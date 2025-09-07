Александър Йорданов: Радев става за партиен лидер. Ще бъде нещо като Костадинов №2

Той става за партиен лидер. Ще бъде нещо като Костадинов № 2. Убедих се в това, след като прочетох какви ги е плещил вчера в Пловдив на тържеството по случай годишнината от Съединението. Двамата с лидера на "Възраждане" са си плюли в устата, но ще им се наложи да делят един и същ електорат, което автоматично ще понижи изборните им резултати. Със сигурност на Костадинов това няма да се хареса.
В словото си вчера в Пловдив президентът Румен Радев премълча истината, че Русия е била против Съединението и подтиква сръбския крал Милан да нападне младата ни държава, на която министър на отбраната е руски генерал, който изтегля от войската руските офицери, за да я лиши от професионално ръководство. Голямо руско предателство и подлост. Така започва Сръбско-българската война през есента на 1885 г., която много бързо завършва с поражение за Сърбия - малката Русия на Балканите. А това е факт, който не трябва да се премълчава в Деня на Съединението. Тогава ние българите успяваме, защото единствената "велика сила", която е срещу нашата воля е Руската империя. Тя извършва и много други престъпления срещу отечеството ни веднага след Съединението, включително опит за въоръжен метеж и държавен преврат. Румен Радев обаче премълча всичко това и вместо като държавен глава да заклейми подлостта на руската имперска политика, още повече, че в наши дни има и пример за сравнение, той издрънка много глупости в стил "Кострусолюбци, което пък означава, че партийният му проект няма да е успешен. Както и да го калкулират русофилското малцинство у нас, то мнозинство няма да стане. А и любимецът им - московският военнопрестъпник, е кажи речи пътник. Дълго още няма да го бъде. Защото ще трябва да има мир. А мир с Путин не може да има и това е добре известно. Така че след година и половина ще гледаме Радев като част от русофилската партийна масовка и това ще му бъде партийният проект. Любопитно ще е само кой повече ще циркулира по медиите тогава - той или Костадинов. Не изключвам това да е Радев, защото Боташ си е "бутаж".
И още една прогноза. Вотът на недоверие, който ПП-ДБ ще поискат на правителството на Росен Желязков няма да успее. Пепейци и дебейци ще разчитат на пискливите русофилски гласчета в парламента, което още повече ще ги смали и не само в моите очи.
Но, ако мислено сега се пренесете 81 години назад във времето, ще си припомните, че именно на 7 септември 1944 г. вражеската съветска армия се появява на нашата граница, за да нахлуе в отечеството ни на следващия ден и да го окупира. А след това идва и 9 септември, когато слезли от Балкана терористи и други национални предатели извършват държавен преврат. Сигурен съм, че ПП-ДБ не са избрали случайно септември, за опита си да свалят правителството на премиера Росен Желязков. Те съзнателно са търсили асоциацията със зловещата есен на 1944 година, когато родоотстъпници отклоняват държавата ни от нейния европейски път и я насочват в грешната посока, а именно към съюз с тоталитарна държава, която предстоеше да се разпадне. Впрочем, добре е да си припомним, че партията "Възраждане" заглади косъма и напомпа мускули, когато през 2020 г. дебейци вдигнаха също септемврийско въстание и дори го нарекоха "велико". Помним какво бабикянене бе тогава! Така тяхното протестърство отиде в полза на родната путинофилия. Пак те помогнаха през 2021 г. кремълофилът Радев да стане за втори път президент. И ето го него сега: развява вече партиен байрак. За такива "протести " народът ни казва: каква я мислехме, а каква стана. Затова пък е добре, че го няма вече паметникът на окупационната съветска армия, макар все още в градината да стърчи много материал, който може да се използва за пътно строителство или за укрепване на трамвайните релси в столицата ни, защото и тяхната неукрепеност е причина все по-често мотриси да дерайлират. Но пък след като партии дерайлират, нормално е това да се случва и на трамваите.
Рисковано е да се качите на партийния трамвай на президента Радев! Ползвайте си за транспорт предимствата на членството ни в ЕС, Шенген и Еврозоната. Така със сигурност по-далеч ще стигнете. Приятен ден!
Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
19:02 07.09.2025
2 Бай Хой
19:04 07.09.2025
3 Хем автора е дебел
19:04 07.09.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:04 07.09.2025
5 Мистър 10%
19:05 07.09.2025
6 Наблюдател
Коментиран от #35
19:06 07.09.2025
7 Дориана
19:07 07.09.2025
8 ОСТАВКА ЗА мунчо К€Ша!
се бута да е все начело."
"Във всички времена добре живее
тоз, който да се нагоди умее"
/Радой Ралин/
Коментиран от #12
19:07 07.09.2025
9 Мистър 30%,
19:08 07.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Иван Грозни
19:08 07.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Файърфлай
19:10 07.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Промяна
19:15 07.09.2025
19 Ал Бънди
Коментиран от #30
19:15 07.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Хахаха
19:18 07.09.2025
22 Сашо Бойлера
19:18 07.09.2025
23 Феникс
19:19 07.09.2025
24 Долу фашагата Йорданов
19:23 07.09.2025
25 Най малко
19:23 07.09.2025
26 СЕДЕСАРСКА. СВИНЯ
19:23 07.09.2025
27 А КОЙ БЕШЕ
19:23 07.09.2025
28 Град Симитли
.... Плещи Сашо Тлъстото във фейсбук!
... Радев говори пред хората!
19:25 07.09.2025
29 Тоз ми харесва
19:25 07.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Само да добавя
19:28 07.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ЕДГАР КЕЙСИ
19:29 07.09.2025
34 Левски
19:29 07.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Още ли си жив, бе,
До коментар #16 от "ОСТАВКА ЗА рум€н КРАД€В!":тролейбус?
19:31 07.09.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Отпадъка
Коментиран от #40
19:32 07.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 както
19:35 07.09.2025
42 "Факти",
До коментар #37 от ""ВРАГ НА НАРОДА"":защо за пореден път търпите шльокавицата на този т..л, газейки собствените си публикувани правила?
19:35 07.09.2025
43 Десито
19:36 07.09.2025
44 Гунчо от сдс
19:36 07.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 батСали
19:42 07.09.2025
52 ЕДГАР КЕЙСИ
19:43 07.09.2025
53 Това
До коментар #40 от "АНТИ-КОМУНИ$Т":на български език с българската азбука ли е написано 😠
19:44 07.09.2025
54 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
наследникът на убиеца на "шестте ястребинчета", пак напомни за себе си...
19:53 07.09.2025
55 ГОСТ
19:54 07.09.2025
56 Натопорчо
19:58 07.09.2025
57 Той
20:00 07.09.2025
58 Ами
който той или семейството му да не са били свързани с БКП или с ДС.
С такива демократи, такава демокрация :)
Коментиран от #59
20:01 07.09.2025
59 45 години
До коментар #58 от "Ами":45 години руско робство е много време от живота на един човек. Няма нито избор, нито изход.
20:06 07.09.2025
60 БгТопИдиот🇧🇬
Ще дойде коледа и за него...
20:09 07.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.