Неймар наследи 1 млрд. долара от непознат за него бразилски милиардер

5 Септември, 2025 07:29 1 263 3

  • неймар-
  • милярдер-
  • наследство-
  • футбол

Богаташът е завещал парите на футболиста, защото се "припознавал в него"

Неймар наследи 1 млрд. долара от непознат за него бразилски милиардер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната суперзвезда Неймар е наследил един милиард долара от анонимен бразилски милиардер, въпреки че двамата никога не са се срещали. Неизвестният мъж е завещал цялото си богатство на футболиста, защото „се припознава на личностно ниво в него“.

Според "Дейли мейл" милиардерът от южноамериканската страна няма наследници и това също е причина да посочи 33-годишния спортист. Макар че завещанието е удостоверено на 12-и юни пред двама свидетели, Неймар може да срещне някои законови трудности преди да се сдобие с богатството на покойния милиардер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе хе

    0 0 Отговор
    Късметлия!

    07:51 05.09.2025

  • 2 влък

    0 0 Отговор
    Да е жив и здрав човекът,който му е дал мангизите.

    Коментиран от #3

    07:58 05.09.2025

  • 3 Бацо Гацов

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "влък":

    Трябва да е умрял за да ги наследи. Неймар да е жив и здрав за да ги наследи, и да не се помине преди него.

    08:09 05.09.2025

