган“. А тези три образа, взети заедно, се събират в триадата Борисов–Радев–Пеевски.

Затова и тези остри изказвания на Радев са повече шум, отколкото съдържание. Това е отчаян опит да компенсира факта, че не успя да оправдае очакванията на собствените си хора – да излезе от президентството и да оглави политическа партия. И понеже не може да промени съдържанието, повишава децибелите.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


  • 1 ,,,,,,

    2 3 Отговор
    Хората

    13:11 07.09.2025

  • 2 Град Симитли

    13 6 Отговор
    Ти остави Радев!
    .... Виж, когато "гнева на хората" се насочи към такива фейсбук "анализатори", накъде ще бягаш на дърти години?!

    13:11 07.09.2025

  • 3 Фен

    8 9 Отговор
    Още малко. И атлантическо-линералната сган и паплач ще бъдат пометени. В Европа, и у нас.

    Коментиран от #11

    13:13 07.09.2025

  • 4 Сталин

    15 5 Отговор
    Путин има много голям късмет с "лидерите" в Европа, всички тези негодници в Европа са мразени от народа и хората очакват с нетърпение Путин да ги освободи от тези ционистки кучета които заляха Европа с талибани и примати да заменят бялото население в Европа и който се обади за криминалната дейност на тези талмудисти в Европа отива в затвора за 3 години

    Коментиран от #13

    13:13 07.09.2025

  • 5 Нито един от триадата

    8 2 Отговор
    Много се самокомпрометираха!
    САМИ С ДЕЛАТА СИ!
    Не с говоренето.

    13:13 07.09.2025

  • 6 Агент на ДС "сашо11"

    8 3 Отговор
    Пак се изтропа на метеното...

    Коментиран от #10

    13:19 07.09.2025

  • 7 Механик

    7 3 Отговор
    В момента в посолствоТО са се събрали кое "отровно трио" и кой Кирчо да сложат начело на протестите.
    Всеки път е така вече над 35 години.

    13:21 07.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Джером Джером

    7 6 Отговор
    ПРАЗНИ МИСЛИ НА ЕДИН ПРАЗЕН ЧОВЕК!

    13:23 07.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТИГО

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Да ,и ти ще станеш ГенСек на партията на задръстеняците с голямото его!

    13:39 07.09.2025

  • 12 Надпреварата е друга

    1 0 Отговор
    Кой да гневрира хората по неговата си тема. Но няма фантазия. Все около Бойко и Шиши се въртят. Което няма как да е идеологическа основа, обединяваща хората. Мнозина пробваха.

    13:43 07.09.2025

  • 13 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Направо разби тъпомера ! Ако си мислиш че Путин ще ни целува мноо се лъжеш ,даже и Разяждане и БКП то няма да ги тачи !Не разбирам какво искате от Европа плюете я ма ходите там за коли и на работа и почивка ! Що не идете в Единая Могучая на екскурзия или на почивка а се ви тегли на запад !

    13:43 07.09.2025