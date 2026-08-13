Русия не може повече да претендира за победа в Украйна, но в Москва все още управлява Владимир Путин

Руският президент Владимир Путин не може повече да претендира за победа във войната в Украйна, заяви в интервю за Би Би Си Дмитрий Муратов, главен редактор на в. "Новая газета" и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2021 г., пише БТА.
Това, което Кремъл смяташе през 2022 г., че ще бъда кратка, но успешна "военна операция", се превърна в един от най-кървавите конфликти в Европа след Втората световна война. Въпреки това самоувереният президент Путин продължава да предрича победа на Русия, посочва британската медия.
"Победа никога няма да има, защото събитията, които продължават вече пет години, без значение как ще завършат, няма повече да бъдат разглеждани като победа", казва Муратов.
"Не може да бъде постигната победа, когато два славянски народа са разкъсали на парчета милион или повече души. За мен ситуацията в Украйна е следната – можете да я унищожите, но не можете да я покорите. Какво имам предвид под унищожение? Това е продължителната ескалация до употребата на ядреното оръжие", подчерта руският журналист.
Муратов изрази загриженост относно евентуалното използване на ядреното оръжие по време на настоящия конфликт.
"От началото на тази година нуждата за използване на ядреното оръжие е била спомената повече от 500 пъти. Ако някой умопобъркан говори така, няма да му обръщам внимание, но въпросът беше обсъждан по телевизията, а по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург единият от участниците изтъкна използването на ядрените оръжия като нещо положително, нещо добро", посочи Муратов.
Главният редактор на "Новая Газета" изрази също мнението, че президентът Путин запазва категорично контрола над властта в Русия въпреки резултатите на социологическите проучвания, които отчитат спад в одобрението му.
"Страната се управлява от Владимир Путин. Те (политическият елит) се страхуват от него и този страх се засилва от основната му опора – Федералната служба за сигурност", изтъкна Муратов.
Въпреки критиките към руското правителство, Дмитрий Муратов представи западните лидери в по-скоро негативна светлина.
"Путин много добре познава истинската стойност на европейските лидери. Те му говорят за правата на човека, но руският президент се смее на висок глас, защото те подписват или подписваха в миналото споразумения с Русия за търговията на природен газ, нефт, диаманти и много други неща. Когато говорят на Путин за европейските ценности, той наистина избухва в смях, защото познава истинската стойност на хората, които му проповядваха тези ценности", изтъкна главният редактор на "Новая газета".
Дмитрий Муратов е един от съоснователите на "Новая газета" преди повече от 30 години. Вестникът се превърна в символ на непримиримата независима журналистика в Русия, като разкриваше случаи на нарушаване на човешките права и корупция по високите етажи на властта, отбелязва Би Би Си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия смаза Украйна
Коментиран от #11
20:12 13.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #65
20:12 13.08.2026
3 Барутни боклуци
Коментиран от #23
20:13 13.08.2026
4 Хахаха
Коментиран от #26
20:13 13.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 О, Морес
20:15 13.08.2026
7 Сатана Z
Слава на Русия.
Коментиран от #10, #35
20:16 13.08.2026
8 Сандо
20:16 13.08.2026
9 Доктор
20:17 13.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ама
До коментар #1 от "Русия смаза Украйна":сериозно ли
20:18 13.08.2026
12 Бит русораст
20:18 13.08.2026
13 az СВО Победа 81
20:20 13.08.2026
14 Никой
20:21 13.08.2026
15 Точни коментари
20:21 13.08.2026
16 Тотален Погром
Разгромяват всеки руски щурм със катастрофални загуби
Коментиран от #60
20:22 13.08.2026
17 ?????
Поредното отработване на поредния грант.
20:22 13.08.2026
18 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения
Използваме зъбен къртач,перфоратор, парен чук, длето, фадрома и други.
20:22 13.08.2026
19 Ами
Русия вече победи. Сега Русия просто довършва остатъците от
либералният свят, неговите ръководители и последователи.
