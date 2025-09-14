Гол в добавеното време спаси Лудогорец от първа загуба

Локомотив (Пловдив) и Лудогорец завършиха наравно 1:1 в среща от осмия кръг на Първа лига, предаде БНТ.

Домакините бяха много близо до това да нанесат първа загуба на шампионите от началото на сезона, след като поведоха в резултата още в 6-ата минута чрез Каталин Иту и храбро пазеха аванса си до края. В добавеното време на срещата обаче Лудогорец стигна до изравнителен гол чрез едно от новите си попълнения Петър Станич, който се разписа с хубав удар с десния крак от дистанция.

Важно е да се отбележи, че Локомотив игра цяло второ полувреме с човек по-малко, след като Ивайло Иванов бе изгонен с червен картон в 44-ата минута.

Благодарение на точката Лудогорец излиза начело в класирането със 17 пункта, един повече от втория Левски, който играе по-късно тази вечер. Локо (Пловдив) е трети с 16 точки, но има и мач повече от шампионите и лидери в класирането. В следващия кръг Лудогорец гостува на Левски в София, а Локомотив ще премери сили с ЦСКА 1948.