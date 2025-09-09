Новини
Илиян Василев: Самоунижението на МВР е достигнало безпрецедентни нива, но проблемът се задълбочава

Илиян Василев: Самоунижението на МВР е достигнало безпрецедентни нива, но проблемът се задълбочава

9 Септември, 2025 13:00 1 155 28

Случаите, които подкопават репутацията на МВР, се трупат с тревожна скорост

Илиян Василев: Самоунижението на МВР е достигнало безпрецедентни нива, но проблемът се задълбочава - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вече писах, че самоунижението на МВР е достигнало безпрецедентни нива, но проблемът продължава да се задълбочава. Ръководството на ведомството изглежда не осъзнава, че живеем в дигитална ера, където контролът върху доказателствата и публичните твърдения далеч не е изцяло в техни ръце. Социалните мрежи и гражданският достъп до информация правят невъзможно укриването на истината. Когато доверието започне да се руши, процесът е необратим, а последиците – катастрофални. Бойко Борисов, изглежда, жертва „европейското лице“ на управлението си без колебание, залагайки на лоялността на силовите структури пред общественото доверие.

Случаите, които подкопават репутацията на МВР, се трупат с тревожна скорост. Казусът с убитата майка и детето в реанимация след удара с АТВ е показателен – гражданите открито твърдят, че разследването умишлено се бави. Макар ролята на МВР да не е водеща в този случай, връзката „родители полицаи“ и „забавяне на следствието“ е обществено валидна. Тази асоциация подхранва усещането за прикриване и несправедливост, което допълнително руши доверието в институциите.

От вчера към репресивния апарат се включи и тол системата. Проблемът не е в налагането на наказания за нарушители – те са необходими. Въпросът е, че събраните глоби не отиват за подобряване на пътната безопасност или в държавния бюджет а за луксозни покупки като скъпи автомобили за полицията. Това е поредната добавка към вече съществуващата система за извънбюджетно финансиране през глоби на водачи на МПС за нужди на самото министерство.

Което разкрива фундаментален разрив: преторианците на властта не само получават високи заплати, но и се ползват с привилегировано правосъдие, което ги поставя над обикновените граждани.

След скандалите с БМВ-тата, сега виждаме Мерцедеси – символ на арогантност, която ще се върне като бумеранг. Тази демонстрация на безнаказаност и разточителство не само подхранва общественото недоволство, но и заплашва да взриви системата отвътре, когато общественият гняв достигне критична точка.

И то във време на увеличаващи се бюджетни проблеми?!

То за това и питаме - има ли пилот в самолета?

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Цонко

    29 1 Отговор
    Мислехме, че положението с пропадането ни става по-лошо, а то излезе, че е безнадеждно

    13:02 09.09.2025

  • 2 Време е такива по затворите!

    22 1 Отговор
    Заплатитя няма да спасят упадъка на МВР! Все по лоши показатели престъпност, рекет на шофьори и мн.др.!

    13:02 09.09.2025

  • 3 Когато

    20 1 Отговор
    някой няма морал , съвест , достойнство и отговорност , няма как да се самоунижава ! Той просто е на дъното !

    13:02 09.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Главната мутра на Бойко в Русе и шефът на полицията си пият заедно и после раздават правосъдие по улиците на Русе.

    13:02 09.09.2025

  • 5 Фен

    4 7 Отговор
    Е да, след като от там мина и Рашков...

    13:06 09.09.2025

  • 6 1488

    24 1 Отговор
    щом шефа на районното си позволява да върши престъпления и да натопява невинни граждани, смятай за подчинените му

    13:06 09.09.2025

  • 7 Оставка

    17 1 Отговор
    на Боковата Дани ! Само при скучая преди дни в Русе има няколко престъпления спрямо България и обществото ни ! И разбира се към момчетата ! Незабавна оставка !

    13:08 09.09.2025

  • 8 Бай Цонко

    13 1 Отговор
    Страшното е, че тези всички на държавната хранилка не осъзнават каже и какво говорят и как изглеждат. Зомбита ли са, на какви перманентни наркотици са, че не могат да се видят и как няма един нормален от всичките тези хиляди да каже СТИГА!

    13:10 09.09.2025

  • 9 Така е гласувайте още за

    15 1 Отговор
    Тутко тиквата и шиши магнитчето

    Коментиран от #24

    13:10 09.09.2025

  • 10 оня с коня

    13 1 Отговор
    побойника шеф на русенската милиция да влиза във затвора веднага

    защо обвинява децата че са го били като сам си е търсил боя?

    и защо не се казва кои е оня дето е бил със него и е ударил първи децата?

    вижда се че колата е спряла на пешеходната пътека и оня скача да ги бие

    13:13 09.09.2025

  • 11 Нема страшно

    13 1 Отговор
    Важно е заплатите да ги дигат с още 60%

    Коментиран от #15

    13:14 09.09.2025

  • 12 голям смях

    4 0 Отговор
    Разпространено от BG Elves видео в социалните мрежи потвърждава версията за екшъна в Русе, разказана преди дни пред медиите от Кирил Гочев, единият от арестуваните. Той е карал колата. Не се вижда автомобилът на младежите да се движи особено бързо, спира веднага на пешеходната пътека. Свадата почва след приближаване на мъж, най-вероятно съседът на тежко пострадалия шеф на МВР-Русе Николай Кожухаров. Мъжът замахва в посока прозореца на колата и опитва да удари, след което вратата на автомобила се отваря, мъжът пада. Отвътре излизат другите момчета, настава меле. Не се вижда в цялата ситуация полицейският директор да се легитимира.

