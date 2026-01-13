Историята в пловдивската болница „Селена“ и как доверието може да се окаже инструмент за придобиване на собственост

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Кой е д-р Ангел Ставрев

Д-р Ангел Ставрев е един от най-разпознаваемите акушер-гинеколози в Пловдив, лекар с дългогодишна практика и ключова фигура в създаването и развитието на УСБАЛАГ Селена – една от най-големите и натоварени акушеро-гинекологични болници в България.

„Селена“ не е просто лечебно заведение. Това е болница, през която всяка година минават хиляди жени, бременни, семейства; място, в което се извършват раждания, операции, инвитро процедури; структура със сложна медицинска, финансова и управленска организация, изграждана с години, с лични инвестиции, кредити, доверие от банки и пациенти.

Именно затова казусът, който днес засяга болницата, не е частен спор между двама мъже. Това е история с обществено значение – за начина, по който може да бъде превзет бизнес, изграден върху доверие, и за рисковете, когато личните отношения заменят защитните механизми.

Казусът

През 2021 г. болница „Селена“ е формално придобита от фирма „Ергана филмс“, свързана с Николай Йорданов – дългогодишен близък приятел на д-р Ангел Ставрев. По твърдения на д-р Ставрев, това придобиване е направено с уговорка за подставена собственост – временно решение, базирано на доверие, при което реалният контрол и икономическият интерес остават у него. Д-р Ставрев продължава да инвестира, да управлява и да носи отговорността.

На 8 декември 2025 г. тази договореност се разпада рязко и едностранно. Управлението на болницата е сменено в рамките на деня, достъпът на д-р Ставрев е прекъснат, а от неговия кабинет изчезват лични пари и ключови документи. Малко по-късно огромна част от лекарите в болницата подават молби за напускане, банката запорира сметките на болницата, а строежът на новия ѝ блок е блокиран.

Д-р Ставрев твърди, че бизнесът му е бил присвоен от човек, когото 17 години е подкрепял като приятел – финансово, професионално и социално.

Историята, която се повтаря

Историята около УСБАЛАГ „Селена“ не е първият случай, в който името на Николай Богомилов Йорданов се появява в контекст на присвоен бизнес. За хората, които го познават отдавна, случилото се през 2025 г. не е шок. То е вече виждан сценарий.

2006–2008 г.: първият „удар“

Още преди запознанството си с д-р Ангел Ставрев, Николай Йорданов е управител на дружество, което не е негова собственост. Става дума за фирма, свързана с търговия на рекламни и промоционални продукти – бизнес, който по това време работи добре и има пазар.

По данни от съдебните регистри, Йорданов използва запис на заповед за сума от приблизително 1,8 млн. лв., за който по-късно се твърди, че е неистински или манипулиран. На тази база започва процедура, в резултат на която реалният собственик губи контрола върху фирмата.

Последствията

Случаят не остава без ескалация. Има полицейска проверка, досъдебни производства, съдебни дела на различни инстанции. Няма влязла в сила осъдителна присъда, но фактите около случая остават документирани в институционалната памет.

Ако обаче през 2006 г. става дума за търговска фирма, то през 2026 г. залогът е лечебно заведение с обществена функция, пациенти и над 400 човека персонал.

Началото: приятелството, което никога не е било бизнес

Историята започва през 2008 г. Тогава д-р Ставрев се запознава с Николай Йорданов. Няма договори, няма проекти, няма общи фирми. Има само лично, ежедневно, плътно приятелство. Срещи по няколко пъти месечно, разговори почти всеки ден, пътувания, споделяне на лични теми.

„Никога не съм го възприемал като човек, който ще ми навреди. Винаги съм го възприемал като човек в затруднение, който има нужда от помощ“, казва д-р Ставрев.

Годините на помощта: когато подкрепата става системна

Следва дълъг период – повече от десетилетие – в който д-р Ставрев помага на Йорданов. Първоначално спорадично, после системно и в големи мащаби. Йорданов по онова време е човек с бизнес в сферата на рекламните материали – първоначално фирмата Premium Gift, по-късно Hermes Gift. Бизнес с хронични финансови проблеми – запори, дългове, постоянен недостиг на средства.

Редуват се покриване на дългове, погасяване на задължения, заеми – някои с договори, други на доверие. Оказва се подкрепа за бизнеси, които иначе биха фалирали. По думите на д-р Ставрев и данните от банкови извлечения са инвестирани суми, достигащи няколко милиона лева в рамките на годините.

„Той винаги беше в недостиг. Винаги имаше спешен проблем. А аз имах бизнеси извън болницата, които ми носеха финансова стабилност и имах възможност да помогна. Никога не съм си представял, че тази помощ някой ден ще се обърне срещу мен“, казва той.

С финансовата подкрепа върви и социална – достъп до контакти, институции, среди. Йорданов постепенно изгражда образ на човек с влияние, култура и връзки, който умее да убеждава и да вдъхва доверие.

Камъни, извори и внушението за избраност

В този период се появява и елемент, който днес д-р Ставрев описва като ключов за психологическата динамика: нетрадиционни „лечебни“ практики – камъни, извори, ритуали. Десетки хора с високи позиции и обществено влияние, включително от медицинската среда, участват в тях.

А моделът е повторяем – за „лечението“ не се заплаща с пари, неговата цел е създаване на доверие, зависимост и достъп. След „лечението“ често идва молба за услуга, пари или контакт.

Паралелно се появява фигурата на жена от Москва – описвана като духовен водач, с разкази за космически енергии, прераждания, избраност. Има филмови проекти, митологични сюжети, усещане, че някои хора са „предопределени“ да управляват и да вземат.

„Тогава не го разчитах като манипулация. Днес го виждам като инструмент за създаване на зависимост и влияние“, казва д-р Ставрев.

2021 г.: моментът, в който доверието става собственост

През 2021 г. в болница „Селена“ се стига до съществена промяна в акционерната структура, при която дяловете на тогавашните съдружници са консолидирани. Процесът по преструктуриране е реализиран формално чрез дружеството „Ергана филмс“, контролирано от Йорданов – решение, мотивирано от съображения за оперативна бързина, организационно удобство и налично доверие между страните.

По думите на д-р Ставрев има ясна уговорка за подставена собственост и договор за обратно прехвърляне, оставен при нотариус. Йорданов трябва да получава процент от печалбата – първо 14%, после 20%. Той получава тези пари. Болницата работи. Инвестициите продължават. Започва строеж на нов блок. Болницата е резултат от десетилетия медицинска и организационна работа, инвестиции и лична ангажираност. Огромното доверие на пациентите през годините се вижда от резултатите на „Селена“ – постоянно увеличаващ се пациентопоток и все повече раждания, до класирането на лечебното заведение на второ място по раждаемост в страната. Повече посрещнати нови животи има само в държавната „Майчин дом“ в София.

Нищо не подсказва предстоящия срив.

8 декември 2025 г.: денят, в който всичко се обръща

На 8 декември 2025 г. охраната на болницата е сменена. Управителят – също. Д-р Ангел Ставрев е уволнен от поста си, а ръководното му място е заето от съпругата на Йорданов – Марика Тошева. В кабинета на д-р Ставрев влиза човек, когото той до този момент нарича „най-близкия си приятел“.

От кабинета изчезват лични пари, договори, нотариални актове, документи, свързани както с личната му собственост, така и с бизнеса. Част от средствата по-късно се появяват по лична банкова сметка.

На 22 декември 2025 г. банката запорира сметките на болницата. Строежът е блокиран. Болницата влиза в режим на оцеляване. Управлението е поето от лица без предишен опит в управление на болница.

Финалният въпрос

Това не е история за една грешка. Това е история за доверие, превърнато в инструмент. Заради което в момента собствеността на лечебно заведение е обект на съдебно дело.

Когато едно от най-големите специализирани медицински заведения в страната е изправено пред управленска криза, влияеща на медицинския екип и пациентите, въпросът вече не е личен. Той е обществен.