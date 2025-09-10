Калоян Методиев: Кризата в сектор "Сигурност" ескалира. Засега държат Митов за боксова круша

Кризата в сектор "Сигурност" ескалира. Оперетното политическо ръководство на МВР я подклажда всеки ден. Даниел Митов в момента е политически бушон. Бойко Борисов го прибра в ГЕРБ, защото му беше необходим, заради връзките му с американските демократи като бивш служител на Демократическия им институт. При Тръмп вече не му е толкова необходим. Даже тежи. В момента, в който името му се завъртя за следващ лидер на ГЕРБ, присъдата му беше прочетена. Борисов го изпрати начело на МВР. От самото начало всички бяха наясно, че това не е неговото място. Ясно беше, че не може да се справи. Отделен въпрос е, че се е съгласил. Борисов го сложи само, за да го изгори. И го изгори. Нито го защитавам, нито го оправдавам - разсъждавам с хладен разум. А зам.-министърът от БСП Филип Попов, който неясно какво прави в това министерство, доомаза каквото можа с едно интервю.
Общественото недоволство от случая "Русе" подейства като капсул детонатор за болната система на МВР. Валят разкрития, снимки на мутро-полицаи, истории за служители минали на тъмната страна, за корупция, чадъри, издевателства, наркотици.... Болна система. Много болна. Митов е гръмоотводът. Целият огън се съсредоточи върху него, той затъна в нелепи обяснения, дезориентиран е, непотребен. Засега го държат за боксова круша. Отзад на завет, целият в бяло стои Борисов. Ако не се овладее общественият гняв, ще сменят министъра с някой друг. Борисов ще продължава да си управлява мутро-модела на полицията. А двама бивши вътрешни министри, с незавидно реноме, ще стоят депутати от ГЕРБ зад лидера си. И заедно ще кадруват и управляват паралелното МВР. Трябва да се лекува източникът на заболяването, а не само неговите симптоми. Дали ще е Митов или Китов е все тая. Моделът и неговият архитект трябва да се разрушат.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
