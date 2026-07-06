Чукове и тоги: Мащабна корупция, рекет и рейдърство на прокурорска престъпна група

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Делото за убийството на длъжника Кирил Русев, което се води от Софийска градска прокуратура (СГП), се реализира не в преследване на легални цели, а е средство за натиск и корупция. Като последица от корупционни практики по това досъдебно производство се разследват и две нападения с чук. Първото е над адвоката и бивш прокурор Емил Милев, а второто над бившия зам. градския прокурор на София Иво Илиев. Справки на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и ДАНС, както и протоколи от разпити на свидетели, разкриват мащабна корупционна схема, рекет, рейдърство, пране на пари и физическа саморазправа с ключовото участие на прокурори от СГП. От разследването изскачат магистрати, свързани с Нотариуса и Еврото. То самото, вероятно е следствие от войната между представителите на тези две групи в прокуратурата, пише в свое разследване BIRD.

Извънредно смущаващи данни се откриват в справка № 11585-2/09.01.2026 г. на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), съставена от Д. Димитров. Тя е изготвена по пр. пр. №23800/2025 г. по описа на Софийска градска прокуратура с вх. № КПК-11585/07.11.2025 г. по описа на комисията. Това не е единственият документ с който BIRD разполага във връзка с това разследване.

Данните са от теча на документи #КорупцияЛийкс, до които BIRD има достъп и сподели с други разследващи медии.

Разследването на КПК започва след сигнал и съответно достатъчно налични данни за тежки нередности, извършени от прокурорите по делото за убийството на Кирил Русев от 4 януари 2024 г. По него обвиняеми са Петър Стоянов Александров и Александър Фиделов Кинов. Само преди дни въпросното дело „катастрофира“ на стартовата права, заради множество пропуски на държавното обвинение. Съдия Петя Крънчева-Тропчева го прекрати и го върна за отстраняване на нередовности и процесуални нарушения. Вероятно внасянето на обвинението е било ускорено, когато за прокурорите от СГП, разследващи казуса е станало ясно, че са разследвани.

Убийство за началото на порочния кръг

Александров и Кинов са обвинени и почти подсъдими за отвличането на Кирил Русев и за предумишленото му умъртвяване, което според държавното обвинение е извършено в съучастие. Двамата опитали да инсценират, че Русев е напуснал страната, като прокуратурата твърди, че са подготвяли кремацията му, защото Кинов е собственик на погребална агенция “Империал”. По делото обаче липсват доказателства, които да потвърждават, че смъртта на Русев е настъпила в следствие на произведените от обвиняемите изстрели. Не е изяснено за момента и кой от двамата обвиняеми е отговорен за произведения смъртоносен изстрел. Поведението на Софийската градска прокуратура по това дело навява на подозрението, че обвинението е било внесено панически, в спешен порядък, вероятно за да се декларира активност.

Убитият Русев приживе се занимава със строително-монтажни работи. Той имал финансови отношения с бащата на обвиняемия Александров – доц. Стоян Александров, придобил популярност в УНСС като Малката секира. Александров е бивш министър на финансите от кабинета Беров, банкер, университетски преподавател а в последните години и собственик на небанкова кредитна институция – “Стал 2007” ЕООД. Между Кирил Русев и Стоян Александров има публичен конфликт, много преди който и от двамата да си отиде от този свят. В публикация на Банкеръ от 2016 г. се излага твърдението, че Русев, подписал договор с Александров, за да получи кредит от 306 800 долара, както подписал и запис на заповед за 40 хил. долара, които трябвало да върне за година. По думите му обаче получил само 260 хил. долара. От тях успял да върне 30 хиляди. След това Стоян Александров завел срещу него иск за 346,800 долара, без да отчита върната сума и факта, че Русев е получил само 260 хил. долара. Прокуратурата изтъква, че преди убийството му Русев е водил дела срещу Александров, завършили със запор на имуществото на дружеството, собственост на Малката секира. Паралелно с това, срещу Александров започва и досъдебно производство за лихварство. През 2020 г. финансистът умира. Три години по-рано обаче той е прехвърлил активите си на сина и дъщеря си чрез сделки. Последните пък декларират отказ от наследство след смъртта му, защото то е само от дългове.

