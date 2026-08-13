Новини
България »
Свастики и призиви за насилие на Младежкия хълм в Пловдив след трагедията с Георги Кузев

Свастики и призиви за насилие на Младежкия хълм в Пловдив след трагедията с Георги Кузев

13 Август, 2026 20:04 1 641 26

  • свастика-
  • свастики-
  • пловдив-
  • младежки хълм-
  • неонацисти-
  • нацисти-
  • фашисти

Наличието на крайнодясна и агресивна символика на общественото място буди сериозно безпокойство сред гражданите относно сигурността и контрола в зоната

Свастики и призиви за насилие на Младежкия хълм в Пловдив след трагедията с Георги Кузев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броени дни след фаталния инцидент на Младежкия хълм в Пловдив, при който Георги Кузев загуби живота си след побой от самопровъзгласили се „ловци на педофили“, пространството около мястото на трагедията остава с видими следи от радикални прояви, съобщава Булфото.

На кадри от локацията се виждат скандални драсканици – свастики и заплашителни надписи, призоваващи към насилие и саморазправа.

Припомняме, че смъртта на Кузев отвори дебат в обществото относно дейността на граждански групи, които организират акции под претекст за борба с престъпността, извън законовите правомощия на институциите.

Наличието на крайнодясна и агресивна символика на общественото място буди сериозно безпокойство сред гражданите относно сигурността и контрола в зоната.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо

    11 3 Отговор
    И преди години си беше малко фашага ама сега, вече не е модерно в ЕС.

    20:08 13.08.2026

  • 2 Тракия

    17 29 Отговор
    Свастиките ги рисуват русофилките надничари на Белата Златка и г ейовете на Коце.
    Неколко човека са и драскат по нощите

    Коментиран от #3

    20:08 13.08.2026

  • 3 под тепетата се говори че

    16 20 Отговор

    До коментар #2 от "Тракия":

    костя и шайката му дибили са забелязвани да се разхождат по прашки и сутиени пълни с чорапи и флакони в ръце да драскат свастики по нощите

    20:12 13.08.2026

  • 4 ФАКТ

    7 14 Отговор
    "руски марш" ( 2005 - 2020) в московия ( УЛУС МУХША)!

    20:15 13.08.2026

  • 5 Мнение

    28 11 Отговор
    ПИКЛЬОВЦИТЕ СЕ БИЛИ РАДИКАЛИЗИРАЛИ?!
    И ЩО?! ПОНЕЖЕ КОГАТО Е ТРЯБВАЛО ДА ИГРАЕ ШАМАРЕНАТА ФАБРИКА, РОДИТЕЛИТЕ ИМ ВЪЗКЛИКВАЛИ:
    "ДА НЕ БИ ДА МУ СТАНЕ НЕЩО НА ДЕТЕТО, НЯМА ДА ГО НАКАЗВАМЕ И БИЕМ, А САМО ЩЕ МУ УГАЖДАМЕ БЕЗУСЛОВНО..."?!

    И КВО СТАНА СЛЕД 36Г ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА "ДЕМОКРАЦИЯ"?!
    ШОРОШИТЕ НАКАЧИХА ДЕЦАТА НИ С БОЛЕСТТА НА ФАШИЗМА/НАЦИЗМА, И СЕГА ГЛЕЗЛЬОВЦИТЕ РАЗДАВАТ "ПРАВОСЪДИЕ"?!

    20:15 13.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иванов

    16 15 Отговор
    Вместо да коментира конкретните детайли около криминалното деяние и непълнолетните извършители или поне да изкаже съчувствие към роднините на убития Георги, Костадинов се оказа изключително загрижен за МОЧА и атакува действията по премахването на монументи от социалистическия период. И нито дума съчувствие или загриженост... И тия ще ми говорят за морал. Какъв морал, какви пет рубли, бе? Има още много неща, които могат да се кажат за Възраждане и Костадинов, но нито едно от тях не е в тяхна полза. Затова предпочитам да завърша с един виц за Иванчо. Ще ме прощавате, че е малко циничен, но не чак колкото Костадинов! Та наблюдавал Иванчо през ключалката на спалнята на родителите си, които се били отдали на следобедни ласки. Видял френска любов, после кунилингус… И други работи видял и си тръгнал възмутен: „И тия хора ще ми казват да не си бъркам в носа!“

    Коментиран от #18, #19

    20:17 13.08.2026

  • 8 Яшар

    21 6 Отговор
    Абе да има едни смели полицаи кат уса негарите ,да ги натръшкат по землята и пък и някой тия скинари да земе да се задуши и уре..бащите им и майките им ще реват на у ряло

    20:18 13.08.2026

  • 9 Дааа...

    6 15 Отговор
    Неонацизъм в россии !
    Виж

    20:18 13.08.2026

  • 10 Сандо

    18 6 Отговор
    Същия този знак е типичен за една държава на която само подкръстието си не сме подложили.Както се казва "С какъвто се събереш,такъв ставаш".Да не се правят нашите управляващи на изненадани и на света вода ненапита.

