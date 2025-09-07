Александър Йорданов: Радев става за партиен лидер. Ще бъде нещо като Костадинов №2

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Той става за партиен лидер. Ще бъде нещо като Костадинов № 2. Убедих се в това, след като прочетох какви ги е плещил вчера в Пловдив на тържеството по случай годишнината от Съединението. Двамата с лидера на "Възраждане" са си плюли в устата, но ще им се наложи да делят един и същ електорат, което автоматично ще понижи изборните им резултати. Със сигурност на Костадинов това няма да се хареса.

В словото си вчера в Пловдив президентът Румен Радев премълча истината, че Русия е била против Съединението и подтиква сръбския крал Милан да нападне младата ни държава, на която министър на отбраната е руски генерал, който изтегля от войската руските офицери, за да я лиши от професионално ръководство. Голямо руско предателство и подлост. Така започва Сръбско-българската война през есента на 1885 г., която много бързо завършва с поражение за Сърбия - малката Русия на Балканите. А това е факт, който не трябва да се премълчава в Деня на Съединението. Тогава ние българите успяваме, защото единствената "велика сила", която е срещу нашата воля е Руската империя. Тя извършва и много други престъпления срещу отечеството ни веднага след Съединението, включително опит за въоръжен метеж и държавен преврат. Румен Радев обаче премълча всичко това и вместо като държавен глава да заклейми подлостта на руската имперска политика, още повече, че в наши дни има и пример за сравнение, той издрънка много глупости в стил "Кострусолюбци, което пък означава, че партийният му проект няма да е успешен. Както и да го калкулират русофилското малцинство у нас, то мнозинство няма да стане. А и любимецът им - московският военнопрестъпник, е кажи речи пътник. Дълго още няма да го бъде. Защото ще трябва да има мир. А мир с Путин не може да има и това е добре известно. Така че след година и половина ще гледаме Радев като част от русофилската партийна масовка и това ще му бъде партийният проект. Любопитно ще е само кой повече ще циркулира по медиите тогава - той или Костадинов. Не изключвам това да е Радев, защото Боташ си е "бутаж".

И още една прогноза. Вотът на недоверие, който ПП-ДБ ще поискат на правителството на Росен Желязков няма да успее. Пепейци и дебейци ще разчитат на пискливите русофилски гласчета в парламента, което още повече ще ги смали и не само в моите очи.

Но, ако мислено сега се пренесете 81 години назад във времето, ще си припомните, че именно на 7 септември 1944 г. вражеската съветска армия се появява на нашата граница, за да нахлуе в отечеството ни на следващия ден и да го окупира. А след това идва и 9 септември, когато слезли от Балкана терористи и други национални предатели извършват държавен преврат. Сигурен съм, че ПП-ДБ не са избрали случайно септември, за опита си да свалят правителството на премиера Росен Желязков. Те съзнателно са търсили асоциацията със зловещата есен на 1944 година, когато родоотстъпници отклоняват държавата ни от нейния европейски път и я насочват в грешната посока, а именно към съюз с тоталитарна държава, която предстоеше да се разпадне. Впрочем, добре е да си припомним, че партията "Възраждане" заглади косъма и напомпа мускули, когато през 2020 г. дебейци вдигнаха също септемврийско въстание и дори го нарекоха "велико". Помним какво бабикянене бе тогава! Така тяхното протестърство отиде в полза на родната путинофилия. Пак те помогнаха през 2021 г. кремълофилът Радев да стане за втори път президент. И ето го него сега: развява вече партиен байрак. За такива "протести " народът ни казва: каква я мислехме, а каква стана. Затова пък е добре, че го няма вече паметникът на окупационната съветска армия, макар все още в градината да стърчи много материал, който може да се използва за пътно строителство или за укрепване на трамвайните релси в столицата ни, защото и тяхната неукрепеност е причина все по-често мотриси да дерайлират. Но пък след като партии дерайлират, нормално е това да се случва и на трамваите.

Рисковано е да се качите на партийния трамвай на президента Радев! Ползвайте си за транспорт предимствата на членството ни в ЕС, Шенген и Еврозоната. Така със сигурност по-далеч ще стигнете. Приятен ден!

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук