Карло Анчелоти не повика Неймар и звездите на Реал Мадрид

26 Август, 2025 07:00 389 0

"Селесао" посреща Чили на 5 септември на "Маракана", а пет дни по-късно гостува на Боливия

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви състава за квалификационните мачове за Световното първенство през 2026 година срещу Чили и Боливия. Италианският специалист не повика нападателя на Сантос Неймар, както и нито един от бразилските играчи на бившия си клуб Реал Мадрид.

"Селесао" посреща Чили на 5 септември на "Маракана", а пет дни по-късно гостува на Боливия.

Съставът на Бразилия:

Вратари: Алисон (Ливърпул), Бенто Крепски (Ал-Насър), Уго Соуза (Коринтианс);

Защитници: Алесандро (Лил), Алекс Сандро (Фламенго), Кайо Енрике (Монако), Дъглас Сантос (Зенит), Фабрисио Бруно (Крузейро), Габриел Магаляеш (Арсенал), Маркиньос (ПСЖ), Вандерсон (Монако), Уесли (Рома);

Халфове: Андрей Сантос (Челси), Бруно Гимараеш (Нюкасъл), Каземиро (Манчестър Юнайтед), Жоелинтон (Нюкасъл), Лукас Пакета (Уест Хам);

Нападатели: Естевао (Челси), Габриел Мартинели (Арсенал), Жоао Педро (Челси), Кайо Жорже (Крузейро), Луис Енрике (Зенит), Матеус Куня (Манчестър Юнайтед), Рафиня (Барселона), Ричарлисон (Тотнъм).


