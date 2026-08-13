Русия не може повече да претендира за победа в Украйна, но в Москва все още управлява Владимир Путин

Руският президент Владимир Путин не може повече да претендира за победа във войната в Украйна, заяви в интервю за Би Би Си Дмитрий Муратов, главен редактор на в. "Новая газета" и лауреат на Нобеловата награда за мир през 2021 г., пише БТА.

Това, което Кремъл смяташе през 2022 г., че ще бъда кратка, но успешна "военна операция", се превърна в един от най-кървавите конфликти в Европа след Втората световна война. Въпреки това самоувереният президент Путин продължава да предрича победа на Русия, посочва британската медия.

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"Победа никога няма да има, защото събитията, които продължават вече пет години, без значение как ще завършат, няма повече да бъдат разглеждани като победа", казва Муратов.

"Не може да бъде постигната победа, когато два славянски народа са разкъсали на парчета милион или повече души. За мен ситуацията в Украйна е следната – можете да я унищожите, но не можете да я покорите. Какво имам предвид под унищожение? Това е продължителната ескалация до употребата на ядреното оръжие", подчерта руският журналист.

Муратов изрази загриженост относно евентуалното използване на ядреното оръжие по време на настоящия конфликт.

"От началото на тази година нуждата за използване на ядреното оръжие е била спомената повече от 500 пъти. Ако някой умопобъркан говори така, няма да му обръщам внимание, но въпросът беше обсъждан по телевизията, а по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург единият от участниците изтъкна използването на ядрените оръжия като нещо положително, нещо добро", посочи Муратов.

Главният редактор на "Новая Газета" изрази също мнението, че президентът Путин запазва категорично контрола над властта в Русия въпреки резултатите на социологическите проучвания, които отчитат спад в одобрението му.

"Страната се управлява от Владимир Путин. Те (политическият елит) се страхуват от него и този страх се засилва от основната му опора – Федералната служба за сигурност", изтъкна Муратов.

Въпреки критиките към руското правителство, Дмитрий Муратов представи западните лидери в по-скоро негативна светлина.

"Путин много добре познава истинската стойност на европейските лидери. Те му говорят за правата на човека, но руският президент се смее на висок глас, защото те подписват или подписваха в миналото споразумения с Русия за търговията на природен газ, нефт, диаманти и много други неща. Когато говорят на Путин за европейските ценности, той наистина избухва в смях, защото познава истинската стойност на хората, които му проповядваха тези ценности", изтъкна главният редактор на "Новая газета".

Дмитрий Муратов е един от съоснователите на "Новая газета" преди повече от 30 години. Вестникът се превърна в символ на непримиримата независима журналистика в Русия, като разкриваше случаи на нарушаване на човешките права и корупция по високите етажи на властта, отбелязва Би Би Си.