Неймар наследи 1 млрд. долара от непознат за него бразилски милиардер

Футболната суперзвезда Неймар е наследил един милиард долара от анонимен бразилски милиардер, въпреки че двамата никога не са се срещали. Неизвестният мъж е завещал цялото си богатство на футболиста, защото „се припознава на личностно ниво в него“.
Според "Дейли мейл" милиардерът от южноамериканската страна няма наследници и това също е причина да посочи 33-годишния спортист. Макар че завещанието е удостоверено на 12-и юни пред двама свидетели, Неймар може да срещне някои законови трудности преди да се сдобие с богатството на покойния милиардер.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хе хе
07:51 05.09.2025
2 влък
Коментиран от #3
07:58 05.09.2025
3 Бацо Гацов
До коментар #2 от "влък":Трябва да е умрял за да ги наследи. Неймар да е жив и здрав за да ги наследи, и да не се помине преди него.
08:09 05.09.2025