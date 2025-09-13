Новини
ЦСКА се наложи над Септември

13 Септември, 2025 22:31

С късни голове ЦСКА постигна първа победа през сезона в първенството

ЦСКА се наложи над Септември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА (Сф) постигна първа победа през настоящия сезон в Първа футболна лига, като тя дойде много трудно в 8-ия кръг - 3:1 над Септември (Сф) на Националния стадион "Васил Левски", предаде БТА.

"Армейците" стигнаха до успеха с головете на Петко Панайотов и Мохамед Брахими, които паднаха в добавеното време на мача. Иначе ранен гол на Лумбард Делова, който вкара зад централната линия, даде аванс на тима. Септември изравни в 83-ата минута чрез Бертран Фурие, но двата късни гола осигуриха първия успех на тима на Душан Керкез. Вече със 7 точки те се изкачиха на 10-о място в класирането, а септемврийци са 12-и с 6.

Двата отбора, намиращи се в зоната на изпадащите, започнаха двуостро, като за първите 10 минути имаше две атаки за ЦСКА и една за Септември. В едната дори Леандро Годой вкара топката във вратата на Септември, но засадата беше прекалено голяма. В 12-ата минута обаче ЦСКА откри резултата по доста куриозен начин. Централният защитник Лумбард Делова изрита дълга топка, дълбоко от своето поле. Кълбото прелетя над излезлия вратар Янко Георгиев, който се опита да се върне и да спре изстрела, но единствено падна с топката във вратата. За "армейците" това е втори пореден подобен гол след този на Джеймс Ето'o срещу Славия, но тогава мачът остана нерешен.

В 19-ата минута Кевин Додай беше изведен на чиста позиция на 12 метра от голлинията и можеше да се разпише, но изпрати топката в аут. 10 минути по-късно обаче септемврийци стигнаха до гол, след като Галин Иванов подаде пас на Бертран Фурие, а нападателят прати топката в мрежата. Съдията Мартин Марков обаче беше спрян от хората в стаята за видеопомощ (ВАР), които го изпратиха да види цялата ситуация на монитора до терена. Там му беше представен кадъра, че Фурие извършва нарушение при отнемането на топката от Адриан Лапеня и реферът отмени гола.

В началото на второто полувреме септемврийци опитаха да атакуват, Клери Сербер намери Бертран Фурие, но ударът му мина край гредата. ЦСКА отговори с далечен удар на Жордао, който не беше проблем за вратаря. В 75-ата минута пояливият се като смяна Йоанис Питас се размина с много красив гол, като овладя пас от Скаршем с гръб към вратата и стреля моментално от въздуха, но беше неточен.

В 84-ата минута обаче Септември изравни с петото попадение на Бертран Фурие през сезона. Мартин Христов прати топката в горната греда, засичайки центриране от ляво от фаул, а защитата на ЦСКА не се ориентира. Фурие овладя топката, нагласи си я и с обръщането я прати в горния ляв ъгъл на вратата. Капитанът Лапеня беше на голлинията, за да подсигури излезлия вратар Лапоухов, но се оказа много нисък, за да я спре с глава. В 86-ата минута ЦСКА можеше да си върне преднината, но Лапеня пропусна от 2 метра да вкара. Иван Тасев посрещна от воле центриране от ъглов удар, вратарят Георгиев спаси с мъка. Топката обаче отиде у Лапеня, който не успя да преодолее опитния страж.

Късметът се усмихна на армейците в последната от петте добавени минути. Бруно Жордао спечели фаул, а изпълнението на Петко Панайотов не остави шанс на вратаря Янко Георгиев, влизайки буквално до дясната греда. Веднага след изпълнението на началния удар играчите на Септември се втурнаха към вратата на ЦСКА, но домакините направиха контраатака, при която Брахими беше изведен на чиста позиция. Йоан Бауренски не успя да го настигне и крилото прати топката за трети път във вратата на Септември.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиии

    1 0 Отговор
    Ох баня ох кеф

    22:33 13.09.2025

  • 2 Меси

    3 0 Отговор
    Вратарчето Янко захлеби май тоя мач...

    22:36 13.09.2025

  • 3 БайПолиграфа

    4 0 Отговор
    тоя мач трябва да се разследва, септември с треньор и вратар цецекари направо го продадоха на фондацията, само чужденците не разбраха , че трябва да легнат, съдията и той подсигурен, Гонзо, къде си бе каунь ..............

    22:39 13.09.2025

