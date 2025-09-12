Новини
Мнения »
Заявките за сваляне на правителството по парадоксален начин го стягат

Заявките за сваляне на правителството по парадоксален начин го стягат

12 Септември, 2025 13:01 914 8

  • протести-
  • сваляне-
  • правителство

Експертът припомни, че ситуацията на властта е различна от тази, когато беше в истинска криза – началото на протестите през 2020 г.

Заявките за сваляне на правителството по парадоксален начин го стягат - 1
Димитър Ганев Димитър Ганев
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има много разнопосочни сили, които искат падане на правителството. Този тип разнопосочност и липсата на диалог помежду им, прави все пак доста по-удобна ситуация за властта, коментира в интервю пред БНР Димитър Ганев от изследователска агенция "Тренд".

"Имаме няколко групи, от една страна е протестът за правосъдието и завладяната държава, подкрепен от ПП-ДБ. От другата страна – "Възраждане" с антиправителствен протест, но липсва общ фронт и няма никакъв знак в посока за някакви общи действия", посочи той.

Експертът припомни, че ситуацията на властта е различна от тази, когато беше в истинска криза – началото на протестите през 2020 г.

"Тогава имахме общ фронт с опозицията от БСП и ПП-ДБ, имахме общ знаменател в лицето на Румен Радев и създадоха кабинет с Кирил Петков. Това беше правителство на партиите от протеста", аргументира се Ганев.

А сега, 5 години по-късно, опозиционните сили са в много по-голяма дистанция и нямат общ знаменател – тогава беше Радев, подкрепен от електората на ПП-ДБ и БСП:

"Сега забелязваме, че "Възраждане" има ясно позициониране спрямо президента, както и МЕЧ. Видимо Радев в последните няколко седмици и месеци, от референдума насам, дава заявка, че с "обществото все по-често ще търси алтернатива и ще позволим ли на деребеите…". Вижда се, че дава форма на заявка. Съответно "Възраждане", МЕЧ и "Величие" няма как да не са притеснени, това е ново позициониране на Радев. От друга страна, когато ПП-ДБ минават пред президентството на протест не казват: "С вас сме, г-н Президент", а казват: "Тук не е Москва", обясни моментната картина Димитър Ганев.

Той е категоричен, че в момента нямаме предизборна ситуация, а "тези заявки по парадоксален начин стягат правителството".

И прогнозира, че властта се втвърдява от гледна точка, че няма партия, която да има интерес от предсрочни избори:

"Според мен президентските избори през есента на 2026, ако няма предсрочни парламентарни, ще бъде референдум "за" и "против" статуквото. Второ ще бъде битка за алтернативата. Няма съмнение, че има протестен наказателен вот и вторият тур на президентските избори е най-удобното място да се излее. Подобно стана през 2016 г. с Радев. Тук ще има битка на първия тур, за да се покаже коя е алтернативата на втория. Ключово е кой ще отиде на балотаж и той ще набере този политически капитал – "ето, аз съм алтернативата".


България
  • 1 От народа

    16 4 Отговор
    Заявките са за изгонване на самонастанилите се с измама и пазар на вот крадци. Нарекли се правителство.

    Коментиран от #2, #3

    13:10 12.09.2025

  • 2 Промяна

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "От народа":

    1 ВИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ САМО СЕБЕ СИ И НИКОЙ ДРУГ

    13:21 12.09.2025

  • 3 Промяна

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "От народа":

    ИЗМАМА ЛЪЖИ ОТ 1 РАЗПРОСТРАНАВАШ СРЕЩУ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО

    Коментиран от #7

    13:47 12.09.2025

  • 4 К.К

    8 2 Отговор
    Писна ни от гербаджийски политолози и социолози - врачки и баячки. Не виждате ли, че целият народ е настръхнал срещу диктатурато на ББ и ДП и всичките им безобразия. Положениетж е много по- драматично от 2020год. На всички им писна от " партийни" демагогии , лъжи и кражби.

    Коментиран от #5

    13:47 12.09.2025

  • 5 Промяна

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.К":

    4 А НА МЕН МИ ПИСНА ОТ ЕДНИ НАЗНАЧЕНИ ШАРЛАТАНИ ОТ ЕДНИ ЛЪЖЦИ ОТ ЕДНИ САБОТЬОРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КОИТО 5 ГОДИНИ НАГЛЕЯТ ЛЪЖАТ ГРАБЯТ И СА НАД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ЕДНИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ РЕШИЛИ ЧЕ ПРИТЕЖАВАТ БЪЛГАРИЯ ВЪН САБОТЬОРИ

    13:54 12.09.2025

  • 6 ЖЕКО

    3 2 Отговор
    ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е ФАШИСКО , СМЪРТ НА ФАШИСТИТЕ КАК НАРОДА ДОПУСНА ТОВА СЕГА ТРЯБВА ДА СВАЛИМ ФАШИСТИТЕ ОТ ВЛАСТ ТЕ НЕ МИСЛЯТ ЗА НАРОДА А ЗА ФАШИСКА УКРАИНА

    13:56 12.09.2025

  • 7 Конституционният съд

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Реши че и с основание че това правителство е незаконно. А и гражданите го виждат. Тъй че не се хаби. Платили ли са ти.

    Коментиран от #8

    14:09 12.09.2025

  • 8 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Конституционният съд":

    КОГА ТОВА ХАХАХАХАХАХА ЩО ЗА НАГЛОСТ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ТУК ЩЕ ВИ СЕ ХАХАХАХАХАХАХА АЛА БАЛАТА СВЪРШИИИИИ

    14:37 12.09.2025