Коментиран от #21, #29
20:24 13.08.2026
20 гРозия
До коментар #2 от "Последния Софиянец":се бие заради ши ва ните и непремерени амбиции на Пут ин
20:25 13.08.2026
21 Аа майкуууу
До коментар #19 от "Ами":😂😂😂😂
20:26 13.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Най-важните
До коментар #3 от "Барутни боклуци":неща в живота нямат никаква стойност за коментиращи от твоя тип
20:28 13.08.2026
24 Анализатор
Коментиран от #39
20:28 13.08.2026
25 Kaлпазанин
20:29 13.08.2026
26 Ръсиш
До коментар #4 от "Хахаха":разни термини просто ей така, без мисъл и покритие
20:30 13.08.2026
27 И аз претендирам
20:31 13.08.2026
28 Механик
Ма то вероятно е защото укрите печелят войната. хихи
Коментиран от #30, #34
20:31 13.08.2026
29 Нищо
До коментар #19 от "Ами":не може да ти помогне
20:32 13.08.2026
30 Ай майкуууу
До коментар #28 от "Механик":Тоя само брои.Брояч.😂😂😂😂😂
Коментиран от #38
20:33 13.08.2026
31 Кавалер
20:33 13.08.2026
32 Аре а не се будалкаме
Ааааахахаха
Коментиран от #37
20:34 13.08.2026
33 Русия успява да напредва борейки се
Коментиран от #42
20:35 13.08.2026
34 Соломон
До коментар #28 от "Механик":Хайде и на теб да ти дам една друга статистика. Германия загуби ВСВ със 7 милиона жертви. При това се би на няколко фронта. СССР спечели след като получи помощ със 27 милиона жертви. Така че твоята статистика може да направиш. Знаеш какво
Коментиран от #40, #41, #70
20:36 13.08.2026
35 Значи ракетите
До коментар #7 от "Сатана Z":на САТАНА потлер в жилищните сгради убиват бандери и пропускат славяни казваш?! Позорен си
20:38 13.08.2026
36 Цеко Бомбардировача
После Ние си знаем:
3 дня в Киев и седмица в Лиса бон
Ааааахахаха
20:38 13.08.2026
37 чичо Кольо
До коментар #32 от "Аре а не се будалкаме":Еваларката.Путин е със заешко сърце.
20:38 13.08.2026
38 Соломон
До коментар #30 от "Ай майкуууу":Има доста хора със еректилна дисфункция които могат да вдигнат самолета от подобни новини и статистики
20:39 13.08.2026
39 Хи хи
До коментар #24 от "Анализатор":Ако знайш в Кийййф пък ква смрад е, няма ток, няма вода, няма интернет, а метрото е пълно с вмирисани украинки !!
Коментиран от #43, #44, #45, #66
20:40 13.08.2026
40 чичо Кольо
До коментар #34 от "Соломон":Еваларката.Закопа го.Еваларлката!Този е муха.
20:41 13.08.2026
41 Факт
До коментар #34 от "Соломон":Фашистката СССР се включи едва през зимата на 41 г...към Анти- Хитлеристката коалиция от 26 държави!!
До тогава кремльовските Безбожници фашаги бяха СЪЮЗНИЦИ на АД ОЛФ !!
ФАКТ
Коментиран от #51
20:42 13.08.2026
42 Не вярваш
До коментар #33 от "Русия успява да напредва борейки се":в себе си дори бе чип
20:42 13.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Вониш
До коментар #39 от "Хи хи":от коментара
20:46 13.08.2026
45 Соломон
До коментар #39 от "Хи хи":Незнам в Киев дали е смрад. Ама знам че рускините от Тюмен и Екатеринбург с радост биха отишли там за да се изкъпят без да се налага да се парфюмират
20:46 13.08.2026
46 грУЙО
И децата ни знаят как стои въпроса с Русия и бандеровците , ние си ги обучаваме правилно в семействата!
Коментиран от #53
20:48 13.08.2026
47 Ядреното оръжие е за да се използва
20:49 13.08.2026
48 Аз война през 2022г нямаше да започна
Коментиран от #50, #52, #55
20:50 13.08.2026
49 Фактите говорят
Който се мъчи да се ..отмаже от позора със завзета минимална територия никому ненужна!
Така,че...уродлив ПЕ дал се роди У Йло , ..жалък ху есось и педофил ке М ре!
Еееееееехехе
20:51 13.08.2026
50 Оно и по...
До коментар #48 от "Аз война през 2022г нямаше да започна":Фашистката... кремля ТВ на чифутляка пе Дал СОЛО ВЬЕВ така думат!
До обед фъргат атомо по ЕВРОПА а следобед..по целиот Свет!
Аре... оди рипай у КЕН ефо, лепилар изпедерастен
Ааааахахаха
20:54 13.08.2026
51 Факт
До коментар #41 от "Факт":До 1939година Германия и нейното оръжейно производство са финансирани от Англия и САЩ! Дори и след началото на войната сделките за оръжие и горива продължават!
Коментиран от #54
20:57 13.08.2026
52 Следователно ти ако беше
До коментар #48 от "Аз война през 2022г нямаше да започна":щеше да станеш на отделни атоми още 2022г.
20:58 13.08.2026
53 Многоооо
До коментар #46 от "грУЙО":правилно си ги ОБУЧАВАТЕ /вместо възпитавате/, давайки за пример агресорска гРозия
21:04 13.08.2026
54 Соломон
До коментар #51 от "Факт":В голяма грешка си. Германия няма право да има самолети, артилерия кораби и армия над 100000. За това първите образци оръжия са се изпитвали на полигони във СССР. Там са тренирали и обучавали една не малка част от вермахта
21:05 13.08.2026
55 Можеш да удариш
До коментар #48 от "Аз война през 2022г нямаше да започна":само тоалетната чиния
21:08 13.08.2026
56 Цък
Коментиран от #57, #58
21:18 13.08.2026
57 Соломон
До коментар #56 от "Цък":Американските преговарящи бързат за Москва вероятно да договорят следващата доставка на замразени пилешки бутчета
21:21 13.08.2026
58 Колко
До коментар #56 от "Цък":много е добре да си много добре осведомен, за да се чувстваш много добре
21:26 13.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Тотален Погром":Добре, щом разгромяват Всеки Руски щурм, защо все по на запад???? А не по към Москва?
Коментиран от #64
21:34 13.08.2026
61 До соломончо
21:40 13.08.2026
62 ИнаНАс
21:49 13.08.2026
63 Ксаниба
21:49 13.08.2026
64 Има един израз
До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":“пирова победа”- една година, четири превзети села и десетки хиляди мъртви и осакатени мъже на Русия
Коментиран от #67
21:51 13.08.2026
65 Ама
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Нали Русия нападна Украйна.
Как така се бори за своето съществуване?
Достатъчно е да спре войната и ще оцелее.
21:54 13.08.2026
66 Всеядна
До коментар #39 от "Хи хи":Като всеки път.
Ама няма мен...
22:01 13.08.2026
67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #64 от "Има един израз":304 минимум, Луганска област цчлата,кораби не влизат в украйна. Сащ и нато свършват оръжията. Русия произвежда в пъти повече.
22:07 13.08.2026
68 Тити на Кака
Така вървят нещата, а кой как заличава Путин и Русия си е негова лична работа.
22:11 13.08.2026
69 Сарьожът
СВО ще тече до постигане на целите .
Целите са една - тотално унищожение на бандеристите ,до един
22:14 13.08.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "Соломон":Абе жълтопаветен бордюр ,вие Кога ще научите или не Ви смогва мозъчето ,че близо 16 млн са цивилните жертви на СССР.Това са съветските граждани избити от съюзника на Царство България- Хитлеристка Германия,в лагерите на смърта и при брйните действия .Нацистите не са жалили никого- избитите руснаци ,белоруси ,украинци сам много повече от всички избити евреи.
Но не брой цивилните жертви към загиналите войници. Иначе военните жертви на Германия са 11 млн. Цаката е как се броят. Та германците не са броили за загинали, тежкоранените починали три дни след евакуация та в тилова болница.
А знаешь ли как са броили свалените самолети на немските летци , а? Колкото каже летеца, толкова Му пишат за свалени. А при руснаците, е трябвало потвърждение от земен наблюдател
22:16 13.08.2026