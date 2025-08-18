Неймар се разплака пред всички като малко дете

Тежка вечер имаше Неймар със своя Сантос - отборът му претърпя истинска катастрофа у дома и загуби с 0:6 от Васко да Гама. Унизителното поражение на стадион „МорумБИС“ в Сао Пауло остави отбора в опасна близост до зоната на изпадащите. Часове след разгрома клубното ръководство на Сантос уволни треньора Клебер Хавиер.

След края на мача Неймар седна на тревата и се разплака пред всички като малко дете. За капитана на Сантос това е най-голямата загуба в цялата му кариера. Феновете изпратиха отбора си с викове „Срам!“ и „Вън, мързеливци, уважавайте Сантос, най-добрият отбор в света!“. А трибуните дори започнаха да скандират името на аржентинския треньор Хорхе Сампаоли, който в момента е без отбор и е обичан от голяма част от феновете.

Много силен мач за Вашко да Гама направи Филипе Коутиньо, който е сред приятелите на Неймар. Той вкара 2 гола за историческата победа, а Лукас Питон, Давид, Раян и Тче Тче отбелязаха останалите попадения.

След като се успокои, Неймар застана пред медиите.

"Бяхме изключително слаби. Срамно е да играеш така с екипа на Сантос. Трябва да се приберем по домовете ни и да помислим хубаво за бъдещето. С днешното поведение няма да стигнем до никъде и дори няма смисъл да се явяваме на тренировката в сряда", каза бразилецът, който се завърна в Сантос през януари след престой в саудитския Ал-Хилал.