    Боят приключва бързо, следват разправии. Идват полицейски коли и линейка. Медицинският автомобил си тръгва много бързо.

    Коментиран от #13

    13:14 09.09.2025

  • 13 голям смях

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "голям смях":

    Случаят става пред много свидетели. После се вижда как младежите са пуснати и бавно се оттеглят. Нова тв се е обърнала към МВР да коментира видеото, министерството е отказало.

    Министър Даниел Митов вече три пъти отказва публично да обясни какво точно се е случило в Русе. Последно в неделя в "На фокус със Лора Крумова" заяви, че трябва да изчакаме съдебното дело и пак каза, че е недопустимо да се посяга на полицай, който се е легитимирал. Младежите твърдят, че Кожухаров го е сторил след боя и скандала. Не е ясно и дали от спътника му - неговия съсед, е взета алкохолна проба. Вече се разбра, че пробата за алкохол и наркотици на младежите и отрицателна.

    Коментиран от #14

    13:15 09.09.2025

  • 14 голям смях

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "голям смях":

    Първата политическа реакция бе на "Да, България", част от ДБ и ПП-ДБ. Божидар Божанов и Иво Мирчев настояха Даниел Митов да освободи всички в МВР, които са участвали в "дезинформиране на обществото". Да се публикуват записите от останалите камери в района, а и министърът да признае гледал записите "преди безобразната си пресконференция, на която се караше на медии и опозиция и наруши презумпцията за невиновност". "Ако това не се случи, единствената логична стъпка е Желязков да внесе оставката на вътрешния министър", декларира още ДБ.

    13:16 09.09.2025

  • 15 няма да го уволнят дебелия шеф на русе

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Нема страшно":

    хубавото е че има банани целогодишно в кауфланд

    13:16 09.09.2025

  • 16 кудравата сю

    7 0 Отговор
    прокурорския син намерихте ли го вече?

    а , още се търси ха ха ха

    13:17 09.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 министерство на хадyтлука е мвр-то

    5 1 Отговор
    оня милиционерския син със АТВ-то изтреpa сумати народ въw слънчка и беше пуснат във домашен отпуск даTРЕПЕ още хора

    ало митов виж си подчинение беСМЕШНИКО

    13:20 09.09.2025

  • 20 Потресаващи разкрития

    4 1 Отговор
    Кожухаров системно публично е развявал снимки на борисов, пеевски и подлогата им славуца сакатия че крадат като откачени и за полицията винаги ще има а за бачкаторите само геноцид. Ето това е бг.полицията. Веднага реформа на МВР както в Грузия ,заплатите на полицаите да бъдат 1,5 средна заплата ,тоест в нашата страна брутната е 2480 лв.а нетна 1970. Тоест висш полицай да взема 3500 лв.с бонусите а не 10 000 както се е хвалил този полицай . И да боготвори крадците тиквун,свиня и сакатия пътник славуца че за тях има а за народа един чепат

    13:24 09.09.2025

  • 21 РОДНАТА. МИЛИЦИЯ НИ. ПАЗИ

    3 1 Отговор
    ОТ. ДРУГАТА. ПОЛОВИНА ПРЕСТЪПНИЦИ

    13:25 09.09.2025

  • 22 Факти

    4 0 Отговор
    Вече 35 години умишлено се омаломощава МВР за да може мафията да граби безнаказано. Скоро няма и да има читави кандидати за полицията...

    13:25 09.09.2025

  • 23 Невинни няма

    1 0 Отговор
    За танго трябват винаги двама.
    Не е виновна само полицията или само обществото.
    Полицията е проекция на обществото в което живеем, а не обратното.

    13:26 09.09.2025

  • 24 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Така е гласувайте още за":

    Не се ли убедихте че с гласуване за следваща и следваща пръкнали се партии няма да стане?Колко години изминаха откакто буквално подариха златото ни на Дънди Прешъс.Преди 2 седмици подариха и черното ни злато,нефта ни,на Шел.Забравихте ли колко седмици ви занимаваха с въпроса как да изгонят РФ от рафинерията в Бургас/Лукойл!А новината за договора на Шел беше поместена на последна страница,тихо без звук,никой да не разбере!Те нямат страх от вас,знаят че сте мекушави,такива ви възпитаваха в продължение на години.Само в София проститутките са над 30 000,знаете ли колко употребата на наркотици в БГ,как така ДАНС не знаят какво е вписано в конституцията "Чужди граждани нямат право да участват и биват държавни ръководители" и как така не са знаели че баща му на Кирил Петков е приятел с Бойко и Алексей повече от 30 години

    13:28 09.09.2025

  • 25 милиционер

    3 1 Отговор
    След всички до тук министри-адвокати, баскетболисти, пикаещи във фонтани, социоложки, шофьори на мутри дойде и Къдравата Сю /псевдонима е красноречив/!

    13:30 09.09.2025

  • 26 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Никога не сме имали по не кадърен мк истър на мвр от митоф

    13:30 09.09.2025

  • 27 007 лиценз ту кил

    2 0 Отговор
    Помислих, че е адвокатът Илиян Василев, който може да каже нещо компетемтно по темата, а то тази гни да.

    13:31 09.09.2025

  • 28 Големият въпрос сега е

    0 0 Отговор
    какво ще правим оттук нататък и как можа да се стигне дотук.
    Външни или вътрешни сили повлияха на ситуацията.
    Изхождайки от наблюденията ми достигам до извода, че никой няма нужда от нас българите, защото ако беше обратното резултатът за 35 г. щеше да е друг.

    13:35 09.09.2025