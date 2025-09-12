Заявките за сваляне на правителството по парадоксален начин го стягат

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има много разнопосочни сили, които искат падане на правителството. Този тип разнопосочност и липсата на диалог помежду им, прави все пак доста по-удобна ситуация за властта, коментира в интервю пред БНР Димитър Ганев от изследователска агенция "Тренд".

"Имаме няколко групи, от една страна е протестът за правосъдието и завладяната държава, подкрепен от ПП-ДБ. От другата страна – "Възраждане" с антиправителствен протест, но липсва общ фронт и няма никакъв знак в посока за някакви общи действия", посочи той.

Експертът припомни, че ситуацията на властта е различна от тази, когато беше в истинска криза – началото на протестите през 2020 г.

"Тогава имахме общ фронт с опозицията от БСП и ПП-ДБ, имахме общ знаменател в лицето на Румен Радев и създадоха кабинет с Кирил Петков. Това беше правителство на партиите от протеста", аргументира се Ганев.

А сега, 5 години по-късно, опозиционните сили са в много по-голяма дистанция и нямат общ знаменател – тогава беше Радев, подкрепен от електората на ПП-ДБ и БСП:

"Сега забелязваме, че "Възраждане" има ясно позициониране спрямо президента, както и МЕЧ. Видимо Радев в последните няколко седмици и месеци, от референдума насам, дава заявка, че с "обществото все по-често ще търси алтернатива и ще позволим ли на деребеите…". Вижда се, че дава форма на заявка. Съответно "Възраждане", МЕЧ и "Величие" няма как да не са притеснени, това е ново позициониране на Радев. От друга страна, когато ПП-ДБ минават пред президентството на протест не казват: "С вас сме, г-н Президент", а казват: "Тук не е Москва", обясни моментната картина Димитър Ганев.

Той е категоричен, че в момента нямаме предизборна ситуация, а "тези заявки по парадоксален начин стягат правителството".

И прогнозира, че властта се втвърдява от гледна точка, че няма партия, която да има интерес от предсрочни избори:

"Според мен президентските избори през есента на 2026, ако няма предсрочни парламентарни, ще бъде референдум "за" и "против" статуквото. Второ ще бъде битка за алтернативата. Няма съмнение, че има протестен наказателен вот и вторият тур на президентските избори е най-удобното място да се излее. Подобно стана през 2016 г. с Радев. Тук ще има битка на първия тур, за да се покаже коя е алтернативата на втория. Ключово е кой ще отиде на балотаж и той ще набере този политически капитал – "ето, аз съм алтернативата".