Илиян Василев: Самоунижението на МВР е достигнало безпрецедентни нива, но проблемът се задълбочава

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вече писах, че самоунижението на МВР е достигнало безпрецедентни нива, но проблемът продължава да се задълбочава. Ръководството на ведомството изглежда не осъзнава, че живеем в дигитална ера, където контролът върху доказателствата и публичните твърдения далеч не е изцяло в техни ръце. Социалните мрежи и гражданският достъп до информация правят невъзможно укриването на истината. Когато доверието започне да се руши, процесът е необратим, а последиците – катастрофални. Бойко Борисов, изглежда, жертва „европейското лице“ на управлението си без колебание, залагайки на лоялността на силовите структури пред общественото доверие.

Случаите, които подкопават репутацията на МВР, се трупат с тревожна скорост. Казусът с убитата майка и детето в реанимация след удара с АТВ е показателен – гражданите открито твърдят, че разследването умишлено се бави. Макар ролята на МВР да не е водеща в този случай, връзката „родители полицаи“ и „забавяне на следствието“ е обществено валидна. Тази асоциация подхранва усещането за прикриване и несправедливост, което допълнително руши доверието в институциите.

От вчера към репресивния апарат се включи и тол системата. Проблемът не е в налагането на наказания за нарушители – те са необходими. Въпросът е, че събраните глоби не отиват за подобряване на пътната безопасност или в държавния бюджет а за луксозни покупки като скъпи автомобили за полицията. Това е поредната добавка към вече съществуващата система за извънбюджетно финансиране през глоби на водачи на МПС за нужди на самото министерство.

Което разкрива фундаментален разрив: преторианците на властта не само получават високи заплати, но и се ползват с привилегировано правосъдие, което ги поставя над обикновените граждани.

След скандалите с БМВ-тата, сега виждаме Мерцедеси – символ на арогантност, която ще се върне като бумеранг. Тази демонстрация на безнаказаност и разточителство не само подхранва общественото недоволство, но и заплашва да взриви системата отвътре, когато общественият гняв достигне критична точка.

И то във време на увеличаващи се бюджетни проблеми?!

То за това и питаме - има ли пилот в самолета?

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница