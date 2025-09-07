Новини
Александър Йорданов: Радев става за партиен лидер. Ще бъде нещо като Костадинов №2

7 Септември, 2025 19:00 888 61

И още една прогноза. Вотът на недоверие, който ПП-ДБ ще поискат на правителството на Росен Желязков няма да успее. Пепейци и дебейци ще разчитат на пискливите русофилски гласчета в парламента, което още повече ще ги смали и не само в моите очи

Александър Йорданов: Радев става за партиен лидер. Ще бъде нещо като Костадинов №2 - 1
Александър Йорданов Александър Йорданов евродепутат
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Той става за партиен лидер. Ще бъде нещо като Костадинов № 2. Убедих се в това, след като прочетох какви ги е плещил вчера в Пловдив на тържеството по случай годишнината от Съединението. Двамата с лидера на "Възраждане" са си плюли в устата, но ще им се наложи да делят един и същ електорат, което автоматично ще понижи изборните им резултати. Със сигурност на Костадинов това няма да се хареса.

В словото си вчера в Пловдив президентът Румен Радев премълча истината, че Русия е била против Съединението и подтиква сръбския крал Милан да нападне младата ни държава, на която министър на отбраната е руски генерал, който изтегля от войската руските офицери, за да я лиши от професионално ръководство. Голямо руско предателство и подлост. Така започва Сръбско-българската война през есента на 1885 г., която много бързо завършва с поражение за Сърбия - малката Русия на Балканите. А това е факт, който не трябва да се премълчава в Деня на Съединението. Тогава ние българите успяваме, защото единствената "велика сила", която е срещу нашата воля е Руската империя. Тя извършва и много други престъпления срещу отечеството ни веднага след Съединението, включително опит за въоръжен метеж и държавен преврат. Румен Радев обаче премълча всичко това и вместо като държавен глава да заклейми подлостта на руската имперска политика, още повече, че в наши дни има и пример за сравнение, той издрънка много глупости в стил "Кострусолюбци, което пък означава, че партийният му проект няма да е успешен. Както и да го калкулират русофилското малцинство у нас, то мнозинство няма да стане. А и любимецът им - московският военнопрестъпник, е кажи речи пътник. Дълго още няма да го бъде. Защото ще трябва да има мир. А мир с Путин не може да има и това е добре известно. Така че след година и половина ще гледаме Радев като част от русофилската партийна масовка и това ще му бъде партийният проект. Любопитно ще е само кой повече ще циркулира по медиите тогава - той или Костадинов. Не изключвам това да е Радев, защото Боташ си е "бутаж".

И още една прогноза. Вотът на недоверие, който ПП-ДБ ще поискат на правителството на Росен Желязков няма да успее. Пепейци и дебейци ще разчитат на пискливите русофилски гласчета в парламента, което още повече ще ги смали и не само в моите очи.

Но, ако мислено сега се пренесете 81 години назад във времето, ще си припомните, че именно на 7 септември 1944 г. вражеската съветска армия се появява на нашата граница, за да нахлуе в отечеството ни на следващия ден и да го окупира. А след това идва и 9 септември, когато слезли от Балкана терористи и други национални предатели извършват държавен преврат. Сигурен съм, че ПП-ДБ не са избрали случайно септември, за опита си да свалят правителството на премиера Росен Желязков. Те съзнателно са търсили асоциацията със зловещата есен на 1944 година, когато родоотстъпници отклоняват държавата ни от нейния европейски път и я насочват в грешната посока, а именно към съюз с тоталитарна държава, която предстоеше да се разпадне. Впрочем, добре е да си припомним, че партията "Възраждане" заглади косъма и напомпа мускули, когато през 2020 г. дебейци вдигнаха също септемврийско въстание и дори го нарекоха "велико". Помним какво бабикянене бе тогава! Така тяхното протестърство отиде в полза на родната путинофилия. Пак те помогнаха през 2021 г. кремълофилът Радев да стане за втори път президент. И ето го него сега: развява вече партиен байрак. За такива "протести " народът ни казва: каква я мислехме, а каква стана. Затова пък е добре, че го няма вече паметникът на окупационната съветска армия, макар все още в градината да стърчи много материал, който може да се използва за пътно строителство или за укрепване на трамвайните релси в столицата ни, защото и тяхната неукрепеност е причина все по-често мотриси да дерайлират. Но пък след като партии дерайлират, нормално е това да се случва и на трамваите.

Рисковано е да се качите на партийния трамвай на президента Радев! Ползвайте си за транспорт предимствата на членството ни в ЕС, Шенген и Еврозоната. Така със сигурност по-далеч ще стигнете. Приятен ден!

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 4 Отговор
    Знаете ли кой е " Цвеклото " ? Считайте че съм ви казал !

    19:02 07.09.2025

  • 2 Бай Хой

    41 9 Отговор
    От тоя /А.Йорд./ , ме е гнус .

    19:04 07.09.2025

  • 3 Хем автора е дебел

    37 9 Отговор
    Хем и глупав, направо очаквана комбинация.

    19:04 07.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 25 Отговор
    много копеи/ски партии станаха..никой не знае кой кой е вече и срещу кой..нещо като СВО за 3 дня

    19:04 07.09.2025

  • 5 Мистър 10%

    34 8 Отговор
    прави анализи...срам.

    19:05 07.09.2025

  • 6 Наблюдател

    24 16 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #35

    19:06 07.09.2025

  • 7 Дориана

    32 6 Отговор
    Борисов знае, че се е провалил като политик , силно е зависим от Пеевски дори и от малките провалили се партии като БС ОЛ и ИТН.. Голямото му дебело его вече е смачкано и вече не може да раздава пари от джипката. Знае го , но предпочита заедно със себе си да завлече и България включително и да я вкара във война за да угодничи на ЕС.

    19:07 07.09.2025

  • 8 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!

    20 15 Отговор
    "Човек от село с два пръста чело
    се бута да е все начело."
    "Във всички времена добре живее
    тоз, който да се нагоди умее"
    /Радой Ралин/

    Коментиран от #12

    19:07 07.09.2025

  • 9 Мистър 30%,

    14 9 Отговор
    колега, много подценявате бившия министър

    19:08 07.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Иван Грозни

    29 9 Отговор
    Тоя още ли мърси въздуха. Да отива вече в Ястребино.

    19:08 07.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Файърфлай

    21 3 Отговор
    Вие нали сте литератор.Айде и вас да ви оприличим.Например на популярни литературни герои.Например на нещо средно между чорбаджи Нено и кир Михалаки.

    19:10 07.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Промяна

    9 14 Отговор
    И кого ще лъже Радев кой нормален човек ще гласува за Боташ и дори и да влезе в парламента после какво Това не е да говори небивалици и да се крие в презшденството

    19:15 07.09.2025

  • 19 Ал Бънди

    15 8 Отговор
    Е, и Александър Йорданов е пропуснал, че Съединението става с дипломатическото посредничество и благословията на Великобритания, която възпира Турция да нападне България; че България губи изцяло подкрепата на Русия, което води до две национални катастрофи с тежки териториални и икономически последици. Но това са "дребни подробности".

    Коментиран от #30

    19:15 07.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хахаха

    5 5 Отговор
    Тоя няма да бъде нищо

    19:18 07.09.2025

  • 22 Сашо Бойлера

    8 6 Отговор
    За първи път чувам,че президентът щял да прави партия и да става Костадинов номер2.Струва ми се някаква фалшивка това.Откъде ще набере партийци ? У нас вече има твърде много партии.

    19:18 07.09.2025

  • 23 Феникс

    6 7 Отговор
    Ей деде недей да правиш реклама на гуменчо, той не може да се навие и на малкият пръст на Костадинов!

    19:19 07.09.2025

  • 24 Долу фашагата Йорданов

    20 4 Отговор
    Този отявлен фашист Йорданов, никога не се покая за дядо му също отявлен фашист,по време на монархофашизма в България преди 9 септември 1944 година, който убива по най- жесток начин шесте ястребинчета и остава като най- големия убиец в историята на България!,но Господ си знае работата! И Йорданов ще отиде в ада при дядо си,да се пържат двамата в него во век и веков!

    19:23 07.09.2025

  • 25 Най малко

    14 4 Отговор
    противния шо пар има право да плюе срещу президента! Радев никъде не е казал,че ще прави партия,но толкова ги е страх от това,че се чудят какви про сто тии да говорят срещу него!

