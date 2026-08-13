Свастики и призиви за насилие на Младежкия хълм в Пловдив след трагедията с Георги Кузев

Броени дни след фаталния инцидент на Младежкия хълм в Пловдив, при който Георги Кузев загуби живота си след побой от самопровъзгласили се „ловци на педофили“, пространството около мястото на трагедията остава с видими следи от радикални прояви, съобщава Булфото.

На кадри от локацията се виждат скандални драсканици – свастики и заплашителни надписи, призоваващи към насилие и саморазправа.

Припомняме, че смъртта на Кузев отвори дебат в обществото относно дейността на граждански групи, които организират акции под претекст за борба с престъпността, извън законовите правомощия на институциите.

Наличието на крайнодясна и агресивна символика на общественото място буди сериозно безпокойство сред гражданите относно сигурността и контрола в зоната.