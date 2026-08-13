Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Разследващите проверяват телефоните на всички от групата от убийството в Пловдив. Не е изключено да има нови арести

Разследващите проверяват телефоните на всички от групата от убийството в Пловдив. Не е изключено да има нови арести

13 Август, 2026 20:18 1 369 22

  • георги кузов-
  • пловдив-
  • убийство-
  • съд-
  • прокуратура

От прокуратурата заявиха, че тече активно разследване и не е изключено да има и нови арестувани

Разследващите проверяват телефоните на всички от групата от убийството в Пловдив. Не е изключено да има нови арести - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес стана ясно, че разследващите проверяват телефоните на всички замесени в групата. Преглеждат се и видеоклипове, заснети месеци назад. Така че не е изключено да има и нови арестувани още в следващите дни.

А днес решението на състав на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Сред мотивите за решението момичетата да останат в ареста е и това, че според разследващите те са свързани с групировки с неонацистки уклон, чиято цел е да извършват престъпления, основани на расов или хомофобски принцип.

Припомняме, че в ареста остават двете момичета, които бяха обвинени заедно с още трима тийнейджъри за жестокото убийство в Пловдив. Момичетата – на 15 и 17 години – обжалваха наложената им мярка „задържане под стража“, но искането беше отхвърлено от Апелативния съд в града. Протест пред сградата съпътстваше заседанието на съдиите. „Не позволявайте институциите да не работят и да ни се подиграват“, казаха протестиращи. Искане за справедливост и подкрепа за семейството на убития Георги беше мотивът стотици хора да дойдат на мирен протест пред съдебната палата преди заседанието по делото.

„Настояваме за справедливост и за правда! А с този остарял НК, който няма никакъв възпиращ ефект в момента, не знам как това ще се случи!“, казва Стоян, съсед на Георги от Кричим. „Погледът ни е вперен в прокуратурата, искаме отговори – защо тези десет лица не са с взети мерки за неотклонение. Изтекоха записи, от които се вижда как хора без взети мерки нанасят удари на беззащитния Георги“, коментира Атанас Бояджиев, организатор на протеста.

Протестиращите запалиха свещичка в памет на убития и се редяха на опашка за подписка, с която поискаха по-строги наказания за малолетни престъпници. Само двете момичета от общо петимата обвинени до момента за убийството обжалваха наложената им мярка „задържане под стража“. Заседанието се гледаше при закрити врата. Защитниците на двете момичета са поискали по-лека мярка – те да останат по домовете си под надзора на техните семейства. Според адвокатите момичетата не са участвали в побоя.

„Лицата, които са извършили деянието, не бяха на 7 август в залата, не са и днес тук“, казва Атанас Милков, адвокат. Прокуратурата обаче твърди обратното и обяви, че са събрани нови доказателства.

„Има доказателства, че девойките са участвали активно в деянието, което са извършили. Признава ли да е нанасяла удари – обяснява действията на групата“, казва Стефани Черешарова, прокурор по делото. Докато съдът заседаваше, протестиращите скандираха под прозорците. След двучасово заседание съдията потвърди мерките на Окръжния съд и остави момичетата в ареста с мотива, че могат да извършат ново престъпление.

„Ако бяха ги пуснали тези момичета, това означава, че утре, вдругиден ще имат нова жертва“, казва Гергана Балабанова, протестиращ. От прокуратурата заявиха, че тече активно разследване и не е изключено да има и нови арестувани.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 17 Отговор
    Йотова да им даде медали на децата.

    20:20 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кисело мляко

    13 7 Отговор
    Ботовете под статиите на този сайт са забелязани. Еднакви фрази, еднакви профили, еднакво време на коментиране – това не е случайно. Също така се забелязва изтриване на коментари, които не пасват на общата линия. Отговорните за техническата инфраструктура са "Булинфонет" ЕООД, а собственик на сайта е "Резон" ООД. Има технически решения за този тип активност – капча, скрити полета, поведенчески филтри. Надяваме се, че ще бъде обърнато внимание на средата за коментари. В противен случай ще трябва да отделим ресурс и време, за да се намесим ние.

    🤖🔥● ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    Коментиран от #7, #12

    20:23 13.08.2026

  • 4 10 дни и още бавно шават едвам едвам

    15 1 Отговор
    Днес стана ясно, че разследващите проверяват телефоните на всички замесени в групата

    20:25 13.08.2026

  • 5 Един от русенско

    13 1 Отговор
    Б.оя в мазето на Черно море оправяше всичко ....и болни и Маркита и скинари и педита ..

    20:25 13.08.2026

  • 6 Децата са бъдещето,но това е Б.Г.

    10 7 Отговор
    Ако има връзка с правителството ,всичко ще бъде прикрито,както досега.Ако има замесен от опозицията,всички ще разберем.

    20:25 13.08.2026

  • 7 Чако

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кисело мляко":

    Нищо не можеш да направиш! Бъди сигурен! Има чадър!

    20:34 13.08.2026

  • 8 онова синьокосото

    8 1 Отговор
    някой знае ли на кви пари е?

    20:37 13.08.2026

  • 9 Горски

    10 2 Отговор
    Брутална простотия е, че в тая държава адвокатската правда се върти около кеш, не около закон. Като им дадеш пари – свиват рамене, като спреш – стават агресивни. Тъпи паразити, дето живеят от чуждата мизерия. И най-гъзото е, че хората ги търпят, защото нямат избор. Ама аз ще ви кажа – по-добре да загубиш делото, отколкото да дадеш 500 лв. на някой адвокатски дребосък, дето не знае член 9 от НК, ама знае колко струва експертизата. Гнус." За простотията,агресията и безмозъчното поведение на настоящите млади хора виновна изключителната бездуховност на техните родители щедро подхранвана в близкото минало от масовата ЧАЛГА в нашия бит. Много ми е интересно родителите на тези непълнолетни престъпници как изглеждат, колко са образовани, колко са възпитани и какви ценности имат? А защо не и за кого са гласували на последните избори?

    20:38 13.08.2026

  • 10 1488

    8 6 Отговор
    есента старите набори се обличаме във униформите, нарамваме фурашките с червените звезди и се струпваме пред парламента, където ще маршируваме с ботушките.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    Коментиран от #13

    20:45 13.08.2026

  • 11 Демократично

    13 0 Отговор
    Искам виновните деца да бъдат поставени до родите си на площада.Да видим акъла на родителите и хората да преценят кой да ходи на училище.Вярвам,че родителите са виновни.

    20:49 13.08.2026

  • 12 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кисело мляко":

    И кои сте вие?

    Коментиран от #16

    21:00 13.08.2026

  • 13 Говорит Москва

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "1488":

    Мечтите са безплатни. Има пълна свобода на словото

    21:02 13.08.2026

  • 14 ШОРТ

    11 1 Отговор
    ТАКИВА ЖИВОТНИ НЕ Е ИМАЛО ДАЖЕ И ПО ТОДОРЖИВКОВО ВРЕМЕ!

    21:04 13.08.2026

  • 15 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    11 0 Отговор
    Страхливити наркоманизирани уродчета са подбирали само физически слаби жертви. Представят се за скинари, но един манн ггал не са набили. Измъчвали са и животни. Търсят си оправдание,за агресията.

    21:09 13.08.2026

  • 16 Кисело мляко

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Никой":

    Психично нестабилен съм...! Демек БОЛЕН..! Кой пита..?

    Коментиран от #18

    21:18 13.08.2026

  • 17 Абе, "разследващите"!

    7 1 Отговор
    И с това ли, най-жестоко, най- свирепо, най-садистично и отвратително убийство, станало в злочестата ни България, вие ще се подигравате с българския народ? И КОЙ ви нареди да арестувате само петима от непълнолетните изверги изроди? Че те са биил десет и всички са участвали и в изтезанията, и в убийството на Теорги, нали? Къде са другите петима, татковците им ли ви плаитха или получихте заповед от Фатмака, понеже,както е известно и на уличните псета, извергите убийци са поклонници на кремълския масов убиец и злодей, те съвсем демонстративно са носят неонацистки симвори и свастики на ръкавите си, както правят и в неонацистите в Русия, организирани в червена неонацистка груапа " Руско Нациоанлно Единство"! Да, под носа на ДАНС, МАНС, МВР- то на погресивния некадърник Демерджията и всякакви паразитни "служби", дето "се грижат" за сигурността ни", българските неонацисти вършат престъпления и убийства! Даже са покровителствани от въпросните служби! И МВР - началника в Бургас, този фатмашки лакей и лъжец, да не се прави на тапа и да каже истината: Колко пъти е получавал сигнали за противозаконните и опасни за сигурността на държавата ни действия на изродите, които така усилено подражават на руските си братя!

    21:25 13.08.2026

  • 18 201ва килия

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кисело мляко":

    Със сигурност си някой от родителите на задържаните. И да знаеш в панделката всяко колетче е от значение!

    Коментиран от #21

    21:32 13.08.2026

  • 19 Бай Иван

    3 2 Отговор
    Добре дошла демокрация! Къде са сега тези уроди ,които искаха демокрация ,а сега мълчат като риби или се пребоядисаха ? Не ми казвайте ,че при бай Тошо било по зле. Може да е било зле ,но чак толкова. Имаше смъртни присъди. Искаме смъртни присъди при умишлено убийство ,веднага. Управляващите имат мнозинство но дали ще се наемат или те са едни предатели.

    21:41 13.08.2026

  • 20 Мечти

    2 2 Отговор
    Спряхме да имаме национални интереси и мечти за по-добро, за 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    21:46 13.08.2026

  • 21 Кисело мляко

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "201ва килия":

    Грешиш , кучето е заровено много по далеч отколкото си мислиш..! Ако можеш да мислиш ..!!

    21:53 13.08.2026

  • 22 На чисто

    0 0 Отговор
    Тези деца трябва да зашият по един шамар на родителите си .После да ги прегърнат и да спрът инерцията.Животът е за младите.

    22:25 13.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове