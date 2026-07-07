Протестиращите студенти на НАТФИЗ обявиха за национално издирване своя ректор

Облепен със съобщения на английски език "Missing" (Търси се) осъмна центърът на София в района на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Проф. Кръстьо Сарафов".

В съобщението, изработено в стилистиката на някогашните уестърни, описващи издирванията на лица, провеждани в Дивия Запад през 19-и век студентите на Академията обявяват, че "търсят" собствения си ректор проф. Мирослав Дачев.

Напрежението между студенти, преподаватели и академичното ръководство избухна миналата седмица и намери израз в протести, искащи оставката им. Оттогава досега професор Дачев, според студентите не се е явявал на работа, въпреки че те настояват за среща с него, на която да представят своята позиция.

Ректорът стои и зад идеята за учредяване на алтернативен Съвет на ректорите, който официалната организация и академичната общност определят като опит за учредяване на "втори синод" във висшето образование.