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20 години болни „фантоми“: Колко милиарда евро потънаха в черната дупка на НЗОК?

20 години болни „фантоми“: Колко милиарда евро потънаха в черната дупка на НЗОК?

7 Октомври, 2026 07:49, обновена 7 Октомври, 2026 07:58 1 358 37

  • нзок-
  • фалшиви хоспитализации-
  • електронни здравни досиета-
  • медицински измами-
  • здравеопазване

Днешните разкрития за милионни схеми с фиктивни хоспитализации не са нов феномен, а хронична болест. Когато системата е счупена по рождение, дигитализацията само осветява мащаба на кражбата.

20 години болни „фантоми“: Колко милиарда евро потънаха в черната дупка на НЗОК? - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Текущите разследвания на ГДБОП и Прокуратурата за мащабни схеми с фиктивни операции и „кухи“ пациенти в големи болници в страната предизвикаха вълна от обществено възмущение. За мнозина това изглежда като нов пик на наглостта в родното здравеопазване. Истината обаче е много по-цинична: този дефект е заложен в ДНК-то на системата още преди две десетилетия.

Още в периода 2005 – 2006 г., когато Здравната каса все още прохождаше в сегашния си модел, започнаха да изтичат първите скандални сигнали. Тогава, в ерата на хартиените папки и липсата на каквато и да е свързаност, единични граждани случайно откриваха абсурдни факти в досиетата си. Историите бяха като от абсурдна комедия: хора, които никога не са чупили крайник, се водеха с гипсирани крака; здрави мъже се оказваха „оперирани“ от херния на хартия, докато са били на почивка, а майки разбираха, че децата им са „лежали“ седмици наред в отделения за тежки белодробни инфекции, докато всъщност са посещавали детска градина.

Тогава тези случаи бяха замитани под килима като „технически грешки“ или „единични пропуски“. Днес знаем, че това е било началото на най-печелившия незаконен бизнес в държавата.

Ерата на „пациентите фантоми“

Преди 15 години, около 2010–2011 г., терминът „пациенти фантоми“ официално влезе в речника на институциите. Тогава мащабни одити в болници в Девин, Котел и редица частни клиники за първи път разкриха индустриалния мащаб на измамата. Схемата винаги е била проста: болниците имат нужда от пари, Касата плаща само за „свършена работа“ (клинични пътеки), следователно – работата се измисля. Лични данни се преписваха от стари прегледи, купуваха се списъци, а хората дори не подозираха, че за системата те са тежко болни.

През 2021 г. скандалът стигна и до върховете на държавната медицина с разкритията в елитната болница „Лозенец“, където десетки граждани се оказаха фиктивно хоспитализирани за скъпи и сложни сърдечно-съдови процедури.

Голямото гадаене: Колко милиарда евро изтекоха?

Ако днес – благодарение на засичането на данни между НАП и НЗОК – виждаме как пациенти по документи се оказват в казината, или чрез приложението „еЗдраве“ граждани хващат измамите в реално време, остава най-страшният въпрос: Какво се случваше през изминалите 20 години?

Когато нямаше дигитално проследяване, софтуерни засечки и мобилни известия, контролът на НЗОК се свеждаше до това контрольори да броят физически леглата в болниците – мисия, обречена на неуспех.

Днес експертите могат само да гадаят за размера на щетата, но математиката на безконтролността е безмилостна:

  • Бюджетът на НЗОК за болнична помощ растеше главоломно всяка година – от под 500 милиона евро в началото до над 1.8 – 2 милиарда евро годишно в наши дни.
  • Ако приемем консервативните оценки на браншови експерти, че между 10% и 15% от всички отчетени хоспитализации през годините са били „кухи“ или изкуствено раздути, излиза, че в черната дупка на фиктивното лечение са потънали между 150 и 250 милиона евро годишно.
  • За период от 20 години общата сума без съмнение надхвърля няколко милиарда евро – пари на данъкоплатците, които не отидоха нито за по-високи заплати на медицинските сестри, нито за модерна апаратура или детски болници, а в нечии частни джобове.

Дигиталното възмездие?

Това, което се промени днес, не е моралът на нарушителите, а технологиите. Въвеждането на електронното здравеопазване най-накрая даде в ръцете на гражданите оръжие. Над 1700 светкавични сигнала за фалшиви прегледи и хоспитализации бяха подадени от обикновени хора само за броени месеци чрез телефоните им.

Но докато държавата показно арестува лекари и управители на болници днес, остава горчивият вкус. Системата бе оставена да кърви финансово в продължение на две десетилетия, а „пациентите фантоми“ се превърнаха в най-дълго критата тайна на българския преход. Сега въпросът е дали ще има реални присъди, или просто ще продължим да наблюдаваме поредния епизод от сериала „Източи Касата“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    30 0 Отговор
    Само кражби! Самозабравиха се време е някой да е осъден.

    08:03 07.10.2026

  • 2 ако знаете колко

    21 0 Отговор
    милиони потъват във фиктивни ремонти и закупуване на апаратура-свят ще ви се завие

    08:05 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кражбите

    19 0 Отговор
    на двете мутри са като бездънна кога, в която колкото повече наливаш, толкова повече изтича. Алчност, парвенющина, разсипия, геноцид. Ето това донесе управлението на БНБ+ДП за България.

    08:06 07.10.2026

  • 5 Цяла верига от ВИНОВНИЦИ!!

    24 0 Отговор
    Виновен не е един човек, а цяла верига от участници и пропуски в контрола:

    Болниците и конкретните лекари, администратори, които умишлено са отчитали неизвършени прегледи, хоспитализации или процедури — те носят пряката отговорност за ИЗМАМАТА!!.

    08:07 07.10.2026

  • 6 Цяла верига от ВИНОВНИЦИ!!

    24 0 Отговор
    Виновти са и НЗОК и контролният ѝ апарат — години наред са плащали фиктивна дейност, без ефективно да я засичат, това е сериозен ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПРОВАЛ. Не е достатъчно да се каже „измамили са ни“, когато държавата е създала системата за контрол.

    08:08 07.10.2026

  • 7 Край

    28 0 Отговор
    ДОКТОР МАНГЪРОВ от кога го обяснява това но сам човек не може да пребори системата. Системата плати на телевизиите и те го осмиваха и подиграваха.

    08:09 07.10.2026

  • 8 Цяла верига от ВИНОВНИЦИ!!

    20 0 Отговор
    Министерството на здравеопазването и политическото управление — защото именно те определят правилата, финансирането, контрола и темпото на дигитализацията. Ако дефектът е системен и продължава 20 години, отговорността неизбежно е и на ПОЛИТИЦИТЕ, управляващи страната.

    08:09 07.10.2026

  • 9 Кочо

    23 1 Отговор
    От ЗК се краде много-много - с милиарди. Особено в София. Не само в Пловдив в една болница. Във всички болници се краде здраво, особено в частните!!! Лично са ми признавали софианци преди години, че живеят от измами със ЗК, после в топлите месеци са по чужбина на курорти.
    Тая здравна система трябва да се ликвидира изцяло. Да се ликвидират над 50 % от болниците, след като населението ни е намаляло с 1/3. Прогресивна България спешно да се заеме с такава реформа, възможна цел за един цял мандат.

    08:10 07.10.2026

  • 10 Схема за източване

    19 0 Отговор
    Ако една Схема може да функционира години наред, това означава, че множество последователни Управления НЕ са изградили достатъчно добър Контрол.

    08:11 07.10.2026

  • 11 Заспалата Прокуратура БГ

    14 0 Отговор
    Прокуратурата и правоохранителните органи, когато има конкретни сигнали за престъпления, но те не са разследвани ефективно или навреме.

    08:12 07.10.2026

  • 12 Заспалата Прокуратура БГ

    8 1 Отговор
    Виновти са и гражданите, които съзнателно продава или предоставя личните си данни за фиктивни дейности. Това обаче е несравнимо с отговорността на организиралите схемата.

    08:13 07.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хи хи

    21 5 Отговор
    При комунистическото здравеопазване преди 89-та нямаше такива измами. Хората получаваха висококачествена и навременна медицинска помощ.

    08:14 07.10.2026

  • 15 Измами и кражби

    17 0 Отговор
    За конкретната измама виновен е този, който я е извършил. За това измамата да може да се повтаря системно в продължение на години виновност има и в институционалния дизайн и контрола. А за 20-годишното бездействие политическата отговорност е на последователните управления, които са имали властта да променят системата.

