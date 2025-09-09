Илиян Василев: Самоунижението на МВР е достигнало безпрецедентни нива, но проблемът се задълбочава

Вече писах, че самоунижението на МВР е достигнало безпрецедентни нива, но проблемът продължава да се задълбочава. Ръководството на ведомството изглежда не осъзнава, че живеем в дигитална ера, където контролът върху доказателствата и публичните твърдения далеч не е изцяло в техни ръце. Социалните мрежи и гражданският достъп до информация правят невъзможно укриването на истината. Когато доверието започне да се руши, процесът е необратим, а последиците – катастрофални. Бойко Борисов, изглежда, жертва „европейското лице“ на управлението си без колебание, залагайки на лоялността на силовите структури пред общественото доверие.
Случаите, които подкопават репутацията на МВР, се трупат с тревожна скорост. Казусът с убитата майка и детето в реанимация след удара с АТВ е показателен – гражданите открито твърдят, че разследването умишлено се бави. Макар ролята на МВР да не е водеща в този случай, връзката „родители полицаи“ и „забавяне на следствието“ е обществено валидна. Тази асоциация подхранва усещането за прикриване и несправедливост, което допълнително руши доверието в институциите.
От вчера към репресивния апарат се включи и тол системата. Проблемът не е в налагането на наказания за нарушители – те са необходими. Въпросът е, че събраните глоби не отиват за подобряване на пътната безопасност или в държавния бюджет а за луксозни покупки като скъпи автомобили за полицията. Това е поредната добавка към вече съществуващата система за извънбюджетно финансиране през глоби на водачи на МПС за нужди на самото министерство.
Което разкрива фундаментален разрив: преторианците на властта не само получават високи заплати, но и се ползват с привилегировано правосъдие, което ги поставя над обикновените граждани.
След скандалите с БМВ-тата, сега виждаме Мерцедеси – символ на арогантност, която ще се върне като бумеранг. Тази демонстрация на безнаказаност и разточителство не само подхранва общественото недоволство, но и заплашва да взриви системата отвътре, когато общественият гняв достигне критична точка.
И то във време на увеличаващи се бюджетни проблеми?!
То за това и питаме - има ли пилот в самолета?
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
1 Бай Цонко
13:02 09.09.2025
2 Време е такива по затворите!
13:02 09.09.2025
3 Когато
13:02 09.09.2025
4 Последния Софиянец
13:02 09.09.2025
5 Фен
13:06 09.09.2025
6 1488
13:06 09.09.2025
7 Оставка
13:08 09.09.2025
8 Бай Цонко
13:10 09.09.2025
9 Така е гласувайте още за
Коментиран от #24
13:10 09.09.2025
10 оня с коня
защо обвинява децата че са го били като сам си е търсил боя?
и защо не се казва кои е оня дето е бил със него и е ударил първи децата?
вижда се че колата е спряла на пешеходната пътека и оня скача да ги бие
13:13 09.09.2025
11 Нема страшно
Коментиран от #15
13:14 09.09.2025
12 голям смях
Боят приключва бързо, следват разправии. Идват полицейски коли и линейка. Медицинският автомобил си тръгва много бързо.
Коментиран от #13
13:14 09.09.2025
13 голям смях
До коментар #12 от "голям смях":Случаят става пред много свидетели. После се вижда как младежите са пуснати и бавно се оттеглят. Нова тв се е обърнала към МВР да коментира видеото, министерството е отказало.
Министър Даниел Митов вече три пъти отказва публично да обясни какво точно се е случило в Русе. Последно в неделя в "На фокус със Лора Крумова" заяви, че трябва да изчакаме съдебното дело и пак каза, че е недопустимо да се посяга на полицай, който се е легитимирал. Младежите твърдят, че Кожухаров го е сторил след боя и скандала. Не е ясно и дали от спътника му - неговия съсед, е взета алкохолна проба. Вече се разбра, че пробата за алкохол и наркотици на младежите и отрицателна.
Коментиран от #14
13:15 09.09.2025
14 голям смях
До коментар #13 от "голям смях":Първата политическа реакция бе на "Да, България", част от ДБ и ПП-ДБ. Божидар Божанов и Иво Мирчев настояха Даниел Митов да освободи всички в МВР, които са участвали в "дезинформиране на обществото". Да се публикуват записите от останалите камери в района, а и министърът да признае гледал записите "преди безобразната си пресконференция, на която се караше на медии и опозиция и наруши презумпцията за невиновност". "Ако това не се случи, единствената логична стъпка е Желязков да внесе оставката на вътрешния министър", декларира още ДБ.
13:16 09.09.2025
15 няма да го уволнят дебелия шеф на русе
До коментар #11 от "Нема страшно":хубавото е че има банани целогодишно в кауфланд
13:16 09.09.2025
16 кудравата сю
а , още се търси ха ха ха
13:17 09.09.2025
19 министерство на хадyтлука е мвр-то
ало митов виж си подчинение беСМЕШНИКО
13:20 09.09.2025
20 Потресаващи разкрития
13:24 09.09.2025
21 РОДНАТА. МИЛИЦИЯ НИ. ПАЗИ
13:25 09.09.2025
22 Факти
13:25 09.09.2025
23 Невинни няма
Не е виновна само полицията или само обществото.
Полицията е проекция на обществото в което живеем, а не обратното.
13:26 09.09.2025
24 Неподписан
До коментар #9 от "Така е гласувайте още за":Не се ли убедихте че с гласуване за следваща и следваща пръкнали се партии няма да стане?Колко години изминаха откакто буквално подариха златото ни на Дънди Прешъс.Преди 2 седмици подариха и черното ни злато,нефта ни,на Шел.Забравихте ли колко седмици ви занимаваха с въпроса как да изгонят РФ от рафинерията в Бургас/Лукойл!А новината за договора на Шел беше поместена на последна страница,тихо без звук,никой да не разбере!Те нямат страх от вас,знаят че сте мекушави,такива ви възпитаваха в продължение на години.Само в София проститутките са над 30 000,знаете ли колко употребата на наркотици в БГ,как така ДАНС не знаят какво е вписано в конституцията "Чужди граждани нямат право да участват и биват държавни ръководители" и как така не са знаели че баща му на Кирил Петков е приятел с Бойко и Алексей повече от 30 години
13:28 09.09.2025
25 милиционер
13:30 09.09.2025
26 ООрана държава
13:30 09.09.2025
27 007 лиценз ту кил
13:31 09.09.2025
28 Големият въпрос сега е
Външни или вътрешни сили повлияха на ситуацията.
Изхождайки от наблюденията ми достигам до извода, че никой няма нужда от нас българите, защото ако беше обратното резултатът за 35 г. щеше да е друг.
13:35 09.09.2025