Керкез: Стойне Манолов ме атакува, защото не взех зет му в ЦСКА

14 Септември, 2025 14:04 413 0

  • цска-
  • стойне манолов-
  • душан керкез-
  • царско село

Стойне Манолов през седмицата заяви, че сърбинът не е добър треньор

Керкез: Стойне Манолов ме атакува, защото не взех зет му в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез направи остро изказване в отговор на бившия собственик на Царско Село Стойне Манолов, който през седмицата заяви, че сърбинът не е добър треньор. Предводителят на "червените" каза, че той говори така, защото не е успял да уреди зет си - Георги Минчев, в ЦСКА, предаде Sportal.bg.

"Много хора не искат да съм тук, знаете ли защо? Защото не могат да работят агенти с мен. Това мога да кажа. Просто се чудя един човек, собственик на Царско село, говори за мен. И аз да кажа нещо. Имам респект към неговия зет, знаете кой е - Минчев. Казах за него много хубави неща преди да отиде в АЕЛ Лимасол. До този момент нищо не е казвал. Минчев не дойде тук, защото ми го предлагаха и аз казах “не”. Не защото е лош футболист, а защото взехме Годой, имаме Питас и Борносузов. За този момент са на добро ниво.

И след това този човек казва, че не съм добър треньор. Знаете ли защо? Питайте защо? Преди години, когато видях как се работи в България с Царско село, това е срам за България.

Сега да кажа ли за него, защото той излиза и говори за мен? Не говоря, за да търся алиби.

Тук съм, защото собственикът ми вярва. А тези хора искат да е някой друг тук, за да докарат футболист. Нямам нищо с агенти. Не съм докарал нито един футболист с мой агент.

Не ме интересува, че има милиони. Не може така да говори. Аз казах много добри неща за неговия зет и АЕЛ подписа с него заради моето име. Знаете колко години бях в този клуб. Трябва да го е срам", каза разпалено Керкез.