Според прокуратурата обаче, претенциите, които Кирил Русев има към наследниците били пречка за обвиняемия Петър Стоянов и приятеля му Александър Кинов. Поради тази причина двамата притискали Кирил Русев да се откаже от тях. Понеже планът не сработил, Русев бил убит. Според твърденията на обвиняемия Петър Александров, ролята на Русев далеч надхвърля тази на случайна жертва. Обвиняемият заявява, че Русев е бил намерен и използван като “бушон” от лицата Марин Костов – Магарето и Стоимен Врагов с цел рекет и да бъде принуден Стоян Александров да се откаже от финансовите си претенции към скъпа сграда на ул. “Оборище”. Нещо повече, обвиняемият Александров твърди, че в деня на инцидента през януари 2024 г., Кирил Русев е бил изпратен от Стоимен Врагов, за да го елиминира. Това щяло да освободи пътя на Врагов да превземе бизнесите на Александров.

Екипът ни не се наема да коментира фактическата обстановка около смъртта на Кирил Русев, както и вината и невинността на когото и да е по това дело. Най-малкото, защото не познаваме доказателствата по разследването. Факт е обаче, че Стоимен Луков Врагов „изплува“ от разследването за корупция, което се води срещу прокурорите, които работят по убийството на Кирил Русев.

Антикорупционната комисия в действие

Врагов е ключова фигура в разследването на СГП и КПК. Той е бизнесмен, за когото се твърди, че е свързан с криминалния контингент и е свързан със задържания в Сърбия Борян Харалампиев – Боби Митничаря. Във времето Харалампиев е запомнен като близък до покойния Боби Белята. Твърди се, че след смъртта му е станал свидетел срещу Христофорос Аманатидис – Таки. Докато е в обтегнати отношения с Таки, Харалампиев живеел в дома на Кръстю Кръстев – Къци Маймуната, но това не му е попречило да стане свидетел и срещу него на по-късен етап. В края на краищата Боби Митничаря изгладил отношенията с всички бивши кадри на ВИС 2 и враждите били погребани. Тогава обаче започнали проблемите му с немското правосъдие. Стоимен Врагов има дългогодишен конфликт с обвиняемия Петър Александров. Според документите от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и свидетелските показания, той е основен двигател на корпоративното рейдерство, корупцията и последващи актове на физическо насилие, които са били реализирани около разследването за убийството на Кирил Русев. Докато Александров е в ареста по обвинение за убийство, Врагов предприема действия за обявяване в несъстоятелност на неговите дружества. За целта той използва дружеството “Авиора Легал”, на което е управител и чието име вероятно преднамерено напомня на свързаното с Делян Пеевски дружество “Авиора Консулт”.

От съдебната документация, с която BIRD.BG разполага става ясно, че “Авиора Легал”, в опит да вкара в несъстоятелност дружествата на обвиняемия Александров, е депозирало в Софийския градски съд множество записи на заповед с идентично съдържание. Пред различни състави от търговското отделение са представени идентични документи, като от обратната страна на всички тези заповеди е инкорпорирано джиро от една и съща дата –16 май 2024 г., с джирант – Валентина Гоцева и джиратар – “Авиора Легал”. Любопитен момент е, че джиратаря е учреден само ден по-рано, на 15 май 2024 г.

Общата стойност на сумите по всички представени записи на заповед, според обвиняемия Петър Александров възлиза на около 12 000 000 евро. Във връзка с тези записи на заповед, впоследствие са водени десетки дела пред Софийския градски съд и пред Софийския апелативен, като втора инстанция. Назначени са десетки графологични експертизи. Заключения им се обединяват около становището, че подписите върху записи на заповед не са на Стоян Александров, както се твърди в исковите молби на “Авиора Легал”. От фактите, изложен пред съдебните състави от експертите остава впечатлението, че подписите са фалшифицирани, за да се вкарат дружествата в изкуствени производства по несъстоятелност.

Според справката на КПК, чрез неистински записи на заповед, свързаното със Стоимен Врагов дружество успява да наложи запори над повече от 10 дружества на Александров на обща стойност над 10 милиона лева. Според ТР дружествата са 12. На този етап Александров печели пред СГС и САС, но по повечето от делата се очаква и произнасяне на ВКС, поради което запорите са все-още активни.

Интересна е и личността на джиранта Валентина Гоцева. В миналото тя е заместник председател на “Национално движение Единство”. На президентските избори през 2011 г. дамата се явява като кандидат за вицепрезидент на Сали Шабан Ибрям.

От разследващи на убийства, в разследвани за корупция (Двоен рекет и изнудване по делото за убийство)

На практика Петър Александров е задържан, а компаниите му под запори и под заплаха от обявяване в несъстоятелност. Според справката на КПК, Врагов влиза в контакт с наблюдаващия прокурор по делото му – Ангел Попколев и неговия пряк ръководител – зам.-градския прокурор Иво Илиев. Справката се позовава на свидетелските показания, твърдящи че Врагов им е предложил и дал подкуп в размер на 300,000 евро, за да гарантират, че Александров ще остане за дълго в ареста, което би му дало време да довърши процедурата по несъстоятелност на фирмите му. Според показанията на двама от свидетелите по това разследване за корупция, парите за подкупа от 300 хил. евро са били осигурени от Боби Митничаря. Като според информация от свидетелите, Харалампиев най-вероятно не знаел, че записите на заповед са фалшифицирани.

Планът на Врагов, изложен в справката на КПК, очевидно се сгромолясва, когато през септември 2024 г. мярката на Александров е променена в “домашен арест”. Според показанията на Петър Александров и документите от КПК, за да бъде допуснат нотариус при него в следствения арест, от наблюдаващия прокурор по делото – Ангел Попколев му е била поискана сумата от 40,000 евро. Тази ситуация много напомня за казуса “Осемте джуджета“. Александров изрично уточнява, че му е бил нужен истински нотариус, а не Мартин Божанов – Нотариуса например. Целта е била да упълномощи своята майка, съпругата си и доверени служители да управляват многобройните му дружества и да оперират с банковите им сметки. Както вече беше посочено, бизнесът на Александров е подложен в този момент на юридическа атака и опити за обявяване в несъстоятелност на десетки негови компании от страна на Стоимен Врагов. Затова делегирането на права към трети лица е критично важно към онзи момент. Чрез пълномощните, близките на Александров са щели да получат достъп до наличностите по сметките, за да могат да се плащат заплати на служителите, данъци и осигуровки, с което да се гарантира, че бизнесът ще продължи да функционира нормално. Пред BIRD.BG Александров отрича да е платил исканите 40,000 евро. Според справката на КПК обаче не е напълно ясно дали сумата в крайна сметка е била предоставена. До допускане на нотариус в следствения арест така и не се стига, защото след 8 месеца, мярката на Александров е изменена. Състав на СГС с председател Мила Лазарова постановява домашен арест за Александров, а после състав на САС с председател Димитър Фикиин и членове Вера Чочкова и Стефан Милев потвърждава. В началото на 2025 г , прокурор Ангел Попколев е отведен от делото за убийството на Кирил Русев, а на негово място е бил определен друг прокурор – Александър Лозанов, който е бил приближен към онзи момент на заместник градския прокурор Иво Илиев.

Побой на прокурор и адвокат

Според документите от КПК и ДАНС, службите работят по хипотезата, че когато мярката на Александров е била изменена, Врагов не е разполагал с 300,000 евро, за да ги върне на лицето, което го е финансирало. Той се видял принуден да започне да си ги търси от прокурорите заради “неизпълнени ангажименти”. В справката се излагат данни, че прокурор Ангел Попколев е върнал своята част от 10% или 30,000 евро към Врагов, но Иво Илиев е отказал да върне останалите 270,000 евро. В отговор на това, Врагов е изпратил “главорези”, които са извършили бруталния опит за убийство (побой) над прокурор Илиев на 20 октомври 2025 г. По данни от службите Врагов е сочен като поръчител и на побоя с метален чук над адвокат Емил Милев, извършен на 6 януари 2025 г.

