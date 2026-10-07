20 години болни „фантоми“: Колко милиарда евро потънаха в черната дупка на НЗОК?

Текущите разследвания на ГДБОП и Прокуратурата за мащабни схеми с фиктивни операции и „кухи“ пациенти в големи болници в страната предизвикаха вълна от обществено възмущение. За мнозина това изглежда като нов пик на наглостта в родното здравеопазване. Истината обаче е много по-цинична: този дефект е заложен в ДНК-то на системата още преди две десетилетия.
Още в периода 2005 – 2006 г., когато Здравната каса все още прохождаше в сегашния си модел, започнаха да изтичат първите скандални сигнали. Тогава, в ерата на хартиените папки и липсата на каквато и да е свързаност, единични граждани случайно откриваха абсурдни факти в досиетата си. Историите бяха като от абсурдна комедия: хора, които никога не са чупили крайник, се водеха с гипсирани крака; здрави мъже се оказваха „оперирани“ от херния на хартия, докато са били на почивка, а майки разбираха, че децата им са „лежали“ седмици наред в отделения за тежки белодробни инфекции, докато всъщност са посещавали детска градина.
Тогава тези случаи бяха замитани под килима като „технически грешки“ или „единични пропуски“. Днес знаем, че това е било началото на най-печелившия незаконен бизнес в държавата.
Ерата на „пациентите фантоми“
Преди 15 години, около 2010–2011 г., терминът „пациенти фантоми“ официално влезе в речника на институциите. Тогава мащабни одити в болници в Девин, Котел и редица частни клиники за първи път разкриха индустриалния мащаб на измамата. Схемата винаги е била проста: болниците имат нужда от пари, Касата плаща само за „свършена работа“ (клинични пътеки), следователно – работата се измисля. Лични данни се преписваха от стари прегледи, купуваха се списъци, а хората дори не подозираха, че за системата те са тежко болни.
През 2021 г. скандалът стигна и до върховете на държавната медицина с разкритията в елитната болница „Лозенец“, където десетки граждани се оказаха фиктивно хоспитализирани за скъпи и сложни сърдечно-съдови процедури.
Голямото гадаене: Колко милиарда евро изтекоха?
Ако днес – благодарение на засичането на данни между НАП и НЗОК – виждаме как пациенти по документи се оказват в казината, или чрез приложението „еЗдраве“ граждани хващат измамите в реално време, остава най-страшният въпрос: Какво се случваше през изминалите 20 години?
Когато нямаше дигитално проследяване, софтуерни засечки и мобилни известия, контролът на НЗОК се свеждаше до това контрольори да броят физически леглата в болниците – мисия, обречена на неуспех.
Днес експертите могат само да гадаят за размера на щетата, но математиката на безконтролността е безмилостна:
- Бюджетът на НЗОК за болнична помощ растеше главоломно всяка година – от под 500 милиона евро в началото до над 1.8 – 2 милиарда евро годишно в наши дни.
- Ако приемем консервативните оценки на браншови експерти, че между 10% и 15% от всички отчетени хоспитализации през годините са били „кухи“ или изкуствено раздути, излиза, че в черната дупка на фиктивното лечение са потънали между 150 и 250 милиона евро годишно.
- За период от 20 години общата сума без съмнение надхвърля няколко милиарда евро – пари на данъкоплатците, които не отидоха нито за по-високи заплати на медицинските сестри, нито за модерна апаратура или детски болници, а в нечии частни джобове.
Дигиталното възмездие?
Това, което се промени днес, не е моралът на нарушителите, а технологиите. Въвеждането на електронното здравеопазване най-накрая даде в ръцете на гражданите оръжие. Над 1700 светкавични сигнала за фалшиви прегледи и хоспитализации бяха подадени от обикновени хора само за броени месеци чрез телефоните им.
Но докато държавата показно арестува лекари и управители на болници днес, остава горчивият вкус. Системата бе оставена да кърви финансово в продължение на две десетилетия, а „пациентите фантоми“ се превърнаха в най-дълго критата тайна на българския преход. Сега въпросът е дали ще има реални присъди, или просто ще продължим да наблюдаваме поредния епизод от сериала „Източи Касата“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гого
08:03 07.10.2026
2 ако знаете колко
08:05 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кражбите
08:06 07.10.2026
5 Цяла верига от ВИНОВНИЦИ!!
Болниците и конкретните лекари, администратори, които умишлено са отчитали неизвършени прегледи, хоспитализации или процедури — те носят пряката отговорност за ИЗМАМАТА!!.
08:07 07.10.2026
6 Цяла верига от ВИНОВНИЦИ!!
08:08 07.10.2026
7 Край
08:09 07.10.2026
8 Цяла верига от ВИНОВНИЦИ!!
08:09 07.10.2026
9 Кочо
Тая здравна система трябва да се ликвидира изцяло. Да се ликвидират над 50 % от болниците, след като населението ни е намаляло с 1/3. Прогресивна България спешно да се заеме с такава реформа, възможна цел за един цял мандат.
08:10 07.10.2026
10 Схема за източване
08:11 07.10.2026
11 Заспалата Прокуратура БГ
08:12 07.10.2026
12 Заспалата Прокуратура БГ
08:13 07.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хи хи
08:14 07.10.2026
15 Измами и кражби
08:14 07.10.2026
16 Любопитен
Коментиран от #34, #37
08:15 07.10.2026
17 Дзак
08:16 07.10.2026
18 Мерки срещу източване на пари от НЗОК:
2. Автоматични проверки — пациентът физически ли е бил в болницата.
3. Независим и строг контрол на НЗОК с реални санкции.
4. Пациентът да получава незабавно известие при отчетена медицинска дейност на негово име.
5. Кръстосана проверка на данни между НЗОК, НАП, НСИ и други регистри.
6. Бързо наказание и отнемане на договори при доказана системна измама.
7. Публичност за болници с установени нарушения.
Най-важното: парите да следват реално извършената медицинска дейност, а не само документираната.
08:16 07.10.2026
19 горски
08:18 07.10.2026
20 Мерки срещу източване на пари от НЗОК:
всяка дейност, за която НЗОК плаща, да се потвърждава електронно от пациента;
при непотвърдена или оспорена дейност плащането автоматично да се спира до проверка;
НЗОК да извършва автоматичен риск-анализ и кръстосани проверки на данните;
при доказана фиктивна дейност — връщане на сумата + значителна санкция + временно прекратяване на договора с НЗОК;
при системни нарушения отговорност да носят и управителите
08:18 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 НЗОК трябва да носи ясна отговорност
Законова промяна може да предвиди:
- лична административна отговорност на длъжностни лица в НЗОК при доказано системно бездействие;
- задължителна автоматична проверка преди плащане;
- задължителна проверка при сигнал от пациент;
- срок за реакция по всеки сигнал;
- публичен отчет колко пари са спрени, възстановени и изплатени неправомерно;
- при доказан пропуск — дисциплинарни санкции за отговорните служители.
Тоест: болницата отговаря за измамата, а НЗОК — за това дали е изпълнила задължението си да я предотврати и открие.
08:19 07.10.2026
23 Валентин
08:26 07.10.2026
24
08:27 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 И АЗ СЪМ БИЛ У ДОМА
08:30 07.10.2026
27 Мафия
08:33 07.10.2026
28 Артилерист
08:35 07.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Герги
08:39 07.10.2026
31 Гост
08:40 07.10.2026
32 Абсурдистан
08:40 07.10.2026
33 Мнение
08:44 07.10.2026
34 До Любопитен
До коментар #16 от "Любопитен":Преди да консумират , пенсионерите са работили.Бъди здрав и остарей , за да консумираш и ти !
08:55 07.10.2026
35 Тази дискусия
За всички тези дейности се плащат комисионни под масата, като те отиват към Центъра, т.е. към управляващата партия или коалиция.
Огромната част от тези схеми се изпълняват в ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ медицински заведения, както и тези, които са на директно финансиране от МЗ.
И частните заведения финансират по някоя партийна централа, но обикновено ги изнудват по избори. През другото време стискат и пестят всяко евро.
Но държавните схеми вървят ежедневно!
ТА ИЗБУТВАЙКИ ПРОБЛЕМА С ХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ НА ПЪРВИ РЕД, ВСЪЩНОСТ СЕ ПРИКРИВАТ ВСИЧКИ ДРУГИ СХЕМИ ЗА КРАЖБА И ОТКЛОНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА.
Фалшивите хоспитализации крадат от НЗОК, а останалите схеми крадат от държавния и общински бюджети!
ПОЗНАЙТЕ КЪДЕ СА ПОВЕЧЕТО ПАРИ - дали в НЗОК или в бюджета?
И НАЙ- ВЕСЕЛОТО ИДВА НАЙ- НАКРАЯ!
На края на всяка година държавата опрощава дълговете на държавните и общински заведения и непрекъснато им налива огромни пари по всякакъв повод!
На частните никой не дава държавни пари за ни
09:06 07.10.2026
36 Продължение на 35:
ТОВА ВСЪЩНОСТ Е СХЕМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО!
Зад нея стоят няколко големи олигарха, които са приятели на всяка власт.
Правителствата се сменят, олигарсите са същите.
Това не ви казват " експертите " по здравеопазване и журналистите по медиите.
09:10 07.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.