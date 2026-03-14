Ботев Враца победи на "Колежа" и развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) надигра Ботев (Пловдив) с 3:1 в мач от 26-ия кръг на efbet Лига, игран на "Колежа". Едсон Да Силва (18) беше точен за домакините, а за гостите изравнителният гол беше отбелязан от Мартин Петков (25). Мартин Смоленски (63) направи пълен обрата за врачани, а с гол се отчете и Сайней Санянг (80). Срещата е ръководена от главния съдия Мартин Великов.

Формация "Наздравица", която спечели "жълто-черните" сърца, отново се завърна на Колежа. Преди началото на двубоя изпълнителите подгряха стадиона с "Излел е Дельо хайдутин". Преди дни Ботев навърши 114 години и поради тази причина интересът към двубоя беше голям. Николай Минков беше беше награден за най-добър футболист на Пловдив. Бранителят спечели анкетата сред спортните журналисти.

В 5-ата минута Минков подари топката на Гайегос. Последва удар на футболиста на гостите към далечни ъгъл на вратата, но топката премина покрай гредата.

В 18-ата минута домакините поведоха в резултата след груба грешка на Илия Юруков в средата на терена. Той беше натиснат от Едсон Да Силва, който му отне топката и подаде към Тодор Неделев. Халфът напредна, след което отново комбинира с Едсон Да Силва, а той с добре насочен удар прати топката във вратата на гостите.

Много бързо гостите от Враца изравниха резултата. В 25-ата минута Радослав Цонев с майсторско центриране сложи топката на главата на Мартин Петков в наказателното поле и нападателят матира Наумов.

В 28-ата минута опасен удар на Маскоте с глава премина на сантиметри от дясната греда. В 37-ата минута Тодор Неделев майсторски изведе Франклин Маскоте. Нападелят показа добра скорост, след което финтира и защитник, но ударът му беше блокиран от стража Орлинов.

В 41-рвата минута Даниел Наумов предотврати сигурен гол след добър удар с глава на Мартин Петков. Стражът имаше и късмет, че изстрелът с глава бе насочен в обсега му. В добавеното време Мартин Смоленски шутира покрай вратата.

В 50-ата минута много опасен шут на Илия Юруков от пеналтерията беше избит с плонж от Дани Наумов. Веднага Ботев Пловдив отговори с изстрел с глава на Антоан Конте, който беше насочен точно под горната греда. Орлинов също реагира добре и изчисти в корнер.

В 63-ата минута гостите от Враца достигнаха до пълен обрат. Мартин Смоленски бе изведен с чудесен пас от Хосе Гайегос не сгреши. Голът веднага беше отменен заради засада, но след дълго преглеждане на ситуацията от ВАР стана ясно, че позицията на Смоленски е напълно редовна.

В 80-ата минута Ботев Враца хвана домакините на контраатака. Педро Игон сгреши, а Мартин Петков напредна и изведе отдясно резервата Владислав Найденов, който с прострелно центриране по земя прати топката към далечната греда. Там Санянг беше напълно сам и реализира за 3:1.

Стартови състави:

БОТЕВ ПД: 29. Даниел Наумов, 8. Тодор Неделев, 10. Емерсон Родригез, 17. Николай Минков, 19. Антоан Конте, 28. Енрике Жоку, 30. Франклин Чагас, 41. Закария Тандано, 45. Едсон Да Силва, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу;

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Марин Орлинов, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 22. Мартин Стойчев, 24. Мартин Смоленски, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 55. Дорде Йовичич, 79. Марин Петков;