    08:14 07.10.2026

  • 16 Любопитен

    4 13 Отговор
    Българската здравна система е една схема на Понци, която няма никаква солидна логика освен солидарно подпомагане на болните и пенсионерите от здравите. Абсурдно е 20 годишен младеж да плаща същата осигуровка като 60 годишен имайки в предвид заболяванията, които се появят през живота и особено, че младите нямат стабилна работа и пари. Абсурдно е също пенсионерите да ползват безплатно здравеопазване при положение, че те консумират 2/3 от ресурса на цялата система и освен това дават под наем имоти на младите, които осигуряват това безплатно здравеопазване....

    Коментиран от #34, #37

    08:15 07.10.2026

  • 17 Дзак

    17 0 Отговор
    Вероятно и с помощите и социалните пенсии е същото! Парите не стигат до когото трябва.

    08:16 07.10.2026

  • 18 Мерки срещу източване на пари от НЗОК:

    15 0 Отговор
    1. Електронно проследяване на всяка хоспитализация и процедура.
    2. Автоматични проверки — пациентът физически ли е бил в болницата.
    3. Независим и строг контрол на НЗОК с реални санкции.
    4. Пациентът да получава незабавно известие при отчетена медицинска дейност на негово име.
    5. Кръстосана проверка на данни между НЗОК, НАП, НСИ и други регистри.
    6. Бързо наказание и отнемане на договори при доказана системна измама.
    7. Публичност за болници с установени нарушения.
    Най-важното: парите да следват реално извършената медицинска дейност, а не само документираната.

    08:16 07.10.2026

  • 19 горски

    20 1 Отговор
    Повечето частни болници са на депутати/чрез подставени лица/,както и бордовете на държавните...Няма голяма далавера,зад която не стоят управляващи....просто без чадър не става.

    08:18 07.10.2026

  • 20 Мерки срещу източване на пари от НЗОК:

    12 0 Отговор
    Промяна в Закона за здравното осигуряване:
    всяка дейност, за която НЗОК плаща, да се потвърждава електронно от пациента;
    при непотвърдена или оспорена дейност плащането автоматично да се спира до проверка;
    НЗОК да извършва автоматичен риск-анализ и кръстосани проверки на данните;
    при доказана фиктивна дейност — връщане на сумата + значителна санкция + временно прекратяване на договора с НЗОК;
    при системни нарушения отговорност да носят и управителите

    08:18 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 НЗОК трябва да носи ясна отговорност

    11 0 Отговор
    НЗОК трябва да носи ясна отговорност за контрола, но не непременно за самото извършване на измамата.

    Законова промяна може да предвиди:

    - лична административна отговорност на длъжностни лица в НЗОК при доказано системно бездействие;
    - задължителна автоматична проверка преди плащане;
    - задължителна проверка при сигнал от пациент;
    - срок за реакция по всеки сигнал;
    - публичен отчет колко пари са спрени, възстановени и изплатени неправомерно;
    - при доказан пропуск — дисциплинарни санкции за отговорните служители.

    Тоест: болницата отговаря за измамата, а НЗОК — за това дали е изпълнила задължението си да я предотврати и открие.

    08:19 07.10.2026

  • 23 Валентин

    5 0 Отговор
    Добре, че беше онова хлапе да им издуха перчемите на всички "експерти" в НЗОК дето все не виждаха кражбите

    08:26 07.10.2026

  • 24 🫪🫪🫪🫪

    6 0 Отговор
    "...24 000 отчетени клинични пътеки при база от едва 49 легла в клиника към УМБАЛ „Св. Георги“.🫪🫪🫪🫪

    08:27 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 И АЗ СЪМ БИЛ У ДОМА

    3 1 Отговор
    А ме водят че съм у болницата за три дни. Но ми беше по добре. ГОЛЕМИ КРАЖБИ НАРОДНА ПАРА И ТО ОТ ВСИЧКИ. АДМИНИСТРАЦИЯ СЛУЖБИ ПОЛИТИЦИ ПРАВИТЕЛСТВА. НИКАКЪВ КОНТРОЛ И ЗА ТОВА ОНЯ ЕДНОКНИЖНИК ТУУУЛУПА УПРАВЛЯВА 11 ГОДИНИ. Следствие със и присъди. А не Радев само приказки.

    08:30 07.10.2026

  • 27 Мафия

    5 0 Отговор
    Не е само НЗОК, и по други направления храната на държавата източвана. Десетки милиарди са източени, изнесени и усвоени в хотели, имоти и банкови сметки. Всичко това трябва да бъде проверено и конфискувано. Но никой няма да го направи защото това е повсеместно, алчност и наглост. Точно тези хора, мафиот и олигарси, предизвикаха постъпване на живота на всеки обикновен гражданин. От цената на обикновената вафла до цената на един имот, където тази мафия изправя милиарди пари с което се покачиха цените и на имотите до неузнаваеми размери.

