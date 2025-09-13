Първа победа за Спартак (Варна) в първенството

Спартак 1918 (Варна) постигна първа победа от началото на първенството. Пред собствена публика „соколите“ надделяха над Арда с 3:0. С успеха си варненският тим се изкачи от 15-о на 10-о място със 7 точки, а кърджалийският тим е на 12 позиция с 6, предаде БТА.

Гостите започнаха по-активно срещата и първи успяха да създадат чисто голово положение. Във втората минута Георги Николов засече с глава топката след центриране от корнер, но вратарят на домакините Максим Ковальов успя да спаси. В 10-ата минута бе първата ситуация за Спартак 1918 Варна. Георг Стояновски засече с глава топката след центриране в наказателното поле на Арда, но вратарят Анатолий Господинов улови. В 30-ата минута домакините откриха резултата. Шанде проби отляво, преодоля Густаво Каскардо и центрира в наказателното поле на гостите, където Георг Стояновски отклони топката към вратата, но стражът на Арда Анатолий Господинов успя да изчисти, но притичалият Даниел Иванов от няколко метра вкара за 1:0. В 43-ата минута късметът бе на страната на домакините, след като топката се отби в напречната греда след опасен удар по диагонал отляво от около 30 метра на Вячеслав Велев.

В 57-ата минута домакините можеха да удвоят преднината си. След центриране от корнер топката бе изчистена и попадна в краката на младежкия национал Цветослав Маринов, който стреля от 20-тина метра фронтално срещу вратата, но вратарят Анатолий Господинов улови топката. В 62-ата минута Лъчезар Котев опита далечен удар, но топката премина над вратата на Спартак 1918 Варна.

В 71-ата минута домакините удвоиха преднината си. Вратарят Максим Ковальов с далечен пас изведе в отлична позиция Бернардо Коуто, който между двама играчи на Арда овладя топката, напредна и с топовен изстрел от около 15 метра леко по диагонал отдясно вкара за 2:0. В 77-ата минута вратарят на Арда Анатолий Господинов предотврати сигурен гол, след като изби топката след опасно изпълнение на свободен удар от Бернардо Коуто. В 90+5 минута на мача Даниел Халачев се измъкна зад защитата на Арда, напредна и с хубав удар оформи крайния резултат - 3:0 за Спартак 1918 Варна.