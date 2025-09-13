Новини
Анчелоти: Няма смисъл да гледаме как Неймар играе

13 Септември, 2025 15:20 678 0

Бразилският национален отбор вече си е осигурил място на Световното първенство през 2026 г.

Анчелоти: Няма смисъл да гледаме как Неймар играе - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Селекционерът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти отговори на въпрос за бъдещето на нападателя Неймар в състава. Според специалиста, ако футболистът натрупа добра физическа форма до Световното първенство през 2026 година, той ще може да играе на турнира, предаде БТА.

„Няма смисъл да гледаме как Неймар играе, всички вече знаят колко е талантлив. В съвременния футбол, за да реализираш таланта си, трябва да си в отлична физическа форма. Ако той натрупа оптимална форма, лесно ще бъде в националния отбор. Всички искат да видят Неймар в отбора, когато е в добра физическа форма. Говорих с него и му казах: Имаш време да се възстановиш и да помогнеш на отбора да покаже най-доброто на Световното първенство. Подходът остава същият“, цитира ESPN думите на Анчелоти.

Бразилският национален отбор вече си е осигурил място на Световното първенство през 2026 г. През септември бразилците играха срещу Чили (3:0) и Боливия (0:1) в последните мачове от квалификационния турнир.

33-годишният Неймар има 128 мача за основния бразилски национален отбор, в които е отбелязал 79 гола.


