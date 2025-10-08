Новини
Свят »
Турция »
Отстраненият кмет на Истанбул Имамоглу призова симпатизантите си да се съберат

Отстраненият кмет на Истанбул Имамоглу призова симпатизантите си да се съберат

8 Октомври, 2025 14:03 734 2

  • екрем имамоглу-
  • истанбул-
  • турция-
  • реджеп ердоган

Кметът на Истанбул от опозиционната Народнорепубликанска партия беше задържан на 19 март по обвинения в корупция

Отстраненият кмет на Истанбул Имамоглу призова симпатизантите си да се съберат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу призова симпатизантите си да се съберат тази вечер в истанбулския район Шишли по повод навършването на 200 дни от изпращането му в ареста по подозрения в корупция, които той и съмишлениците му отхвърлят като политически мотивирани, предаде БТА.

Кметът на Истанбул от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) беше задържан на 19 март по обвинения в корупция, а на 23 март беше поставен в предварителен арест и временно отстранен от поста. В рамките на разследването за корупция в Истанбулската голяма община бяха задържани и редица общински служители. Арестите, които опозицията окачествява като "преврат срещу волята на народа", предизвикаха вълна от протести, най-мащабните в Турция от 2013 г.

Същевременно Имамоглу бе избран за официален кандидат на НРП за изборите за президент в Турция през 2028 година.

"Изминаха точно 200 дни от преврата срещу волята на народа. Нашата нация се възпротиви на преврата с всички сили и продължава да се съпротивлява", пише в профила в Екс на кандидат-президентския щаб на Имамоглу.

Задържаният кмет приканя симпатизантите си да се съберат днес в 20:30 ч. на митинг с участието на председателя на НРП Йозгюр Йозел пред търговски център в истанбулския район Шишли. Йозел също призова хората да се включат в проявата довечера.

"Вече изминаха 200 дни и ние сме в разгара на несправедливостта и неправдата. От онзи ден досега се съпротивляваме заедно с хората на площадите!", посочи Йозел, цитиран от "Джумхурийет". "Съвестта, надеждата и куражът на хората ще надделеят. Ние ще победим. Турция ще победи!", добавя лидерът на НРП.

Екрем Имамоглу е разследван по обвинения за създаване и ръководене на престъпна организация, корупция, нередности при търгове и нарушения на неприкосновеността на личните данни. Смятан за най-сериозния опонент на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, той отхвърля всички твърдения срещу него като политически мотивирани.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 потрес

    7 0 Отговор
    Защо Урсула не беше арестувана за кражбите и корупцията около ваксините на Пфайзер? Що за "деморкация" и "занонност" е това? И в Африка го няма

    14:09 08.10.2025

  • 2 турция с диктатора ердоган ще продължи

    3 0 Отговор
    да пропада, до като не го разкарат младите и свободно мислещи хора

    14:34 08.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания