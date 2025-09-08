Новини
8 Септември, 2025

Урсула прилича на генерал, който се готви за минала война, както гласи един стар армейски лаф. Това, разбира се, едва ли изобщо я тревожи – за нея най-важното е бизнесът да върви

Кеворк Кеворкян Кеворк Кеворкян журналист и публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Урсула прилича на генерал, който се готви за минала война, както гласи един стар армейски лаф. Това, разбира се, едва ли изобщо я тревожи – за нея най-важното е бизнесът да върви. Дойде, за да нагледа военните заводи в Сопот, и между другите празни приказки здраво ни накисна: „Една трета от оръжията за Украйна са идвали от България“. След тази съвсем излишна фукня, руснаците като нищо са ни придърпали нагоре в списъка си на враждебни страни - на второ място, веднага след Украйна.

Имаше времена, когато беше неприлично да се хвалиш колко оръжия – колко смърт! – произвеждаш и на кого ги предоставяш, но те отминаха. Урсула дори благодари за „удоволствието“ – точно тази дума използва - че ѝ показали нашите заводи, гледала различните джепанета и изпитвала истинско удоволствие. А има седем деца и човек, стига да е все още донейде старомоден, ще си мисли, че съвсем други неща ѝ доставят удоволствие. Но такъв е този наш генерал, тази наша госпожа Танатос – „простолюдието“ да му мисли, стига още да е в състояние да го прави, поне от време на време.

На него пък, както е прието, му подхвърлят няколко трошици от Истината: казва му се, че е ощастливено баш тук да бъде построен най-големият завод за барут, по идея на могъщата германска фирма „Райнметал“- и това щяло да увеличи отбранителните способности на Европа, за нашите друг път ще мислим - може би, когато Урсула огласи и пълния списък на оръжията, с които сме зареждали Украйна – с евтините номера на тарикати-черноборсаджии и без санкцията на Парламента, без дори той да бъде уведомен.

Урсула не си направи труда и да ни обясни, как ще се отбраняваме по-успешно , ако произвеждаме повече барут и го използваме срещу държава, въоръжена до зъби с ядрени оръжия. Лицемерието очевидно е второто удоволствие, по което тя примира.

Но да не затрудняваме с излишни разсъждения Урсула – поне към днешна дата тя просто е един Адвокат на Смъртта и тази роля никак не я притеснява.

Кадрите от срещата на Тръмп с европейските „лидери“ бяха забележителни, трудно могат да бъдат забравени физиономиите им, когато американският президент ги убеждаваше, че войната трябва да приключи. Най се беше оцъклила Урсула, главният оръжеен брокер днес.

От друга страна обаче, може би и самата История ни тика към тази авантюра със завода – стига да си припомним, че Балканите винаги са били „барутния погреб на Европа“. А един завод в повече само ще подхрани тази прокоба…

Дори „простолюдието“, което иначе си пада по илюминациите, се досеща за това и си казва, че ние една фабрика за фойерверки не можем да опазим – например, тази в Елин Пелин, която доскоро още пушеше - какво остава за най-големия барутен завод. И друго си казват обикновените хорица, понеже обичайно Животът тях ги млати: Дюселдорф, седалището на „Райнметал“, също е добро място за един българо-германски завод за барут, по-уредено място, по-цивилизовано.

Макар че, ако му скимне, Путин може да се полакоми и за Дюселдорф, и Урсула също го намекна в Сопот: „Путин няма да се спре…“, така рече тя. Изглежда е сигурна, че само нашият барут може да го спре.

А ние, ако за момент помечтаем като идиоти, от които, всъщност, нищо не зависи, може да уловим най-сетне една мисъл, която все ни се изплъзва: дали не ни е нужен Европейски съюз, в който и слабаци като нас, приобщени за нуждите на масовката, да се усещат равнопоставени с останалите – особено тогава, когато всички сме изправени пред труден избор?

Докато чакаме отговора, да направим малко сметки около Завода– властниците все нямат време за такива занимания, виждат им се ненужни, те плюнчат моливите си за друго: заводът ще ни струва около половин милиард евро, осигурени от заем от три милиарда по механизма за сигурност СЕЙФ, които, разбира се, трябва да връщаме; в смесеното дружество думата ще има „Райнметал“, понеже има и по-голямо дялово участие; заводът ще осигури – поне такива са надеждите – хиляда нови работни места; ще бъде построен в Сопот – там ще мислят за екологическите предизвикателства, любезно казано, които съпътстват подобен обект. Държавата ще се погрижи за това, точно толкова, колкото се грижи за жертвите на Водния Геноцид, който вече е на път да превърне България в Опустошена Земя.

Урсула била учудена от възможностите на нашите военни заводи. Време е обаче тя да се учуди и от състоянието на българската армия и по-специално на авиацията ни - много е вероятно да си мисли, че сме си добре въоръжени с един и половина Ф-16, за другите притежания на армията ни дори не е прилично да говорим.

И тогава защо да не ги ощастливят аборигените поне с един завод за барут – колкото да прикрият позора, че днес Българската армия е с нищожни отбранителни възможности, ако изобщо ги има – при това, без да сме загубили някаква война, ако изключим разгрома, осигурен на хартия от клоуна Горбачов.

Колкото и парадоксално да изглежда, Урсула също е потърпевша от принудителното ни разоръжаване – представяте ли си какъв бизнес щеше да развърти, ако не беше се случило това…

***

Уикипедия, справка за Въоръжените сили на Народна Република България:

„България е съветски съюзник, тя е част от Източния блок и се включва във Варшавския договор като един от неговите основатели.

Военната служба е задължителна.

Специална защитна линия, известна като Отбранителна линия „Крали Марко“, е построена по протежение на цялата граница с Турция.

Създаден е значителен военнопромишлен комплекс, който произвежда бронирани машини, самоходна артилерия, леки стрелкови оръжия и боеприпаси, резервни части.

Обучението в Българската народна армия е изтощително дори за съветските стандарти.

Армията е въоръжена с над 2000 танка и над 2000 бойни бронетранспортьора.

В Ракетни войски носят бойно дежурство: 8 комплекса Р-400 (SS 23) с обсег 480 км, въоръжени с още 24 допълнителни ракети, всички с възможност за поставяне на ядрени глави; 50 комплекса Р-300 „Елбрус“ (Scud) с възможност за поставяне на ядрени глави с обсег 300 км; и още около 100 комплекса и установки с различно предназначение.

ВВС имат 45 бойни хеликоптера и над 300 модерни бойни самолета, от които над 220 изтребителя.

ВМФ разполага с 2 ескадрени миноносци, 3 стражеви кораба, 1 фрегата, 1 ракетна корвета, 4 подводници, 6 ракетни катера, 6 торпедни катера, 12 преследвача на подводници, общо няколко десетки минни заградители, базови и рейдови миночистачи, патрулни кораби, десантни кораби, обслужващи кораби, катери и др.; брегови ракетни комплекси и брегова артилерия, морска хеликоптерна ескадрила, военноморска авиация с 10 бойни и 1 транспортна машини.

Мирновременният състав на армията към 1989 г. е над 153 000 души, мобилизационният капацитет на България тогава, по оценка на ЦРУ, надхвърля 2,11 милиона мъже.

***

Между другото, Урсула съвсем го е ударила през просото, поне в разюзданото бръщолевене. Наш ПростоКирчо, който доскоро беше шампион в това отношение, със сигурност вече ѝ завижда за езиковите изстъпления. Тия дни тя изтърсила, че Украйна трябва да се превърне в „стоманен таралеж, несмилаем за нашествениците“ – с подобни приказки урсулките ще подлудят напълно Зеленски. Може би следващият завод, с който ще ни възнаградят, ще е за производството на несмилаеми таралежи…

Много приказки бяха изприказвани по телевизиите, много барут отиде на халост – но само веднъж, в продължението на централните новини на Би Ти Ви, се сетиха да попитат, дали заводът за барут няма да ни направи по-уязвими. Гостуващият, бивш заместник-министър, така и не може да разбере, какво всъщност го питат - понеже въпросът за нечия уязвимост, извън неговата, грижата и дори страхът за другите е извън мирозданието на нашите политикани.

Така са настроени – извън общото, извън другите - те не ги интересуват, дори не съществуват за тях…

2 септември 2025 г.

Текст към илюстрацията от OFFNEWS:

Посолството на САЩ в София ще инвестира $240 000 във Варна. Средствата са по линия на т.нар. Посланически фонд за опазване на културното наследство (Ambassadors Fund for Cultural Preservation – AFCP) и отиват за ремонт и обновяване на превърнатия в културен център бивш барутен погреб във Варна, познат като ReBonkers.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    31 6 Отговор
    Урсула я видях за пръв път във видоиграта Wolfenstein: The New Order още 2014 год

    Коментиран от #58

    16:06 08.09.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    20 46 Отговор
    Милиционера от ДС в БНТ още не е загубил милиционерските си рефлекси!

