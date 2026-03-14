Радостин Василев: Готови сме за принципна коалиция без Борисов и Пеевски

14 Март, 2026 19:32, обновена 14 Март, 2026 18:36 551 20

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Държавата трябва спешно да въведе таван на цените на горивата и да освободи резерви, за да ограничи рязкото поскъпване. Това заяви в студиото на "Говори сега" лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Той подчерта, че подобни мерки вече се прилагат в някои европейски страни и според него България закъснява с реакцията си.

"Задължително трябва да има таван на цените и освобождаване на резерви за потреблението на българските граждани, както е в Унгария", коментира Василев.

Според него увеличението на цените е вече факт, като само за няколко дни те са се повишили с около 30 евроцента. Затова, по думите му, държавата трябва незабавно да предприеме действия, вместо да реагира с закъснение. "Всяка българска политика последните години е постфактум. Тя винаги е закъсняла и отговаря на някаква криза, която се е случила", коментира още Василев.

Смята, че проблемът у нас е, че държавата няма ясна информация за реалните петролни резерви, което прави подобна мярка по-трудна за изпълнение. Допълни, че ако резервите се окажат недостатъчни, правителството трябва да изработи спешна програма за компенсиране на цените, вместо ограничени помощи за отделни групи.

"Ако няма резерв, спешна мярка, програма някаква, с която да се гарантират отново таван на цените с плащане, а не някакви 30 милиона евро или нещо подобно чух, че се предвиждало на определени хора, как ще се определят тия хора?! Трябваше вече да е предприето, защото, да кажем, 30 евроцента има повишение вече за няколко дни. Хърватия го направи много по -рано, Унгария, Словакия в момента прави същото."

По отношение на политическата ситуация и предстоящите избори, лидерът на МЕЧ заяви, че очаква партията да премине 4-процентната бариера и да влезе в следващия парламент.

"Аз съм сигурен от това, което виждам по улиците, че подкрепа има. Ако тя бъде материализирана в резултат, обещавам, каквото съм правил дотук, няма да отстъпя под никаква форма от него."

По думите му в бъдещия парламент е възможно широко обединение между партии, които искат промяна на политическия модел, включително между формации с различни позиции, стига да имат обща антикорупционна цел. Не изключи участие в коалиционни формати, но постави ясни условия.

"Готови сме за принципни коалиции с много сериозно коалиционно споразумение и антикорупционна политика – с всички, с изключение на Борисов и Пеевски", каза Василев.

Той добави, че ако подобно мнозинство не се формира, политическата нестабилност и нови избори остават вероятен сценарий.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с питон.я

    8 3 Отговор
    А с фашистите от ппдб може, нали Руди?

    Коментиран от #5

    18:37 14.03.2026

  • 2 Дориана

    4 5 Отговор
    Таван на цените не е правилната идея и това е доказано. така, че изобщо не трябва да има таван на цените.

    Коментиран от #14

    18:38 14.03.2026

  • 3 Пич

    14 0 Отговор
    Е го Е !!! Сичкото кретени само за избори мислят, и кой как да се докопа отново до кокала!!! Вашите проблеми не щат и да ги знаят!!!

    18:39 14.03.2026

  • 4 Простьо

    9 0 Отговор
    Ти се доказа като служител на Пеевски, какво се обясняваш.

    18:41 14.03.2026

  • 5 Дориана

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    Фашистите ви са в болните глави, които ние ще изчегъртаме заедно с предателските партии ИТН и БСП ОЛ. А, Борисов и Пеевски и техните съюзници от ИТН да знаят, че времето им на кражби и корупция вече свърши. Да свикват .

    Коментиран от #10, #12

    18:42 14.03.2026

  • 6 Дедо

    4 0 Отговор
    Този има инструкции от Пеевски , да се внедри в коалиция с Радев и ПП-ДБ , само и единствено да ги записва и да ги взриви отвътре , каквато беше и ролята на ИТН . Ако иска да подкрепя , правителството но без да участва в коалицията. Той е всеяден и не може да му се има доверие. Според мен е лоялен на модела Пеевски - Борорисов.

    18:43 14.03.2026

  • 7 Смехоран

    6 0 Отговор
    Да си беше останал при бомбите

    18:43 14.03.2026

  • 8 Прогноза

    5 0 Отговор
    Нисакъв Парламент Никой не ще да си сложи таралеж в гащите с тебе

    18:45 14.03.2026

  • 9 гладно Гелче НС сънува

    7 0 Отговор
    Милото Гелче сънува НС ?! Щяло да се коалира с РР ?! Майтааап !

    18:45 14.03.2026

  • 10 оня с питон.я

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Хаха. Както им свърши времето на Борисов и Пеевски, когато пепедебейрастите ги изпраха и се сглобиха с тях. Още не са им изстинали скутовете от топлото и меко дупе на Коки. Никога доверие на фашист, особено когато е педофил.

    18:46 14.03.2026

  • 11 Кремък

    3 0 Отговор
    Готов си като пионерче.
    Партия сказала:,,Нада!"
    Комсомол ответил : Йес!"
    Ама дали ще влезеш,Рудолфо ,това е под въпрос?!

    18:46 14.03.2026

  • 12 Нито

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Глас за дебилните педофили от ПП и ДБ!

    18:46 14.03.2026

  • 13 Румен

    3 0 Отговор
    Мизерник

    18:46 14.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Наточен

    1 0 Отговор
    Ха ха ха...Гела си точи ,,Меч"-а без...готвача май...
    Нека първо се докопа до 4-те % пък после да мисли с кого да прави...коалиции...

    18:50 14.03.2026

  • 16 Дядо Гъдю

    1 0 Отговор
    ,,Те го не щат в селото,той на попа за къщата пита"

    18:51 14.03.2026

  • 17 НЕ МОГА СЕ ОПРАИМ

    1 0 Отговор
    ЩОМ ИМА ТАКИВА МЕНТЕТА МАНИПУЛАТОРИ. ПРЕДИ ДНИ КОГА СЕ ВЪРНА ОТ ДУУУБАЙ КАЗА МНОГО ЛОШИ ДУМИ ЗА РАДЕВ. БИЛ СИ ТАМ СЪС ШИШКО И МИНА ВЪВ ОПРАВДАТЕЛЕН РЕЖИМ. СЕГА СЕ СГЛОБЯВАШ. МЕНТАК СИ И ПРОДАВАШ СЕ ЗА ПАРИ.

    18:51 14.03.2026

  • 18 ...

    1 0 Отговор
    След изборите можеш да се коалираш с всички извън парламента и да даваш акъл във фейсбук...

    18:52 14.03.2026

  • 19 Възмутен

    1 0 Отговор
    Този измамник и предател бил "готав" моля ви се!
    Радостин Василев нама нито морал, нито култура, нито лоялност към хора, които му подадоха ръка от ПП. Пърен измекяр! Плюе ги, а сега като му спихна мизертата партийка, вече бил "готов". Въъън мизерниците като Руди Гела!!

    18:53 14.03.2026

  • 20 Хахаха

    1 0 Отговор
    Руди Гела за пари ще се продаде и на Пеевски, да му бъде троянски кон в опозицията.

    18:55 14.03.2026