    08:33 07.10.2026

  • 28 Артилерист

    6 4 Отговор
    Новата власт разбутва блатото на атлантическите демократи и вонята става повсеместна и нетърпима. Практиката с мними хоспитализирани е навсякъде и е публично известна, както не тайна, че НЗОК е създадена точно за източване на държавни средства...

    08:35 07.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Герги

    6 0 Отговор
    Такъв е резултата от сбърканата здравна система,знае се от много отдавна,но го платиха тези корумпета от св.Георги.Няма болница или което и да е здравно заведение,което да не прави същите или подобни далавери.Кой го разреши това,,,,,държавата с нейните неадекватни действияВсеки гледа да прецака Здравната Каса,отделно личните лекари станаха обикновени бакалини,гледат те в ръцете за тези мизерни 2 или 3 евро при прием.Мизерията е повсеместна,дано се промени нещо сега..

    08:39 07.10.2026

  • 31 Гост

    7 1 Отговор
    От борисоф друго просто няма как да се очаква. Той научи всичко живо на далавера, схема и кражба и даде зелена светлина на всички мутри да правят каквото намерят за добре

    08:40 07.10.2026

  • 32 Абсурдистан

    6 0 Отговор
    Години наред всички правителства без изключение толерираха кражбите от НЗОК. Стадото гледаше и блееше!

    08:40 07.10.2026

  • 33 Мнение

    1 2 Отговор
    Време е да арестуват шутът Мирослав Ненков за престъпленията в здравеопазването

    08:44 07.10.2026

  • 34 До Любопитен

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Любопитен":

    Преди да консумират , пенсионерите са работили.Бъди здрав и остарей , за да консумираш и ти !

    08:55 07.10.2026

  • 35 Тази дискусия

    1 0 Отговор
    се плъзга по повърхността , без да засяга главната причина за проблема с хоспитализациите в България, нито пък засяга най- големите далаваери в здравеопазването, които НЕ СА в хоспитализациите, а в снабдяването с лекарства, консумативи, материали, инструменти, медицинска техника, поддръжка и ремонти, медицински транспорт, логистика и електронно управление, хигиена и дезинфекция, сигурност и охрана на медицински заведения, кетъринг и хранене , отопление и осветление и т.н.

    За всички тези дейности се плащат комисионни под масата, като те отиват към Центъра, т.е. към управляващата партия или коалиция.
    Огромната част от тези схеми се изпълняват в ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ медицински заведения, както и тези, които са на директно финансиране от МЗ.
    И частните заведения финансират по някоя партийна централа, но обикновено ги изнудват по избори. През другото време стискат и пестят всяко евро.
    Но държавните схеми вървят ежедневно!

    ТА ИЗБУТВАЙКИ ПРОБЛЕМА С ХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ НА ПЪРВИ РЕД, ВСЪЩНОСТ СЕ ПРИКРИВАТ ВСИЧКИ ДРУГИ СХЕМИ ЗА КРАЖБА И ОТКЛОНЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА.

    Фалшивите хоспитализации крадат от НЗОК, а останалите схеми крадат от държавния и общински бюджети!
    ПОЗНАЙТЕ КЪДЕ СА ПОВЕЧЕТО ПАРИ - дали в НЗОК или в бюджета?

    И НАЙ- ВЕСЕЛОТО ИДВА НАЙ- НАКРАЯ!
    На края на всяка година държавата опрощава дълговете на държавните и общински заведения и непрекъснато им налива огромни пари по всякакъв повод!
    На частните никой не дава държавни пари за ни

    09:06 07.10.2026

  • 36 Продължение на 35:

    1 0 Отговор
    И КАКВО ИЗЛИЗА- държавните болници хем крадат и се отчитат на управлявашиоте , хем държавата ги ДОТИРА постоянно.

    ТОВА ВСЪЩНОСТ Е СХЕМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО!
    Зад нея стоят няколко големи олигарха, които са приятели на всяка власт.
    Правителствата се сменят, олигарсите са същите.

    Това не ви казват " експертите " по здравеопазване и журналистите по медиите.

    09:10 07.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.