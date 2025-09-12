Заявките за сваляне на правителството по парадоксален начин го стягат

Има много разнопосочни сили, които искат падане на правителството. Този тип разнопосочност и липсата на диалог помежду им, прави все пак доста по-удобна ситуация за властта, коментира в интервю пред БНР Димитър Ганев от изследователска агенция "Тренд".
"Имаме няколко групи, от една страна е протестът за правосъдието и завладяната държава, подкрепен от ПП-ДБ. От другата страна – "Възраждане" с антиправителствен протест, но липсва общ фронт и няма никакъв знак в посока за някакви общи действия", посочи той.
Експертът припомни, че ситуацията на властта е различна от тази, когато беше в истинска криза – началото на протестите през 2020 г.
"Тогава имахме общ фронт с опозицията от БСП и ПП-ДБ, имахме общ знаменател в лицето на Румен Радев и създадоха кабинет с Кирил Петков. Това беше правителство на партиите от протеста", аргументира се Ганев.
А сега, 5 години по-късно, опозиционните сили са в много по-голяма дистанция и нямат общ знаменател – тогава беше Радев, подкрепен от електората на ПП-ДБ и БСП:
"Сега забелязваме, че "Възраждане" има ясно позициониране спрямо президента, както и МЕЧ. Видимо Радев в последните няколко седмици и месеци, от референдума насам, дава заявка, че с "обществото все по-често ще търси алтернатива и ще позволим ли на деребеите…". Вижда се, че дава форма на заявка. Съответно "Възраждане", МЕЧ и "Величие" няма как да не са притеснени, това е ново позициониране на Радев. От друга страна, когато ПП-ДБ минават пред президентството на протест не казват: "С вас сме, г-н Президент", а казват: "Тук не е Москва", обясни моментната картина Димитър Ганев.
Той е категоричен, че в момента нямаме предизборна ситуация, а "тези заявки по парадоксален начин стягат правителството".
И прогнозира, че властта се втвърдява от гледна точка, че няма партия, която да има интерес от предсрочни избори:
"Според мен президентските избори през есента на 2026, ако няма предсрочни парламентарни, ще бъде референдум "за" и "против" статуквото. Второ ще бъде битка за алтернативата. Няма съмнение, че има протестен наказателен вот и вторият тур на президентските избори е най-удобното място да се излее. Подобно стана през 2016 г. с Радев. Тук ще има битка на първия тур, за да се покаже коя е алтернативата на втория. Ключово е кой ще отиде на балотаж и той ще набере този политически капитал – "ето, аз съм алтернативата".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От народа
Коментиран от #2, #3
13:10 12.09.2025
2 Промяна
До коментар #1 от "От народа":1 ВИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ САМО СЕБЕ СИ И НИКОЙ ДРУГ
13:21 12.09.2025
3 Промяна
До коментар #1 от "От народа":ИЗМАМА ЛЪЖИ ОТ 1 РАЗПРОСТРАНАВАШ СРЕЩУ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
Коментиран от #7
13:47 12.09.2025
4 К.К
Коментиран от #5
13:47 12.09.2025
5 Промяна
До коментар #4 от "К.К":4 А НА МЕН МИ ПИСНА ОТ ЕДНИ НАЗНАЧЕНИ ШАРЛАТАНИ ОТ ЕДНИ ЛЪЖЦИ ОТ ЕДНИ САБОТЬОРИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ КОИТО 5 ГОДИНИ НАГЛЕЯТ ЛЪЖАТ ГРАБЯТ И СА НАД БЪЛГАРСКИТЕ ЗАКОНИ ЕДНИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ РЕШИЛИ ЧЕ ПРИТЕЖАВАТ БЪЛГАРИЯ ВЪН САБОТЬОРИ
13:54 12.09.2025
6 ЖЕКО
13:56 12.09.2025
7 Конституционният съд
До коментар #3 от "Промяна":Реши че и с основание че това правителство е незаконно. А и гражданите го виждат. Тъй че не се хаби. Платили ли са ти.
Коментиран от #8
14:09 12.09.2025
8 Промяна
До коментар #7 от "Конституционният съд":КОГА ТОВА ХАХАХАХАХАХА ЩО ЗА НАГЛОСТ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ТУК ЩЕ ВИ СЕ ХАХАХАХАХАХАХА АЛА БАЛАТА СВЪРШИИИИИ
14:37 12.09.2025