Свастики и призиви за насилие на Младежкия хълм в Пловдив след трагедията с Георги Кузев

Броени дни след фаталния инцидент на Младежкия хълм в Пловдив, при който Георги Кузев загуби живота си след побой от самопровъзгласили се „ловци на педофили“, пространството около мястото на трагедията остава с видими следи от радикални прояви, съобщава Булфото.
На кадри от локацията се виждат скандални драсканици – свастики и заплашителни надписи, призоваващи към насилие и саморазправа.
Припомняме, че смъртта на Кузев отвори дебат в обществото относно дейността на граждански групи, които организират акции под претекст за борба с престъпността, извън законовите правомощия на институциите.
Наличието на крайнодясна и агресивна символика на общественото място буди сериозно безпокойство сред гражданите относно сигурността и контрола в зоната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганьо
20:08 13.08.2026
2 Тракия
Неколко човека са и драскат по нощите
Коментиран от #3
20:08 13.08.2026
3 под тепетата се говори че
До коментар #2 от "Тракия":костя и шайката му дибили са забелязвани да се разхождат по прашки и сутиени пълни с чорапи и флакони в ръце да драскат свастики по нощите
20:12 13.08.2026
4 ФАКТ
20:15 13.08.2026
5 Мнение
И ЩО?! ПОНЕЖЕ КОГАТО Е ТРЯБВАЛО ДА ИГРАЕ ШАМАРЕНАТА ФАБРИКА, РОДИТЕЛИТЕ ИМ ВЪЗКЛИКВАЛИ:
"ДА НЕ БИ ДА МУ СТАНЕ НЕЩО НА ДЕТЕТО, НЯМА ДА ГО НАКАЗВАМЕ И БИЕМ, А САМО ЩЕ МУ УГАЖДАМЕ БЕЗУСЛОВНО..."?!
И КВО СТАНА СЛЕД 36Г ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА "ДЕМОКРАЦИЯ"?!
ШОРОШИТЕ НАКАЧИХА ДЕЦАТА НИ С БОЛЕСТТА НА ФАШИЗМА/НАЦИЗМА, И СЕГА ГЛЕЗЛЬОВЦИТЕ РАЗДАВАТ "ПРАВОСЪДИЕ"?!
20:15 13.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иванов
Коментиран от #18, #19
20:17 13.08.2026
8 Яшар
20:18 13.08.2026
9 Дааа...
Виж
20:18 13.08.2026
10 Сандо
Коментиран от #26
20:19 13.08.2026
11 Не се меся и поправям
20:23 13.08.2026
12 Помак
20:24 13.08.2026
13 А женерал Муньо сложи феса
Коментиран от #15
20:31 13.08.2026
14 Честита ви казарма, джен Зи-та!
20:36 13.08.2026
15 Комунетата са подли изчадия
До коментар #13 от "А женерал Муньо сложи феса":Той и преди е бил с фес, ама се криеше.
20:37 13.08.2026
16 Горски
20:38 13.08.2026
17 Българин
20:54 13.08.2026
18 от Иванчо
До коментар #7 от "Иванов":Прекалено много си бъркаш в носа!
20:58 13.08.2026
19 Киро Залупения Ром
До коментар #7 от "Иванов":С Коко ще възстановиме мочата, когато братушките минат Дунава. Учиме руски.
21:18 13.08.2026
20 УРКА
21:32 13.08.2026
21 Защо?
21:46 13.08.2026
22 20 и фатмашки ваксаджия
21:49 13.08.2026
23 Питам
21:52 13.08.2026
24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
21:59 13.08.2026
25 Хахахаха
22:02 13.08.2026
26 Хахахаха
До коментар #10 от "Сандо":Същия този знак е татуиран на приятеля на твоя вожд тупин, Дмитрий Ут кин! Е вече го лилвидираха, но беше на снимките и вечеринките на тупин.
22:06 13.08.2026