    Коментиран от #9

    16:06 08.09.2025

  • 3 К.ВО ДА Я

    38 3 Отговор
    ТРЕВОЖИ КОНВЕРТИРА ВАКСИНИТЕ В АЛТЪНИ-ДА СЕ ТРЕВОЖАТ БУДАЛИТЕ

    16:07 08.09.2025

  • 4 си дзън

    13 51 Отговор
    Приятно е да научиш, че 300 000 руснака са пратени на концерт с БГ оръжия.

    Коментиран от #10, #14, #15

    16:07 08.09.2025

  • 5 Аз съм веган

    13 38 Отговор
    Интересен донос ли е написал Димитър или да не го чета?

    16:07 08.09.2025

  • 6 персийски. ромлянин

    3 7 Отговор
    връщай парите тат !

    16:08 08.09.2025

  • 7 Урсула ни накисна

    12 18 Отговор
    Урсула прекрасно знае, че племето е путинофилско и типично по германски ни го нач ука!

    16:08 08.09.2025

  • 8 Евгени от Алфапласт

    28 2 Отговор
    Ега ти, един снайпер не остана тука заради тия укри...

    16:09 08.09.2025

  • 9 А трябва ли

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    да ги загуби---За рефлексите думам

    16:09 08.09.2025

  • 10 Зуки

    37 3 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Имаш поздрави от милион и 800 хиляди украински източници на тор и близо 20на хиляди платени заоадни торилници

    16:09 08.09.2025

  • 11 Сатана Z

    37 4 Отговор
    Днес до краят на денонощието 1500 укро нацисти ще се срещнат с Бандера заради вещицата УрSSула ,която се храни с човешка кръв.

    16:10 08.09.2025

  • 12 Мунчо

    9 40 Отговор
    Чувствам се горд българин от това че една трета от снарядите и минохвъргачките които унищожават блатните с български.

    Коментиран от #21

    16:11 08.09.2025

  • 13 Да питам арменеца

    13 18 Отговор
    По подобие на руснаците, които са въоръжени до зъби, османската империя също беше въоръжена, арменците защо не се наду пиха на турците?
    Нали така ни съветваш?

    Коментиран от #18

    16:11 08.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боруна Лом

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    МР.....И СОБАКА КРА....СТА.......ВА!

    16:13 08.09.2025

  • 16 Арменеца нарича българите аборигени!

    13 13 Отговор
    А ние ги спасихме от турците!

    Коментиран от #24

    16:14 08.09.2025

  • 17 Кеворк, я кажи

    10 8 Отговор
    ко стана с Карабах?
    Наду пиха ли ви?

    16:15 08.09.2025

  • 18 Още новини от Украйна

    4 12 Отговор

    До коментар #13 от "Да питам арменеца":

    Когато започна Руско Турската война на българска територия десетки хиляди нашенци се биеха на страната на нашите партньори от Истанбул срещу Московците.

    16:15 08.09.2025

  • 19 12343211

    13 5 Отговор
    Добре написано.

    16:17 08.09.2025

  • 20 уин-уин стратегия/

    18 7 Отговор
    Завод за барут? Вискотелогичен замърсяващ продукт с 5000 годиша давност и изискващ много вода.

    Печелим само повишаване на опасността от падане на руски ракети и снаряди.

    loss - loss strategy
    losers

    Коментиран от #31

    16:24 08.09.2025

  • 21 Прочети

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мунчо":

    Пост 20 и тогава се гордей

    16:26 08.09.2025

  • 22 Аз съм веган

    10 12 Отговор
    Дъртия доносник да каже, защо Бензиностанцията прецакаха Армения за карабах? Защото мрази България и Армения и обожава Северната бензиноколонка. Робска душа.

    16:26 08.09.2025

  • 23 факт

    4 1 Отговор
    На толкова голямо помплощ бойно поле снарядите са безпредметни.

    16:27 08.09.2025

  • 24 Много умна евродженда

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Арменеца нарича българите аборигени!":

    Много нагоре ни е сложил. Българин за българина е вълк!

    16:27 08.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Истината

    16 5 Отговор
    Днес правителството на Байру пада и самотата на Макрон става ослепителна.
    Колкото и да сочи "руската заплаха" френският президент не може да отклони повече вниманието
    на обществото от кризата в която въвлече Франция. Просто няма печеливш ход

    16:29 08.09.2025

  • 27 Инженер

    17 3 Отговор
    В барутните заводи никой не доживявя до пенсия, защото работят с толуен 😉

    16:32 08.09.2025

  • 28 Дедо ви..

    10 9 Отговор
    Нашите целувачи продължават фалшиво да състрадават Урсула – и ще го правят, докато не бъдат забелязани. Подмазвачеството им е безподобно – те не могат изобщо да съществуват, без поредния обект за блюдолизане.

    16:34 08.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Име

    7 2 Отговор
    Нищо чудно, ако е гледала филмчето на Доню Донев, Урсула Фондерлайен да бъде впечатлила от таралежите. Понякога Кеворк ражда находки, но защо някой трябва да вмъква тарикатски лафове и саркастични гевезлъци между тях?

    16:38 08.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Европа и Украйна

    6 8 Отговор
    трябва да се въоръжат до зъби!

    Само така ще бъде спряна азиатската орда!

    Кеворк какво мрънка?!

    16:46 08.09.2025

  • 33 "ВРАГ НА НАРОДА"

    6 5 Отговор
    ПРИ ПО$€Щ€НИ€ТО НА ПЛОДОВИТАТА акуш€рка(има 7-деца),СИЛНО СЕ ПРИТЕСНИХ, ДА Н€ ВЗ€М€ ДА
    ПРЪД Н€,Ч€ "наш" ро$€нчо Щ€ ТРЯБВА НА МОМ€НТА ДА $€ НА $€ Р€ !!!

    ТАКИВА $А НОВИТ€ ПАРТИЙЦИ-Н€О-КОМУНИ$ТИ-ПРО ДАЖ НИ ЦИ (Г€РБ-$Д$, Б$П, ДП$, НН....)!
    ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П € Д . Р . $ТИ!

    16:47 08.09.2025

  • 34 Киро

    11 4 Отговор
    Май барут ще произвеждаме, правилно ли разбирам от статията?. Барутът се произвежда по много технологии, които са доста опасни и токсични за хората и околната среда. Къде са сега прехвалените ни еколози и природозащитници??. Май бързо млъкнаха. Или само екология на думи, както е обикновено за нас.

    Коментиран от #42

    16:48 08.09.2025

  • 35 Плд

    2 1 Отговор
    СиЕл-20 не е барут

    Коментиран от #37, #43, #45, #46

    16:51 08.09.2025

  • 36 До Даката

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "Даката":

    А, бе много приказваш, ама като се обърне палачинката първи ще лазиш пред руснака. Хайде добре ви познавам писачи тук чиито бащи и дядовци целувахте руския ботуш. А ония които истински държаха и загиваха за България избихте в концлагерите или оставихте семействата им без образование и подкрепа. Сега сте евроатлантици, срещу които водихте класова борба. Абе направо сте си ду.........вци.

    16:53 08.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ех Дака...!

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Даката":

    Това означава,че няма да доживееш този момент...!

    16:59 08.09.2025

  • 40 ей това е бръщолевене

    6 5 Отговор
    Кеворк Кеворкян ли? Шести разряд доносник...Колко ли съдби е съсипал.?
    Трябва да го е срам за това което е вършил.
    Изразява възхищение , че ракетите ни можели да изстрелват ядрен арсенал.
    Кого щяхме да взривяваме, Кеворк?
    Мисли ,че е написал нещо смислено.!
    Гротеска е!

    17:00 08.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 кирееее

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Киро":

    Кире,като го произвеждахме за СССР беше екологичен.Нали.

    17:03 08.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ЦИРК

    4 2 Отговор
    Колко е населението на град Сопот (без немските социално слаби) към днешна дата ? 1000 работни места ? Воня на голяма далавера с държавни пари ?

    17:13 08.09.2025

  • 48 Агент Николай

    5 3 Отговор
    пак са го активирали старите кримки. Много ме е яд, че в кръстословиците го пишат, че е основател на предаването Всяка неделя. Долна лъжа. Създател е Янчо Таков, един от съпрузите на Лили Иванова и баща на общинарчето Иван Таков. Навързани са като ...комунист, агент ДС, комунист.

    17:14 08.09.2025

  • 49 Ами не е така че

    5 3 Отговор
    Урсула прилича на генерал, който се готви за минала война. Тя е просто завършен олигофрен който най вероятно е избягал от санитарите на някой психодиспансер.

    17:14 08.09.2025

  • 50 Ами не е така че

    3 2 Отговор
    здраво ни е накиснала че: „Една трета от оръжията за Украйна са идвали от България“..... Тя просто жената не е у ред и братушките прекрасно го знаят

    17:16 08.09.2025

  • 51 Точно така. А тъй, точно тъй

    3 2 Отговор
    ....физиономиите им, когато американският президент ги убеждаваше, че войната трябва да приключи. Най се беше оцъклила Урсула, главният оръжеен брокер днес.....
    А тъй, точно тъй ...

    17:19 08.09.2025

  • 52 Дии

    3 2 Отговор
    Неприятен човек и доносник. Никой не се интересува от комунистическите му брътвежи. За пари пише пропаганда алчни арменец.

    17:19 08.09.2025

  • 53 Ми евала

    4 2 Отговор
    Кеворк Кеворкян отново нацели десетката

    17:22 08.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хмм

    3 2 Отговор
    спуснаха я с хеликоптер в задния двор на завода, не личи да ѝ е приятно

    17:23 08.09.2025

  • 56 Ами време е....

    3 2 Отговор
    Време е да кажем на висок глас че тези същества в ЕК са завършени олигофрени и че царят е гол. Така си е. Няма за кога повече да чакаме.

    17:25 08.09.2025

  • 57 Ами

    3 0 Отговор
    разследвана от Бундесфера, в ЕС разследвана заради ваксини за милиарди, така че всеки от нас трябвало да се ваксинира десет пъти, сега оръжие за 800 млрд.

    17:25 08.09.2025

  • 58 гнусен путинист

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    аз пък видях лика на путин за първи път във "Властелинът на пръстените". Там играеше онова Фродо. Междудругото видях и фейса на копейкин за първи път на Евровизия, когато Кончита Вурст спечели конкурса.

    Коментиран от #61, #63

    17:26 08.09.2025

  • 59 до автора на статията Кеворк

    1 3 Отговор
    Знаем те другарю чии са ти господарите. Не се напъвай, няма да ти се получи

    17:27 08.09.2025

  • 60 Атлантически тролчета,

    2 1 Отговор
    засрамете се! .....Урсулата на какво прилича не е важно. На мен на замаена курнида ми прилича но и това не е важно. Че:
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира премиерът Борисов""" .

    17:30 08.09.2025

  • 61 Грешката е вярна

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "гнусен путинист":

    Играел Фродо? Сиреч главния протагонист в историята! Много вярно!

    17:32 08.09.2025

  • 62 Урсула

    1 2 Отговор
    здраво стои зад Украйна и за това путлеристите много я мразят!
    Докарва ги до бяс с две думи - подкрепяме Украйна!

    Нека лаят!

    17:33 08.09.2025

  • 63 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "гнусен путинист":

    Ще ти се! Персонажът на Ам-Гъл, а не на Фродо от Властелина си е резервиран за ген. Атанасов.

    17:34 08.09.2025

  • 64 Русия в Азия,

    1 1 Отговор
    България в Европа!

    Откога искаме точно това!
    Трябва нова Желязна завеса.

    Коментиран от #66, #68

    17:35 08.09.2025

  • 65 Димитре агенте Димитре,

    0 0 Отговор
    Колко ли човешки съдби си съсипал през годините. Доноси, доноси това е живота. Нямаш капка достойнство и продължаваш да се изживяваш като такъв. Скрий се вече и не позори повече роднините си!

    17:38 08.09.2025

  • 66 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Русия в Азия,":

    Новата Желязна завеса ще е при Гибралтар. Не за друго, а щото там свършва руската часова зона.

    17:38 08.09.2025

  • 67 Сзо

    0 0 Отговор
    Урсула не е виновна. Виновни са нашите продажни политици, които и се мазнят.

    17:39 08.09.2025

  • 68 Русио, мила сестро

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Русия в Азия,":

    ела ми ти на помощ,
    понеже аз загивам.
    Англичани и немци,
    италянци и френци
    искат да сме под турци.

    Проклета и триж клета
    да бъдеш ти, Европо,
    блуднице вавилонска,
    кръвнице македонска!

    Коментиран от #72

    17:39 08.09.2025

  • 69 Баба Урсулайка е

    2 0 Отговор
    нормално да не е у ред с кратуната жената . Паника на бързи обороти да има и атлантически олигофрениики на 200. Важното е, че посещението на любимата на всички европейци баба мина в мир и любов, като любовта преобладаваше и Бойчо изпълзя на трибунката и невероятни простотии изплющя....абе всичко е 6 ....барути, киевски котлети, зелник по врачански.....плевенска газирана вода ...всичко е 6

    17:39 08.09.2025

  • 70 Курд Околянов

    0 0 Отговор
    Руснаците и без Урсула знаят кой какво доставя в Украйна. И отдавна са определили целите си. Но добре, че е военното ни производство, иначе бюджета на държавата съвсем ще го закъса.

    17:40 08.09.2025

  • 71 Точно

    1 1 Отговор
    Поредната болшевишка помия от Кеворкян!

    17:41 08.09.2025

  • 72 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Русио, мила сестро":

    По-добре под турско, отколкото под руско. Няма място за сравнение.

    17:44 08.09.2025