Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев (Пловдив) и Славия завършиха наравно 1:1

Ботев (Пловдив) и Славия завършиха наравно 1:1

18 Октомври, 2025 17:06 435 0

  • първа лига-
  • ботев пловдив-
  • славия

След равенството двата отбора имат по 11 точки в подреждането

Ботев (Пловдив) и Славия завършиха наравно 1:1 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) и Славия завършиха наравно 1:1 в среща от 12-ия кръг на футболната Първа лига. Армстронг Око-Флекс откри резултата за „канарчетата“ в 43-ата минута, но Емил Стоев възстанови равенството в 77-мата след хитро изпълнение по земя от пряк свободен удар, предаде БТА.

Любопитното е, че и двата тима се разписаха при числено намалени състави, тъй като първо Никола Илиев от отбора на Ботев бе изгонен от игра още в 18-ата минута за втори жълт и респективно червен картон, а в 68-мата минута същото се случи и със защитника на „белите“ Мартин Георгиев.

След равенството двата отбора остават с по 11 точки и делят 12-ата позиция в подреждането. Преди първия съдийски сигнал Ивайло Видев, Николай Минков и Тодор Неделев получиха специални награди от легендите на клуба – Димитър Младенов, Костадин Костадинов и Петър Зехтински. И за тримата настоящи състезатели това бе юбилеен мач с „жълто-черния“ екип. Видев записа своя двубой №50, за Минков това бе 150-и сблъсък за Ботев, а капитанът Тодор Неделев изигра своя мач №300 с фланелката на „канарчетата“.

В осмата минута гостите първи стигнаха до опасност пред противниковата врата. Янис Гермуш напредна по левия фланг и комбинира с Кристиян Балов, който финтира двама защитници и намери в наказателното поле Иван Минчев. Завършващият удар на капитана на „белите“ обаче бе отразен от Даниел Наумов.

В 18-ата минута домакините останаха с човек по-малко на терена. Никола Илиев получи втори жълт и съответно червен картон, след като закъсня при единоборство с Гермуш и застъпи централния нападател на Славия. Пет минути по-късно Кристиян Стоянов стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката прелетя малко над напречната греда. Малко след това на другата врата Леви Нтумба трябваше да се намесва при коварен шут на Тодор Неделев от дистанция.

В 39-ата минута Иван Минчев си освободи пространство за изстрел и насочи добре в долния ляв ъгъл на Наумов, който обаче внимаваше и успя да избие в корнер. Четири минути след това Ботев поведе в резултата. Армстронг Око-Флекс получи в наказателното поле, където се пребори с Мартин Георгиев, финтира Диего Фераресо и завърши по земя за 1:0. При този резултат дойде и почивката.

Три минути след подновяването на играта през втората част футболистите на Ратко Достанич можеха да изравнят. Защитата на домакините не се ориентира добре при центриране от корнер и топката падна на крака Янис Гермуш, който обаче шутира над вратата.

В 57-мата минута „канарчетата“ на свой ред бяха близо до второ попадение. Голмайсторът Око-Флекс получи отляво, намери пространство за изстрел и шутира в близкия ъгъл, но вратарят на Славия реагира и парира в корнер. След неговото изпълнение Нтумба показа блестящ рефлекс и при удар с глава на Ивайло Видев.

В 65-ата минута Даниел Наумов бе на мястото си при силен далечен изстрел на Мохамед Досо. Три минути по-късно численото равенство на терена бе възстановено, след като Мартин Георгиев от състава на Славия също бе изгонен от игра за втори жълт картон за нарушение срещу Око-Флекс.

В 77-мата минута „белите“ стигнаха до изравняване. Точен бе Емил Стоев с хитро изпълнение на пряк свободен удар по земя, което хвана неподготвен Даниел Наумов – 1:1. До края и двата отбора потърсиха победата, но не стигнаха до чисти ситуации и така срещата завърши при равен резултат.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