    19:23 07.09.2025

  • 26 СЕДЕСАРСКА. СВИНЯ

    14 4 Отговор
    ИЗМЕТ

    19:23 07.09.2025

  • 27 А КОЙ БЕШЕ

    13 3 Отговор
    Ти бе Александре Йорданов. Да не си стария СДСКРАДЕЦ?

    19:23 07.09.2025

  • 28 Град Симитли

    11 3 Отговор
    "... след като прочетох какви ги е плещил вчера в Пловдив на тържеството..."
    .... Плещи Сашо Тлъстото във фейсбук!
    ... Радев говори пред хората!

    19:25 07.09.2025

  • 29 Тоз ми харесва

    8 4 Отговор
    Сваля процента на ГЕРБ!

    19:25 07.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Само да добавя

    15 3 Отговор
    Йорданов, злобата ви безкрайна. Само защото не можете да стигнете президента по интелект и грижа за републиката. Стой си там, където си! Не си интересен!

    19:28 07.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 7 Отговор
    ТРИМАТА ФАШАГИ ..................,...... КОПЕЙКИН , МИСТЪР МУНЧО И КОКОРЧО .................. ФАКТ !

    19:29 07.09.2025

  • 34 Левски

    10 4 Отговор
    Кой дава право на тая торба с ла....а да критикува президента. Потомствен фашист е тоя Йорданов.

    19:29 07.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Още ли си жив, бе,

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "ОСТАВКА ЗА рум€н КРАД€В!":

    тролейбус?

    19:31 07.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Отпадъка

    8 4 Отговор
    Щом и тоя червей изпълзя, значи Радев е на прав път!

    Коментиран от #40

    19:32 07.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 както

    3 2 Отговор
    Както Костадинов взе руските пари на Сидеров, така Радев ще вземе парите на Костадинов и ще го прати на кулинарства заедно със Сидеров.

    19:35 07.09.2025

  • 42 "Факти",

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":

    защо за пореден път търпите шльокавицата на този т..л, газейки собствените си публикувани правила?

    19:35 07.09.2025

  • 43 Десито

    6 6 Отговор
    Фатмака ни набута 6 милиарда с Боташ.

    19:36 07.09.2025

  • 44 Гунчо от сдс

    6 4 Отговор
    Ама много мазен си бе другарю!

    19:36 07.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 батСали

    2 2 Отговор
    за всяко прасе идва коледа!

    19:42 07.09.2025

  • 52 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 2 Отговор
    ТОЗИ НА СНИМКАТА МИ ПРИЛИЧА НА ...................... СЕЛСКИЯ ХИТРЕЦ ТОДОР ЖИВКОВ .................... ФАКТ !

    19:43 07.09.2025

  • 53 Това

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":

    на български език с българската азбука ли е написано 😠

    19:44 07.09.2025

  • 54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 2 Отговор
    Дебелият Ал, най-видният евродепутат (не за друго, а заради размерите си),
    наследникът на убиеца на "шестте ястребинчета", пак напомни за себе си...

    19:53 07.09.2025

  • 55 ГОСТ

    4 1 Отговор
    а този дето го извадиха от мухала след разпада на автентичното СДС много напорист сега. много е лесно да се пришиеш към партия като герб с клиантелска структура след над 15 год в управлението и да ръсиш бисери. дали някой го помни тоя от началото на демокрацията и прякора му.

    19:54 07.09.2025

  • 56 Натопорчо

    2 0 Отговор
    Тая 🐷 още не е ли пукнала?

    19:58 07.09.2025

  • 57 Той

    2 1 Отговор
    Ти отдавна трябваше да търкаш наровете в затвора?!

    20:00 07.09.2025

  • 58 Ами

    2 1 Отговор
    В България трудно може да се намери представящ се за демокат,
    който той или семейството му да не са били свързани с БКП или с ДС.
    С такива демократи, такава демокрация :)

    Коментиран от #59

    20:01 07.09.2025

  • 59 45 години

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ами":

    45 години руско робство е много време от живота на един човек. Няма нито избор, нито изход.

    20:06 07.09.2025

  • 60 БгТопИдиот🇧🇬

    0 1 Отговор
    Ал.Йо евроСвинчугата жие ли е още ?@!??!


    Ще дойде коледа и за него...

    20:09 07.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.