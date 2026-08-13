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Русия не може повече да претендира за победа в Украйна, но в Москва все още управлява Владимир Путин
  Тема: Украйна

Русия не може повече да претендира за победа в Украйна, но в Москва все още управлява Владимир Путин

13 Август, 2026 20:09 1 663 70

  • дмитрий муратов-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • крим

Главният редактор на "Новая Газета" изрази също мнението, че президентът Путин запазва категорично контрола над властта в Русия въпреки резултатите на социологическите проучвания, които отчитат спад в одобрението му

Русия не може повече да претендира за победа в Украйна, но в Москва все още управлява Владимир Путин - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин не може повече да претендира за победа във войната в Украйна, заяви в интервю за Би Би Си Дмитрий Муратов, главен редактор на в. "Новая газета" и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2021 г., пише БТА.

Това, което Кремъл смяташе през 2022 г., че ще бъда кратка, но успешна "военна операция", се превърна в един от най-кървавите конфликти в Европа след Втората световна война. Въпреки това самоувереният президент Путин продължава да предрича победа на Русия, посочва британската медия.

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"Победа никога няма да има, защото събитията, които продължават вече пет години, без значение как ще завършат, няма повече да бъдат разглеждани като победа", казва Муратов.

"Не може да бъде постигната победа, когато два славянски народа са разкъсали на парчета милион или повече души. За мен ситуацията в Украйна е следната – можете да я унищожите, но не можете да я покорите. Какво имам предвид под унищожение? Това е продължителната ескалация до употребата на ядреното оръжие", подчерта руският журналист.

Муратов изрази загриженост относно евентуалното използване на ядреното оръжие по време на настоящия конфликт.

"От началото на тази година нуждата за използване на ядреното оръжие е била спомената повече от 500 пъти. Ако някой умопобъркан говори така, няма да му обръщам внимание, но въпросът беше обсъждан по телевизията, а по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург единият от участниците изтъкна използването на ядрените оръжия като нещо положително, нещо добро", посочи Муратов.

Главният редактор на "Новая Газета" изрази също мнението, че президентът Путин запазва категорично контрола над властта в Русия въпреки резултатите на социологическите проучвания, които отчитат спад в одобрението му.

"Страната се управлява от Владимир Путин. Те (политическият елит) се страхуват от него и този страх се засилва от основната му опора – Федералната служба за сигурност", изтъкна Муратов.

Въпреки критиките към руското правителство, Дмитрий Муратов представи западните лидери в по-скоро негативна светлина.

"Путин много добре познава истинската стойност на европейските лидери. Те му говорят за правата на човека, но руският президент се смее на висок глас, защото те подписват или подписваха в миналото споразумения с Русия за търговията на природен газ, нефт, диаманти и много други неща. Когато говорят на Путин за европейските ценности, той наистина избухва в смях, защото познава истинската стойност на хората, които му проповядваха тези ценности", изтъкна главният редактор на "Новая газета".

Дмитрий Муратов е един от съоснователите на "Новая газета" преди повече от 30 години. Вестникът се превърна в символ на непримиримата независима журналистика в Русия, като разкриваше случаи на нарушаване на човешките права и корупция по високите етажи на властта, отбелязва Би Би Си.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия смаза Украйна

    45 12 Отговор
    и украйнотрола се разболя от скоротечен рак с разсейки от притеснение.

    Коментиран от #11

    20:12 13.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    81 14 Отговор
    Русия се бие за своето съществуване срещу 72 държави .

    Коментиран от #20, #65

    20:12 13.08.2026

  • 3 Барутни боклуци

    79 9 Отговор
    Доказателство, че Нобеловите награди ги дават на предатели, родоотстъпници и продажници.

    Коментиран от #23

    20:13 13.08.2026

  • 4 Хахаха

    61 4 Отговор
    Смешници , фантазьори ….

    Коментиран от #26

    20:13 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 О, Морес

    31 4 Отговор
    Може,може,и оттатък биля може.Юръп нищо не може...

    20:15 13.08.2026

  • 7 Сатана Z

    68 13 Отговор
    Зеленски не е славянин а евреин.Путин не убива славяните,а бандеровците.
    Слава на Русия.

    Коментиран от #10, #35

    20:16 13.08.2026

  • 8 Сандо

    43 4 Отговор
    Защо и пред кого трябва да претендира Русия?Това не е Женския пазар,това е бойно поле и таме не се задават въпроси,там в боя се решава КОЙ е победител и Кой поставя условията.

    20:16 13.08.2026

  • 9 Доктор

    44 6 Отговор
    Има ли смисъл от подобни публикации? Жалки сте.

    20:17 13.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ама

    12 20 Отговор

    До коментар #1 от "Русия смаза Украйна":

    сериозно ли

    20:18 13.08.2026

  • 12 Бит русораст

    6 13 Отговор
    Ще се думна!

    20:18 13.08.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    38 6 Отговор
    Много се забавлявам, когато англичаните говорят от името на В.В.Путин.... 🤣🤣🤣

    20:20 13.08.2026

  • 14 Никой

    21 1 Отговор
    До тук прочетох 3 коментара за хора за диагностициране на 4ти километър! Мен ме трият, а вие винаги сте тук! Странно! Още по- странно е, че редакциония телефон дава само свободно! Искам да говоря с реални хора,а не ботове генерирани от естествен интелект, които повтарят едно и също!

    20:21 13.08.2026

  • 15 Точни коментари

    8 22 Отговор
    в статията, с изключение на това, че Посинен е самоуверен, трепери горкия ботокс

    20:21 13.08.2026

  • 16 Тотален Погром

    10 28 Отговор
    Руската армия е пълен Хаус

    Разгромяват всеки руски щурм със катастрофални загуби

    Коментиран от #60

    20:22 13.08.2026

  • 17 ?????

    23 3 Отговор
    Уф.
    Поредното отработване на поредния грант.

    20:22 13.08.2026

  • 18 Д-р Коджабаш/дентология и олигофрения

    7 14 Отговор
    Иновации в областа на лечение на рософилия.
    Използваме зъбен къртач,перфоратор, парен чук, длето, фадрома и други.

    20:22 13.08.2026

  • 19 Ами

    35 7 Отговор
    Още един който не е разбрал, че Русия не в окраина за да побеждава.
    Русия вече победи. Сега Русия просто довършва остатъците от
    либералният свят, неговите ръководители и последователи.

    Коментиран от #21, #29

    20:24 13.08.2026

  • 20 гРозия

    9 19 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    се бие заради ши ва ните и непремерени амбиции на Пут ин

    20:25 13.08.2026

  • 21 Аа майкуууу

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    😂😂😂😂

    20:26 13.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Най-важните

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Барутни боклуци":

    неща в живота нямат никаква стойност за коментиращи от твоя тип

    20:28 13.08.2026

  • 24 Анализатор

    8 23 Отговор
    Русията с големи претенции, а пък бензин нет, денги нет, интернет нет, стоки нет, ама претенции ест.

    Коментиран от #39

    20:28 13.08.2026

  • 25 Kaлпазанин

    13 4 Отговор
    То да видиш диш ,от тъпотии минахме на интелигентно еврейски тъпотии ,паживьом увидим

    20:29 13.08.2026

  • 26 Ръсиш

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха":

    разни термини просто ей така, без мисъл и покритие

    20:30 13.08.2026

  • 27 И аз претендирам

    4 1 Отговор
    Русия претендира откакто е създадена и винаги ще претендира.

    20:31 13.08.2026

  • 28 Механик

    14 4 Отговор
    При днешната размяна на тела резултата отново е 11 към 1. Единадесет украинци за 1 руснак.
    Ма то вероятно е защото укрите печелят войната. хихи

    Коментиран от #30, #34

    20:31 13.08.2026

  • 29 Нищо

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    не може да ти помогне

    20:32 13.08.2026

  • 30 Ай майкуууу

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Тоя само брои.Брояч.😂😂😂😂😂

    Коментиран от #38

    20:33 13.08.2026

  • 31 Кавалер

    13 3 Отговор
    На Ордена на почетният легион! Какви са критериите за получаване на този орден от чужди граждани без военни заслуги пред Франция? Нашият Плевнюлиев също го получи, за русофобията която изповядваше. Та с тези интервюта на предатели, които би трябвало да са по затворите пропагандата продължава. А за Нобела отдавна вече се раздава по политически критерии, така че затвърждава чуждите интереси, стоящи зад това лице..

