Радостин Василев: Готови сме за принципна коалиция без Борисов и Пеевски

Държавата трябва спешно да въведе таван на цените на горивата и да освободи резерви, за да ограничи рязкото поскъпване. Това заяви в студиото на "Говори сега" лидерът на МЕЧ Радостин Василев.
Той подчерта, че подобни мерки вече се прилагат в някои европейски страни и според него България закъснява с реакцията си.
"Задължително трябва да има таван на цените и освобождаване на резерви за потреблението на българските граждани, както е в Унгария", коментира Василев.
Според него увеличението на цените е вече факт, като само за няколко дни те са се повишили с около 30 евроцента. Затова, по думите му, държавата трябва незабавно да предприеме действия, вместо да реагира с закъснение. "Всяка българска политика последните години е постфактум. Тя винаги е закъсняла и отговаря на някаква криза, която се е случила", коментира още Василев.
Смята, че проблемът у нас е, че държавата няма ясна информация за реалните петролни резерви, което прави подобна мярка по-трудна за изпълнение. Допълни, че ако резервите се окажат недостатъчни, правителството трябва да изработи спешна програма за компенсиране на цените, вместо ограничени помощи за отделни групи.
"Ако няма резерв, спешна мярка, програма някаква, с която да се гарантират отново таван на цените с плащане, а не някакви 30 милиона евро или нещо подобно чух, че се предвиждало на определени хора, как ще се определят тия хора?! Трябваше вече да е предприето, защото, да кажем, 30 евроцента има повишение вече за няколко дни. Хърватия го направи много по -рано, Унгария, Словакия в момента прави същото."
По отношение на политическата ситуация и предстоящите избори, лидерът на МЕЧ заяви, че очаква партията да премине 4-процентната бариера и да влезе в следващия парламент.
"Аз съм сигурен от това, което виждам по улиците, че подкрепа има. Ако тя бъде материализирана в резултат, обещавам, каквото съм правил дотук, няма да отстъпя под никаква форма от него."
По думите му в бъдещия парламент е възможно широко обединение между партии, които искат промяна на политическия модел, включително между формации с различни позиции, стига да имат обща антикорупционна цел. Не изключи участие в коалиционни формати, но постави ясни условия.
"Готови сме за принципни коалиции с много сериозно коалиционно споразумение и антикорупционна политика – с всички, с изключение на Борисов и Пеевски", каза Василев.
Той добави, че ако подобно мнозинство не се формира, политическата нестабилност и нови избори остават вероятен сценарий.
1 оня с питон.я
Коментиран от #5
18:37 14.03.2026
2 Дориана
Коментиран от #14
18:38 14.03.2026
3 Пич
18:39 14.03.2026
4 Простьо
18:41 14.03.2026
5 Дориана
До коментар #1 от "оня с питон.я":Фашистите ви са в болните глави, които ние ще изчегъртаме заедно с предателските партии ИТН и БСП ОЛ. А, Борисов и Пеевски и техните съюзници от ИТН да знаят, че времето им на кражби и корупция вече свърши. Да свикват .
Коментиран от #10, #12
18:42 14.03.2026
6 Дедо
18:43 14.03.2026
7 Смехоран
18:43 14.03.2026
8 Прогноза
18:45 14.03.2026
9 гладно Гелче НС сънува
18:45 14.03.2026
10 оня с питон.я
До коментар #5 от "Дориана":Хаха. Както им свърши времето на Борисов и Пеевски, когато пепедебейрастите ги изпраха и се сглобиха с тях. Още не са им изстинали скутовете от топлото и меко дупе на Коки. Никога доверие на фашист, особено когато е педофил.
18:46 14.03.2026
11 Кремък
Партия сказала:,,Нада!"
Комсомол ответил : Йес!"
Ама дали ще влезеш,Рудолфо ,това е под въпрос?!
18:46 14.03.2026
12 Нито
До коментар #5 от "Дориана":Глас за дебилните педофили от ПП и ДБ!
18:46 14.03.2026
13 Румен
18:46 14.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Наточен
Нека първо се докопа до 4-те % пък после да мисли с кого да прави...коалиции...
18:50 14.03.2026
16 Дядо Гъдю
18:51 14.03.2026
17 НЕ МОГА СЕ ОПРАИМ
18:51 14.03.2026
18 ...
18:52 14.03.2026
19 Възмутен
Радостин Василев нама нито морал, нито култура, нито лоялност към хора, които му подадоха ръка от ПП. Пърен измекяр! Плюе ги, а сега като му спихна мизертата партийка, вече бил "готов". Въъън мизерниците като Руди Гела!!
18:53 14.03.2026
20 Хахаха
18:55 14.03.2026