„Предвид характера и начин на извършване на деянието, може да се изведе обосновано предположение, че извършителят на двете деяние е идентичен по телосложение и други сходни признаци. През месец февруари 2025 г. от придобита оперативна информация на ГДНП се сочи , че вероятно става въпрос за лицето Борислав Йорданов Божков. Според информацията, поръчката за побоя е била получена от бивш служител на СОБТ – МВР – Гълъбин Георгиев, като посредник. От допълнителни ОИМ и проучване, ГДНП са установили, че Гълъбин Георгиев и Стоимен Врагов се познавали от години и имали личен контакт.“

От друга страна, според Петър Александров, нападението срещу адвокат Емил Милев е било “постановка”, която е била организирана и употребена от Стоимен Врагов, за да бъде “натопен” той за това деяние. Обвиняемият твърди, че адвокат Емил Милев е стар познайник на Врагов и е човек, с когото в миналото са имали спор относно собственост върху юридическо лице. Към момента на побоя, Александров е водил съдебни дела срещу Милев за къщата, в която адвокатът живее. Милев има изискуем ипотечен кредит с главница от 700 хил. евро към “Стал 2007” и делото е висящо пред ВКС.

На следващия ден след побоя, Стоимен Врагов и Петър Цабалас – Пепи Гърка са отишли съответно в СДВР и ГДНП, за да дадат “оперативна информация”, че именно Александров е поръчал нападението над адвоката от дома си. Петър Александров твърди, че на по-късен етап случайно засякъл “Гърка” на автомивка на бул. “България”. Според Александров, по време на тази случайна среща Петър Гърка неволно е признал в прав текст, че адвокат Емил Милев всъщност е “партия” на Стоимен Врагов и че целият побой над него е бил инсцениран от тяхната група. Според източници, близки до разследването, нападението над адвокат Емил Милев е било автентично и само благодарение на бързата си реакция той се е разминал с по-сериозни наранявания. Основният заподозрян за това нападение, според службите, е Стоимен Врагов.

Скрити връзки

Въпреки откритата конфронтация между Петър Александров и Стоимен Врагов, Комисията за противодействие на корупцията (КПК) извършва обследване на участията им в юридически лица и установява скрита свързаност между тях чрез трети лица и контролирани дружества. Ключова фигура в тази свързаност е Георги Тончев Радков – бивш служител и началник на икономическа полиция в ГДНП. Мъжът е бил подсъдим за престъпления по служба.

Радков е бил основен акционер в дружеството “Царибродска Инвест” АД, където на негово място впоследствие влиза съпругата на Петър Александров Никол Бонева, вече Александрова, а прокурист е майката на Александров – Нина Александрова.

Същият Георги Радков е бил собственик на “Неоконсулт БГ”, като придобива дяловете от майката на четвъртото дете на Стоимен Врагов Юлия Манчева, а впоследствие ги прехвърля на майката на третото дете на Стоимен Врагов Атанаска Станкова. Съвсем доскоро Георги Радков работи на трудов договор в “Публиктекс”, чийто едноличен собственик е Александров.

От показанията на обвиняемия разбираме, че и битият екс зам. градски прокурор на София не му е непознат. Познанството им датирало от 2020 година. Пред BIRD.BG Александров разказа, че малко след смъртта на баща му през 2020 г., Валентина Гоцева му е уредила първата среща с Иво Илиев, който по-рано се бил преместил от Шумен в София. Целта на тази първа среща е била прокурор Илиев “да му помогне” във връзка с наложени запори от КПКОНПИ. За да започнат да работят по въпроса, от Александров е била поискана първоначална сума от 20 000 лева на ръка.

В писмения протокол от разпита на Александров откриваме информацията, че той е бил запознат с Иво Илиев и чрез посредничеството на Мартин Божанов – Нотариуса. Прокурорът Илиев му е бил представен като човек, чрез когото “могат да се решават въпроси, които формално зависят от други прокурори”. По делото има и следа, че Божанов е опитал на направи контакт с Александров, докато последния е бил в ареста. Пред разследващите мъжът заявява:

“Само да уточня, че аз познавах Нотариуса и с него ме запозна Любена, която е бивша жена на Пепи Еврото и съм много близък с нея от години. В тази връзка познавам работата на двете структури на Еврото и на Нотариуса. При развода на Любена с Еврото аз бях взел нейна страна и много и помагах, за да си върне детето си. С Нотариуса се срещах в кафенето на ул. Сборна, което беше на Любена, а той и помагаше. Аз не съм присъствал на срещи между Иво Илиев и Мартин Нотариуса, но много пъти съм чувал от Мартин, че Иво Илиев може да окаже въздействие и е оказвал такова за изхода от разследването на различни дела. Пример за такова дело е делото срещу Георги Атанасов с прякор “Мазния”, който е много близък с Александр Кинов, което дело знам, че е “оправено”, каквото и да значи това.”

Георги Атанасов, известен с прякора си “Жоро Мазния”, е сочен за дългогодишен участник в схеми за имотни измами, разследван в репортажи на Нова телевизия. Атанасов е арестуван след опит за отнемане на жилището на 89-годишна жена в София. Схемата включвала фалшиви договори и фиктивни частни арбитражни съдилища, чрез които се изземвали имоти. Името му става популярно през 2012 г. след разследване на Нова ТВ. Тогава той е задържан за издаване на фалшива лична карта, с която са теглени кредити от името на известни личности, сред които актьорът Влади Въргала.

Според запознати обаче, вероятно двигателят на корупционните действия по казуса “Кирил Русев”, ако такива разбира се има, би следвало да е прокурор Ангел Попколев. За него един бивш високопоставен ръководител в прокуратурата твърдял, че “и в тоалетната да го затворим, пак ще намери начин да отвори сергия“. Прокурорът е съпруг на бившият и.ф. председател на СГС – Десислава Попколева. Тя управлява над една година съда, след като Калоян Топалов подаде оставка през октомври 2017 г. В последствие Десислава Попколева беше кадрувана във ВКС. Противно на съпруга си, тя се ползва с много добра репутация в магистратските среди.

За разлика от Попколев, Иво Илиев идва от провинцията. Според запознати от средите на прокуратурата, възходът в кариерата му настъпва, когато ежедневно е разхождал кучето на прокурор Божидара Ганева и покойния административен ръководител на Софийската апелативна прокуратура Радослав Димов. Последните са считани за част от “семейството” на Петьо Петров – Пепи Еврото. В предходна публикация BIRD.BG огласи част от показанията на свидетелите по делото срещу Еврото. В тях се излагат твърдения, че Ганева е участвала в корупционна сделка и повдигнала обвинения на лица, вероятно по “поръчка” на кръга около Таки.

След “изчезването” на Еврото Иво Илиев и Ангел Попколев, наред с Божидара Ганева, са сред най-приближените до тогавашния градски прокурор на София – Илияна Кирилова. За екипа ни не е ясно по какви причини, но във времето между Кирилова и Емилия Русинова възниква конфликт. В прокуратурата се спекулира, че течът на данни към ГД БОЕЦ от архива на Еврото – Евротолийкс е контролирано мероприятие от Илияна Кирилова. Разбира се, доказателства в подкрепа на тази теза няма.

Факт е обаче, че КПК и СГП започват активна работа по Иво Илиев и Ангел Попколев след пенсионирането на Кирилова. Прокурор по това разследване е Христина Христова.

Една от линиите, по които се събират доказателства е за пране на пари. В официалния протокол за разпит на свидетел Александър Кинов, проведен на 17 април 2026 г. от следовател Тодор Георгиев и прокурор Христина Христова, той излага следното:

“Лично съм чувал от Мартин Нотариуса, че има много близки взаимоотношения с Илиев и Попколев, че толкова пари им е изкарал, че Попколев е взел жилище в Лозенец, което е за крупна сума, но Попколев е взел за нищожна сума. Както за това, че е асистирал на Попколев и Илиев и други прокурори да вземат жилища на занижена стойност на ул. Житница № 22, за да могат да си изчистят парите и да могат да ги легализират. Това е схемата те да си изперат парите.”

По данни от източници на BIRD.BG в службите за сигурност, Ангел Попколев е бил приближен до Мартин Божанов – Нотариуса. Твърди се, че той е бил гост на последната му сватба, тази с Гергана Божанова. Нещо повече, в един момент отношенията между Попколев и Петьо Еврото се обтягат. Това се обяснява с твърдението, че Божидара Ганева е заснела него и прокурора Димитър Франтишек Петров в компанията на Мартин Божанов, когато последния вече е бил в явен конфликт с Еврото. Твърди се, че снимката е достигнала до Еврото, след което Попколев е сред атакуваните от него магистрати в “мистериозен сигнал”.

В момента ДАНС, НАП и СГП проверяват дали Илиев е придобил имоти в новостроящия се луксозен комплекс “Нидо Резидънс” на ул. “Житница” в София, както и има ли отношение Нотариуса към този факт. Агентът на ДАНС Данчо Желев стига до извода, че при сделките с имоти в Нидо Резидънс няма скрити контрагенти.

Документите на ДАНС потвърждават, че съпругата му, Аделина Илиева, е сключила договор за апартамент и гараж там на стойност едва 135 733 евро, като първоначално е платена само малка част, а остатъкът следва да се изплати с ипотечен кредит.

Очевидно друг факт убягва на ДАНС. На 20 април 2022 г. Димитър Георгиев Петрунов и Свиден Георгиев Петрунов надаряват Аделина Димитрова Илиева, по баща Петрунов с имот в Драгалевци – парцел от 798 кв. м. със скромна еднофамилна къща с РЗП от 102 кв. м. На Димитър Георгиев Петрунов, който е баща на Аделина Димитрова Илиева е учредено право на ползване. На 19 януари 2023 г. имотът е продаден от Аделина на фирмата “Джентъл Хаус” за 340,000 евро. Екипът ни обаче не успява да открие тези приходи в декларацията на нейния съпруг Иво Илиев. На 08 май 2024 г. “Джентъл Хаус” прехвърля имота на фирмата “Трансмобил”. Сделката е с материален интерес от 16,361.34 евро – десетки пъти по-нисък от придобивнатата цена. “Трансмобил” е собственост на свързвания с Делян Пеевски бизнесмен Добрин Иванов. Накратко, наследственият имот на Аделина Илиева попада в патримониума на близкия до Пеевски Добрин Иванов.

И Ангел Попколев е обект на интерес от страна на ДАНС заради имотна седалка. Той закупува луксозен апартамент от 109 кв.м. или 134 кв.м. с общите части. Към него са декларирани мазе и гараж. Продавач е фирмата “Гилмор”. От документите можем да заключим, че жилището е купено “на зелено”. В декларацията на Попколев присъства “право на строеж” за 131,731 лв. На каква стойност е изповядана сделката, можем само да гадаем. Възложител на строежа на сградата е общинското “Пазари Изток” ЕАД.

Какво ще покажат проверките на ДАНС и НАП е наистина любопитно. Но е също така любопитно и дали синовете на Илияна Кирилова ще повлияят на тези проверки. Както е добре известно, Захари Каменов Богомилов е началник на отдел “Антитерор” в ДАНС. Той е сочен за изключително приближен до Пепи Еврото. Другият син на Кирилова – Павел Каменов Богомилов е в отдела на НАП, следящ за приходите от хазарта в хазната. Вероятно и двамата имат достатъчно връзки и контакти, за да повлияят на проверките срещу фаворитите на майка им.