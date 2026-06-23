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ABCnews: Прогресивна България върна начело на държавно ловно стопанство Илия Симеонов - горският шеф от времето на заменките

ABCnews: Прогресивна България върна начело на държавно ловно стопанство Илия Симеонов - горският шеф от времето на заменките

23 Юни, 2026 11:50, обновена 23 Юни, 2026 11:57 1 277 16

  • илия симеонов-
  • ловно стопанство-
  • назначение

Това връща вниманието към един от най-спорните периоди в управлението на българските гори – времето на Тройната коалиция (БСП, НДСВ и ДПС), пише сайтът

ABCnews: Прогресивна България върна начело на държавно ловно стопанство Илия Симеонов - горският шеф от времето на заменките - 1
Снимка: abcnews.bg
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Управляващите от "Прогресивна България" са направили скандално назначение за шеф на държавно ловно стопанство. Инж. Илия Симеонов вече е директор на ТП „Държавно ловно стопанство Тракия“ към Южноцентралното държавно предприятие в Смолян, съобщиха за ABCnews лесовъди.

Това връща вниманието към един от най-спорните периоди в управлението на българските гори – времето на Тройната коалиция (БСП, НДСВ и ДПС).

Името на Симеонов стана широко известно през 2007–2009 г., когато оглавяваше Националното управление по горите към Министерството на земеделието. Той беше част от екипа на Нихат Кабил, който ръководеше земеделското министерство. Сега синът на Кабил - Танер Кабилов, е депутат от ДПС на Делян Пеевски.

Именно по времето на Илия Симеонов държавата извърши десетки скандални сделки за замяна на държавни гори с частни имоти – практика, която предизвика силен обществен и политически скандал. Те бяха направени в полза на големи олигарси и бизнесмени, които получиха апетитни имоти по Българското Черноморие и зимните курорти за жълти стотинки, а не на реални пазарни стойности. За сметка на това предоставиха на държавата малко атрактивни имоти.

По-късно Европейската комисия стигна до извода, че голяма част от заменките представляват неправомерна държавна помощ и България беше задължена да предприеме действия по възстановяване на предоставените облаги. Дори наскоро ЕК осъди България по случая. Скандалът по времето на Илия Симеонов и Нихат Кабил се превърна в един от най-емблематичните примери за спорни решения в управлението на държавните гори.

Като ръководител на Националното управление по горите Илия Симеонов нееднократно защитаваше политиката по заменките. В публични изявления през 2007 г. той твърдеше, че законодателството предвижда механизми, които да ограничат последващото застрояване на заменените горски територии, включително идея за 10-годишна забрана за промяна предназначението на имотите. Тези предложения обаче така и не доведоха до спиране на общественото недоволство.

След смяната на управлението през 2009 г. темата за заменките остана сред най-коментираните в сектора, а проверките на Европейската комисия и последвалите производства продължиха години наред.

Днес, повече от 15 години по-късно, Илия Симеонов отново заема ръководен пост в системата на държавните гори. Назначението му за директор на Държавно ловно стопанство „Тракия“ неизбежно поражда въпроси дали фигури, свързвани с един от най-спорните периоди в управлението на горския сектор, отново се завръщат на ключови позиции в "Прогресивна България".

Макар срещу Симеонов да няма съдебно решение, което да го признава за виновен по казуса със заменките, името му остава неразривно свързано с периода, в който тази практика се превърна в един от най-големите обществени и политически скандали в България.

Източник: abcnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Започват

    17 5 Отговор
    Големите кражби на комунистите..

    Коментиран от #7

    12:02 23.06.2026

  • 2 хаха

    12 4 Отговор
    "Управляващите от "Прогресивна България" са направили скандално назначение за шеф на държавно ловно стопанство."

    Няма такова нещо. 2/3 от байганьовците са доказани корумпета и беззаконници.
    Байганьовците са против корупцията само когато не могат да участват в нея.

    Така че съвсем нормално назначение. То от кофа с боклук какво може да извадиш като бръкнеш в нея?

    12:02 23.06.2026

  • 3 ловджията

    16 0 Отговор
    Правил заменки на държавни земи в полза на олигарсите през 2004г, значи има заслуги за провежданата борба с олигарсите и е логично да си довърши започнатата тогава борба , обещана предизборно от Радев.

    12:03 23.06.2026

  • 4 Пари има действайте

    10 0 Отговор
    Сега навсякъде има матрял и прокурор няма.

    12:05 23.06.2026

  • 5 име

    12 0 Отговор
    За 35г демокрадция кадърни служители не се произвеждат, само калинки. Който и да е на власт, винаги ще трябва да работи с тях. Не че от тоя зависят далаверите, той е бушонче.

    12:06 23.06.2026

  • 6 ЕСдърводелциОтКласа

    3 5 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    12:08 23.06.2026

  • 7 т-п трол сopocоиден

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Започват":

    Комунистите не са спирали да крадат. БСП са комунисти и се накрадоха, ДПС са ДС и съко се накрадоха, СДС са бивши комунсти и се накрадоха при приватизацията, гербаджиите и те бивши комунисти, няма да коментираме що открадоха за 15г, над половината в ДайБългария са синчета на комунисти, крали когато трябва. Само при ПеПедофилите не ми е ясно колко са и как са обвързани.

    12:11 23.06.2026

  • 8 Пълен регрес!

    5 1 Отговор
    Браво, всичко ще бъде ликвидирано! Бащата на педроханите е по лош и от тях!

    12:37 23.06.2026

  • 9 Сериозен

    3 0 Отговор
    човек - ДС и БКП продукт ! И годините му и те таман за нова служба !

    12:42 23.06.2026

  • 10 Вместо

    4 0 Отговор
    да бъде съден и в затвора , червените акълии го подредиха до кацата с меда на далаверите ! Голям прогрес с връщане на държавата десетилетия назад !

    12:45 23.06.2026

  • 11 така е

    8 1 Отговор
    Радев изкара мутрите от дупките и им върна България.

    12:50 23.06.2026

  • 12 Пламен

    4 1 Отговор
    Честито на поколението ,,Жив зян" ! :)
    кРадев изпълни обещанията си пред Г.Герг и Решеников.

    13:08 23.06.2026

  • 13 Българин

    1 2 Отговор
    Заменките бяха един процес, по който държавата си върна много ценни земи и направи успешни придобивания. Сега това трябва да се направи отново, но в много по-голям обем, защото има много хора, които трябва да бъдат обезщетени!

    13:13 23.06.2026

  • 14 Истината

    3 0 Отговор
    Хахах! Прогресивните се оказват една чудесна понци схема ! Радев направи герб и Бойко да ми изглеждат симпатични.....

    13:32 23.06.2026

  • 15 И това ще мине

    4 0 Отговор
    Няма как, трябва да се връщат парите за кампанията на олигарсите!!!

    13:32 23.06.2026

  • 16 Мурзилко

    3 0 Отговор
    Честито на всички гласували за Радев....

    13:57 23.06.2026