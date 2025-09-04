Ясни са първите съперници на българските боксьори в Ливърпул

Световното първенство по бокс вече започна! Шампионатът в Ливърпул стартира с жребия снощи, а нашите национали вече знаят съперниците си. Първите мачове са в днес. Шампионатът на планетата ще се проведе от 4 до 14 септември и е първи под егидата на World boxing.

Ето и първите срещи на нашите боксьори:

Севда Асенова (48 кг) – Алис Пъмфри (Англия)

Венелина Поптолева (51 кг) – Макси Клоцер (Германия)

Алейна Мехмед (80 кг) – Емилия Котерска (Полша)

Ергюнал Себахтин (50 кг) – Мартин Молина (Испания)

Хавиер Ибаниес (55 кг) – Орландо Замора-Гарсия (САЩ) / Зафарбек Камилов (Киргизстан)

Радослав Росенов (60 кг) – Довлет Муханов (Туркменистан)

Викторио Илиев (65 кг) – Алмаз Озорбеков (Киргизстан)

Рами Киуан (75 кг) – Сумит (Индия) / Алхюсиен (Йордания)

Уилиам Чолов (80 кг) – Го Вакая (Япония)

Семион Болдирев (85 кг) – Роберто Лици (Италия)

Йордан Морехон (+90 кг) – Байкевуци (Китай)

Да подкрепим нашите национали по пътя към медалите!

Пълната информация можете да намерите на

https://www.worldboxingliverpool.com/competition-documents