    Коментиран от #26

    20:19 13.08.2026

  • 11 Не се меся и поправям

    14 5 Отговор
    Но евтин начин да покриеш еврейския вандализам в банско , прозрачнисте много години театър да на децата е обещано светло бъдеще но света няма да есъщия когато пораснат така и едни са раздавали земи които неса тяхни

    20:23 13.08.2026

  • 12 Помак

    14 4 Отговор
    Помак и фашага е смешно ...излагация и те видели че коня се подковава..

    20:24 13.08.2026

  • 13 А женерал Муньо сложи феса

    10 5 Отговор
    и ни поведе към "прогреса"!

    Коментиран от #15

    20:31 13.08.2026

  • 14 Честита ви казарма, джен Зи-та!

    7 6 Отговор
    Така е, когато не знаете как да гласувате...

    20:36 13.08.2026

  • 15 Комунетата са подли изчадия

    6 8 Отговор

    До коментар #13 от "А женерал Муньо сложи феса":

    Той и преди е бил с фес, ама се криеше.

    20:37 13.08.2026

  • 16 Горски

    17 3 Отговор
    Брутална простотия е, че в тая държава адвокатската правда се върти около кеш, не около закон. Като им дадеш пари – свиват рамене, като спреш – стават агресивни. Тъпи паразити, дето живеят от чуждата мизерия. И най-гъзото е, че хората ги търпят, защото нямат избор. Ама аз ще ви кажа – по-добре да загубиш делото, отколкото да дадеш 500 лв. на някой адвокатски дребосък, дето не знае член 9 от НК, ама знае колко струва експертизата. Гнус." За простотията,агресията и безмозъчното поведение на настоящите млади хора виновна изключителната бездуховност на техните родители щедро подхранвана в близкото минало от масовата ЧАЛГА в нашия бит. Много ми е интересно родителите на тези непълнолетни престъпници как изглеждат, колко са образовани, колко са възпитани и какви ценности имат? А защо не и за кого са гласували на последните избори?

    20:38 13.08.2026

  • 17 Българин

    7 8 Отговор
    Преди 1956 г.в България е пълно с фашистки партии,а и сега демокрацията се фашизира и не само в западна Европа,а и в бивши соц държави

    20:54 13.08.2026

  • 18 от Иванчо

    2 10 Отговор

    До коментар #7 от "Иванов":

    Прекалено много си бъркаш в носа!

    20:58 13.08.2026

  • 19 Киро Залупения Ром

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иванов":

    С Коко ще възстановиме мочата, когато братушките минат Дунава. Учиме руски.

    21:18 13.08.2026

  • 20 УРКА

    7 3 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ БАНДЕРОВСКИ ФАШИСТКИ СИМВОЛИ СЕ ДОВЛЯКОХА И У НАС.

    21:32 13.08.2026

  • 21 Защо?

    1 6 Отговор
    Защо мълчи и се спотайва като пръдня в гащи селяндуринът от Славяново, този толкова долен, нагъл, противен, нечистоплътен и мърсен агент, лакей и подлога на кремълския злодей Путин? Защо мълчи, след като излязоха толкова много одказателства, че непълнолетните изверги, садисти и убийци се последователи ан руската неонацистка пропаганда и точно са имитирали руските си братя? Да, садистите-убийци в Пловдив са креатура на предателската и унизителна политика на фатмак Радев,! Че не се ли усеща този селяндур бе, не се ли усеща, че вече е марзен и презиран от целия български народ! Пък и много грозна е мутрата му бе, много! С тези змийски очички и този дълъг нос, дето врви два метра пред него, направо е опасен за околниет! И все опозицията му виновна на селския фатмак! Червен боклук!

    21:46 13.08.2026

  • 22 20 и фатмашки ваксаджия

    0 4 Отговор
    не, нищожество "прогресивно", не! Всички символи по ръкавине, дрехите и вещиет на извергите-убийци са копие на руските неонацисти, много яко подкрепяни от кремълския масов убиец Путин, чийто поклонници са убийците от Пловдив!

    21:49 13.08.2026

  • 23 Питам

    3 1 Отговор
    Има ли още някой в България който да твърди , че в България не е имало и няма фашизъм ? Ако рисувачът на свастики го хванат в Германия, ще лежи ефективен затвор . В България , даже няма да го глобите. А , дори да го глобят ще е не за хитлерофашистка и неонацистка пропаганда , а за повреждане на общинско имущество . България се превръща в хитлерофашистка държава за което ще си понесе последствията.

    21:52 13.08.2026

  • 24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 1 Отговор
    Тези СВАСТИКИ се рисуват от комунисти ляви марксисти джендъри с цел да насъскат народа срещу нормалността . Няма да ви мине номера болшевишки ляви извратеняци

    21:59 13.08.2026

  • 25 Хахахаха

    0 1 Отговор
    Така е след руския неонацизъм. Прехвърлиха го и в България.

    22:02 13.08.2026

  • 26 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сандо":

    Същия този знак е татуиран на приятеля на твоя вожд тупин, Дмитрий Ут кин! Е вече го лилвидираха, но беше на снимките и вечеринките на тупин.

    22:06 13.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове