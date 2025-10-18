Ботев (Пловдив) и Славия завършиха наравно 1:1 в среща от 12-ия кръг на футболната Първа лига. Армстронг Око-Флекс откри резултата за „канарчетата“ в 43-ата минута, но Емил Стоев възстанови равенството в 77-мата след хитро изпълнение по земя от пряк свободен удар, предаде БТА.

Любопитното е, че и двата тима се разписаха при числено намалени състави, тъй като първо Никола Илиев от отбора на Ботев бе изгонен от игра още в 18-ата минута за втори жълт и респективно червен картон, а в 68-мата минута същото се случи и със защитника на „белите“ Мартин Георгиев.

След равенството двата отбора остават с по 11 точки и делят 12-ата позиция в подреждането. Преди първия съдийски сигнал Ивайло Видев, Николай Минков и Тодор Неделев получиха специални награди от легендите на клуба – Димитър Младенов, Костадин Костадинов и Петър Зехтински. И за тримата настоящи състезатели това бе юбилеен мач с „жълто-черния“ екип. Видев записа своя двубой №50, за Минков това бе 150-и сблъсък за Ботев, а капитанът Тодор Неделев изигра своя мач №300 с фланелката на „канарчетата“.

В осмата минута гостите първи стигнаха до опасност пред противниковата врата. Янис Гермуш напредна по левия фланг и комбинира с Кристиян Балов, който финтира двама защитници и намери в наказателното поле Иван Минчев. Завършващият удар на капитана на „белите“ обаче бе отразен от Даниел Наумов.

В 18-ата минута домакините останаха с човек по-малко на терена. Никола Илиев получи втори жълт и съответно червен картон, след като закъсня при единоборство с Гермуш и застъпи централния нападател на Славия. Пет минути по-късно Кристиян Стоянов стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката прелетя малко над напречната греда. Малко след това на другата врата Леви Нтумба трябваше да се намесва при коварен шут на Тодор Неделев от дистанция.

В 39-ата минута Иван Минчев си освободи пространство за изстрел и насочи добре в долния ляв ъгъл на Наумов, който обаче внимаваше и успя да избие в корнер. Четири минути след това Ботев поведе в резултата. Армстронг Око-Флекс получи в наказателното поле, където се пребори с Мартин Георгиев, финтира Диего Фераресо и завърши по земя за 1:0. При този резултат дойде и почивката.

Три минути след подновяването на играта през втората част футболистите на Ратко Достанич можеха да изравнят. Защитата на домакините не се ориентира добре при центриране от корнер и топката падна на крака Янис Гермуш, който обаче шутира над вратата.

В 57-мата минута „канарчетата“ на свой ред бяха близо до второ попадение. Голмайсторът Око-Флекс получи отляво, намери пространство за изстрел и шутира в близкия ъгъл, но вратарят на Славия реагира и парира в корнер. След неговото изпълнение Нтумба показа блестящ рефлекс и при удар с глава на Ивайло Видев.

В 65-ата минута Даниел Наумов бе на мястото си при силен далечен изстрел на Мохамед Досо. Три минути по-късно численото равенство на терена бе възстановено, след като Мартин Георгиев от състава на Славия също бе изгонен от игра за втори жълт картон за нарушение срещу Око-Флекс.

В 77-мата минута „белите“ стигнаха до изравняване. Точен бе Емил Стоев с хитро изпълнение на пряк свободен удар по земя, което хвана неподготвен Даниел Наумов – 1:1. До края и двата отбора потърсиха победата, но не стигнаха до чисти ситуации и така срещата завърши при равен резултат.