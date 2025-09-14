Новини
Спорт »
Бг футбол »
Гол в добавеното време спаси Лудогорец от първа загуба

Гол в добавеното време спаси Лудогорец от първа загуба

14 Септември, 2025 20:19 326 0

  • първа лига-
  • локомотив пловдив-
  • лудогорец

В следващия кръг Лудогорец гостува на Левски в София

Гол в добавеното време спаси Лудогорец от първа загуба - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Локомотив (Пловдив) и Лудогорец завършиха наравно 1:1 в среща от осмия кръг на Първа лига, предаде БНТ.

Домакините бяха много близо до това да нанесат първа загуба на шампионите от началото на сезона, след като поведоха в резултата още в 6-ата минута чрез Каталин Иту и храбро пазеха аванса си до края. В добавеното време на срещата обаче Лудогорец стигна до изравнителен гол чрез едно от новите си попълнения Петър Станич, който се разписа с хубав удар с десния крак от дистанция.

Важно е да се отбележи, че Локомотив игра цяло второ полувреме с човек по-малко, след като Ивайло Иванов бе изгонен с червен картон в 44-ата минута.

Благодарение на точката Лудогорец излиза начело в класирането със 17 пункта, един повече от втория Левски, който играе по-късно тази вечер. Локо (Пловдив) е трети с 16 точки, но има и мач повече от шампионите и лидери в класирането. В следващия кръг Лудогорец гостува на Левски в София, а Локомотив ще премери сили с ЦСКА 1948.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