    20:33 13.08.2026

  • 32 Аре а не се будалкаме

    6 9 Отговор
    Цел Свет виде позора на монгольята от вторая у СИРИЯ и Украйна, както и жалката деревянска шлю ХА.. Фюрера ПЕ дал избегал по трусики от лошиот Готвач и със комичната 13 годишна...тридневна Движуха
    Ааааахахаха

    Коментиран от #37

    20:34 13.08.2026

  • 33 Русия успява да напредва борейки се

    10 5 Отговор
    Срещу цялата неолиберална европейска паплач и сган за което се възхищаваме на Русия и вярваме в безусловния и успех срещу злото в Европа

    Коментиран от #42

    20:35 13.08.2026

  • 34 Соломон

    7 13 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Хайде и на теб да ти дам една друга статистика. Германия загуби ВСВ със 7 милиона жертви. При това се би на няколко фронта. СССР спечели след като получи помощ със 27 милиона жертви. Така че твоята статистика може да направиш. Знаеш какво

    Коментиран от #40, #41, #70

    20:36 13.08.2026

  • 35 Значи ракетите

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    на САТАНА потлер в жилищните сгради убиват бандери и пропускат славяни казваш?! Позорен си

    20:38 13.08.2026

  • 36 Цеко Бомбардировача

    5 7 Отговор
    Начи...най- трудни са първите Три ПЕТИЛЕТКИ от ... З.. дневниот Блицкриг на главкомандващиот Фюрер педофил!
    После Ние си знаем:
    3 дня в Киев и седмица в Лиса бон
    Ааааахахаха

    20:38 13.08.2026

  • 37 чичо Кольо

    5 7 Отговор

    До коментар #32 от "Аре а не се будалкаме":

    Еваларката.Путин е със заешко сърце.

    20:38 13.08.2026

  • 38 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ай майкуууу":

    Има доста хора със еректилна дисфункция които могат да вдигнат самолета от подобни новини и статистики

    20:39 13.08.2026

  • 39 Хи хи

    9 4 Отговор

    До коментар #24 от "Анализатор":

    Ако знайш в Кийййф пък ква смрад е, няма ток, няма вода, няма интернет, а метрото е пълно с вмирисани украинки !!

    Коментиран от #43, #44, #45, #66

    20:40 13.08.2026

  • 40 чичо Кольо

    3 4 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    Еваларката.Закопа го.Еваларлката!Този е муха.

    20:41 13.08.2026

  • 41 Факт

    6 6 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    Фашистката СССР се включи едва през зимата на 41 г...към Анти- Хитлеристката коалиция от 26 държави!!
    До тогава кремльовските Безбожници фашаги бяха СЪЮЗНИЦИ на АД ОЛФ !!
    ФАКТ

    Коментиран от #51

    20:42 13.08.2026

  • 42 Не вярваш

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Русия успява да напредва борейки се":

    в себе си дори бе чип

    20:42 13.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Вониш

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Хи хи":

    от коментара

    20:46 13.08.2026

  • 45 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #39 от "Хи хи":

    Незнам в Киев дали е смрад. Ама знам че рускините от Тюмен и Екатеринбург с радост биха отишли там за да се изкъпят без да се налага да се парфюмират

    20:46 13.08.2026

  • 46 грУЙО

    6 2 Отговор
    Смех смех смех . Жалка работа. Жалки журналя и подобни същества .
    И децата ни знаят как стои въпроса с Русия и бандеровците , ние си ги обучаваме правилно в семействата!

    Коментиран от #53

    20:48 13.08.2026

  • 47 Ядреното оръжие е за да се използва

    3 2 Отговор
    И то срещу човеци

    20:49 13.08.2026

  • 48 Аз война през 2022г нямаше да започна

    5 5 Отговор
    А щях да ударя директно с атома жермания франциа шфейцария ватикана после осрайна сама щеше да иска да стане руска територия и с руско управление

    Коментиран от #50, #52, #55

    20:50 13.08.2026

  • 49 Фактите говорят

    6 8 Отговор
    Дори Zеките блогери от блатата се гаврят с Тридневния и си признават,че денацификацията и демилитаризацията на Украйна е НЕИЗПЪЛНИМА еротична фантазия на Фюрера ПЕ дофил!
    Който се мъчи да се ..отмаже от позора със завзета минимална територия никому ненужна!
    Така,че...уродлив ПЕ дал се роди У Йло , ..жалък ху есось и педофил ке М ре!
    Еееееееехехе

    20:51 13.08.2026

  • 50 Оно и по...

    4 7 Отговор

    До коментар #48 от "Аз война през 2022г нямаше да започна":

    Фашистката... кремля ТВ на чифутляка пе Дал СОЛО ВЬЕВ така думат!
    До обед фъргат атомо по ЕВРОПА а следобед..по целиот Свет!
    Аре... оди рипай у КЕН ефо, лепилар изпедерастен
    Ааааахахаха

    20:54 13.08.2026

  • 51 Факт

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    До 1939година Германия и нейното оръжейно производство са финансирани от Англия и САЩ! Дори и след началото на войната сделките за оръжие и горива продължават!

    Коментиран от #54

    20:57 13.08.2026

  • 52 Следователно ти ако беше

    5 4 Отговор

    До коментар #48 от "Аз война през 2022г нямаше да започна":

    щеше да станеш на отделни атоми още 2022г.

    20:58 13.08.2026

  • 53 Многоооо

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "грУЙО":

    правилно си ги ОБУЧАВАТЕ /вместо възпитавате/, давайки за пример агресорска гРозия

    21:04 13.08.2026

  • 54 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #51 от "Факт":

    В голяма грешка си. Германия няма право да има самолети, артилерия кораби и армия над 100000. За това първите образци оръжия са се изпитвали на полигони във СССР. Там са тренирали и обучавали една не малка част от вермахта

    21:05 13.08.2026

  • 55 Можеш да удариш

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "Аз война през 2022г нямаше да започна":

    само тоалетната чиния

    21:08 13.08.2026

  • 56 Цък

    3 3 Отговор
    Украйнците побеждават в медиите. Русия без гориво . Но украинските магазини са празни. Американските преговарищи бързат за Москва. Изненадващо, защо ли? Не гарантирам за достоверност, но са арестувани много високопоставени натовци и разузнавачи. А 404 потъва със страшна сила.

    Коментиран от #57, #58

    21:18 13.08.2026

  • 57 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Цък":

    Американските преговарящи бързат за Москва вероятно да договорят следващата доставка на замразени пилешки бутчета

    21:21 13.08.2026

  • 58 Колко

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Цък":

    много е добре да си много добре осведомен, за да се чувстваш много добре

    21:26 13.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Тотален Погром":

    Добре, щом разгромяват Всеки Руски щурм, защо все по на запад???? А не по към Москва?

    Коментиран от #64

    21:34 13.08.2026

  • 61 До соломончо

    1 3 Отговор
    Гледай смешник на живо камери в Тюмен , а в метрото в Киев няма места от седмици , няма ток , вода , и отивай да копаеш външни тоалетни .загивате бе паразити ! Ха ха !

    21:40 13.08.2026

  • 62 ИнаНАс

    1 3 Отговор
    И на нас ни забраниха да претендираме за независомост, достойнство и запазване на българското, за 37 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    21:49 13.08.2026

  • 63 Ксаниба

    2 1 Отговор
    Зеленски обяви резултатите от украинската контраофанзива. До сега ги пазеха в тайна . Украйна си е върнала над 740км ²

    21:49 13.08.2026

  • 64 Има един израз

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    “пирова победа”- една година, четири превзети села и десетки хиляди мъртви и осакатени мъже на Русия

    Коментиран от #67

    21:51 13.08.2026

  • 65 Ама

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Нали Русия нападна Украйна.
    Как така се бори за своето съществуване?
    Достатъчно е да спре войната и ще оцелее.

    21:54 13.08.2026

  • 66 Всеядна

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Хи хи":

    Като всеки път.
    Ама няма мен...

    22:01 13.08.2026

  • 67 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Има един израз":

    304 минимум, Луганска област цчлата,кораби не влизат в украйна. Сащ и нато свършват оръжията. Русия произвежда в пъти повече.

    22:07 13.08.2026

  • 68 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Путин не претендира за победа, руската армия спокойно изтребва украинците в съотношение 1:10 и нещата вървят към категорична победа. Предполагам, че ще се съгласят да спрат изтреблението след като влязат в Одеса, все пак това си е 100% руски град, който не бива да остане подарък за и без това умиращата Украйна.
    Така вървят нещата, а кой как заличава Путин и Русия си е негова лична работа.

    22:11 13.08.2026

  • 69 Сарьожът

    0 0 Отговор
    Никой никога не е казвал ,че СВО ще е кратко .
    СВО ще тече до постигане на целите .
    Целите са една - тотално унищожение на бандеристите ,до един

    22:14 13.08.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Соломон":

    Абе жълтопаветен бордюр ,вие Кога ще научите или не Ви смогва мозъчето ,че близо 16 млн са цивилните жертви на СССР.Това са съветските граждани избити от съюзника на Царство България- Хитлеристка Германия,в лагерите на смърта и при брйните действия .Нацистите не са жалили никого- избитите руснаци ,белоруси ,украинци сам много повече от всички избити евреи.
    Но не брой цивилните жертви към загиналите войници. Иначе военните жертви на Германия са 11 млн. Цаката е как се броят. Та германците не са броили за загинали, тежкоранените починали три дни след евакуация та в тилова болница.
    А знаешь ли как са броили свалените самолети на немските летци , а? Колкото каже летеца, толкова Му пишат за свалени. А при руснаците, е трябвало потвърждение от земен наблюдател

    22:16 13.08.2026

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