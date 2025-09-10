Новини
Калоян Методиев: Кризата в сектор "Сигурност" ескалира. Засега държат Митов за боксова круша

Калоян Методиев: Кризата в сектор "Сигурност" ескалира. Засега държат Митов за боксова круша

10 Септември, 2025 16:04

В момента, в който името на Митов се завъртя за следващ лидер на ГЕРБ, присъдата му беше прочетена. Борисов го изпрати начело на МВР. От самото начало всички бяха наясно, че това не е неговото място. Ясно беше, че не може да се справи. Отделен въпрос е, че се е съгласил.

Калоян Методиев: Кризата в сектор "Сигурност" ескалира. Засега държат Митов за боксова круша - 1
Снимка: БГНЕС
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кризата в сектор "Сигурност" ескалира. Оперетното политическо ръководство на МВР я подклажда всеки ден. Даниел Митов в момента е политически бушон. Бойко Борисов го прибра в ГЕРБ, защото му беше необходим, заради връзките му с американските демократи като бивш служител на Демократическия им институт. При Тръмп вече не му е толкова необходим. Даже тежи. В момента, в който името му се завъртя за следващ лидер на ГЕРБ, присъдата му беше прочетена. Борисов го изпрати начело на МВР. От самото начало всички бяха наясно, че това не е неговото място. Ясно беше, че не може да се справи. Отделен въпрос е, че се е съгласил. Борисов го сложи само, за да го изгори. И го изгори. Нито го защитавам, нито го оправдавам - разсъждавам с хладен разум. А зам.-министърът от БСП Филип Попов, който неясно какво прави в това министерство, доомаза каквото можа с едно интервю.

Общественото недоволство от случая "Русе" подейства като капсул детонатор за болната система на МВР. Валят разкрития, снимки на мутро-полицаи, истории за служители минали на тъмната страна, за корупция, чадъри, издевателства, наркотици.... Болна система. Много болна. Митов е гръмоотводът. Целият огън се съсредоточи върху него, той затъна в нелепи обяснения, дезориентиран е, непотребен. Засега го държат за боксова круша. Отзад на завет, целият в бяло стои Борисов. Ако не се овладее общественият гняв, ще сменят министъра с някой друг. Борисов ще продължава да си управлява мутро-модела на полицията. А двама бивши вътрешни министри, с незавидно реноме, ще стоят депутати от ГЕРБ зад лидера си. И заедно ще кадруват и управляват паралелното МВР. Трябва да се лекува източникът на заболяването, а не само неговите симптоми. Дали ще е Митов или Китов е все тая. Моделът и неговият архитект трябва да се разрушат.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 29 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    38 9 Отговор
    Утре в Русе хората излизат на протест срещу шефа на полицията.

    Коментиран от #4

    16:06 10.09.2025

  • 2 МАТЕРИАЛА ТАКЪВ

    29 5 Отговор
    НЕ СТАВА ЗА НИЩО, АМА Е ГОДЕН ЗА ВСИЧКО.И ВЪНШЕН МИНИСТЪР ДА БЕШЕ ПАК СЪЩОТО.АНТИСЕЛЕКЦИЯ ОТ ХОРА КОИТО ИЗВЪН ВЛАСТТА ЩЕ СТОЯТ ГЛАДНИ

    16:09 10.09.2025

  • 3 Промяна

    9 22 Отговор
    САМО ГОСПОДИН КАЛОЯН Е МНОООООГОООО ЗДРАВ ПАК КАЛОЯН ИЗЛИЗА ДА ПИШЕ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА И ИНСТИТУЦИИТЕ Е МОЖЕ ЛИ БЕЗ КАЛОЯН

    16:12 10.09.2025

  • 4 Промяна

    6 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЕТО ГО И ТОЗИ ПЛАТЕНИЯТ БЕЗДЕЛНИК НА ТЪМНАТА ДЪРЖАВА

    16:13 10.09.2025

  • 5 фжяес

    27 6 Отговор
    ГЕРБ са боклуци и вече 20 години го доказват всеки Божи ден. Сложиха за министър този боклук Дани, и тоя амбреаж дето яде от данъците на всички българи по 15-20 хиляди лева на месец, днеска излезе и почна да се кара??? Кара се амбреажа на тези дето го хранят??? Само в България им минават номерата на такива боклуци а на друго място щяха да го ритат пред цяла България този некадърник. Заигра се и с милицията и си мисли че като лъже и маже и уж ги "защитава" и те ще го обикнат и не му идва на ум че го псуват на майка и милиционерите. Дори те знаят какъв голям гаф направи милиционера в Русе, само боклука Дани още ходи и лъже като циганин. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са към края си, мИрси.

    Коментиран от #9

    16:17 10.09.2025

  • 6 България е Колониална Мутренска

    21 4 Отговор
    Държава в която Две Прасета Властват и Началниците в Брюксел не ги е еня за балканските недоразумения?

    Справка за Частната Плантация на Белгийският Крал Леополд в Конго разказва как Белгийците са използвали местни канибали за Надзиратели, как са секлиса китки (ръце) за неизпълнение на заповеди и как са управлявали Конго Плантацията?

    В България днес не е по различно за професионалните предатели и превратаджии Бойко Методиев Борисов, Делян Пеевски - ДПС - БСП и ДС?

    16:24 10.09.2025

  • 7 ФЕЙК - либераст

    16 3 Отговор
    Тъй като започнаха да бият полицаите по махалите, пътищата и улиците, а те горките не могат да се защитят министЕр Сю Митов да наеме охранителна фирма, за предпочитане "Ипон" да ги пази!

    16:26 10.09.2025

  • 8 Анджо

    5 13 Отговор
    Тоя защо не беше толкова критичен към ПП И ДБ. Ония не можаха да се оправят нито с емигрантите нито с наркотиците, а бе и те бяха пълна трагедия, нищо превантивно не направиха с сега критикуват. Някой да е чул да са ремонтирали нещо, напротив спряха парите за пътищата тотално. Щяхме да правим коли и какво ли още не обещаха. Радев колко пъти наруши конституцията. Е ееее , четири години без време. Не защитавам ГЕРБ но него оплювайте тотално , с бъде обективни със всичко което се случва. Защото така няма оправия и само ще четене оплювания.

    Коментиран от #12

    16:32 10.09.2025

  • 9 те сложиха дани

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "фжяес":

    а я виж кой назначи въпросния директор на русе.....защо няма въпроси към него а? яяяяя като сте толкоз курназ не признаете кой е направил това назначение....

    16:33 10.09.2025

  • 10 ООрана държава

    5 1 Отговор
    И за това не става тоя

    16:34 10.09.2025

  • 11 Конго България е

    13 3 Отговор
    в Сърцето на Мрака?

    Българите докога ще позволявате на една овластена ДС Банда от Две Прасета да Ви Управлява?

    Три Милиона Българи напуснаха България, вашите Синове и Дъщери ще напуснат Родината също така докато в България не останат други освен Сигани, Турци и Бежанци от Близкият Изток?

    Планът на ЦК на БКП на БСП и ДС за унищожаването Българите и България работи безотказно?

    Работите ли 14/18 часа на ден, работите, същевременно разказват ли ви приказки от 1001 нощ как ще забогатеете, разказват ви?

    Окрадоха ли Германците Българските Златни Левове, окрадоха ги, плащате ли за боя и солта плащате, изядохте ли солта и боят, изядохте ги?

    Какво повече да се случи на балканските овце да да се събудят?

    16:35 10.09.2025

  • 12 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Анджо":

    "Аз съм npocт и вие сте npocти, затова и се разбираме."

    16:47 10.09.2025

  • 13 Джанго

    7 2 Отговор
    Методиев е напълно прав. Винаги е рязък но правдив, бойче гори хора и партии като кобритени клечки, та къдравата Сю ли няма да изгори. Бойче проблемът

    17:12 10.09.2025

  • 14 Тиквата, Прасето, Сокола в затвора!

    3 1 Отговор
    Тиквата, Прасето, Сокола в затвора!

    17:22 10.09.2025

  • 15 Анджо

    1 2 Отговор
    Тоя плювалник и да ги говори тези факти ти ние си ги знаеме. Нищо ново под слънцето и тоя е пълна невежа.

    17:26 10.09.2025

  • 16 Рита

    0 0 Отговор
    "Отзад на завет, целият в бяло стои Борисов". ...прав е !А за Попов ...никога не е късно човек да стане за резил !

    17:30 10.09.2025