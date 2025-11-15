Новини
Бившият треньор на ЦСКА и Ботев Душан Керкез вече има нов отбор

Бившият треньор на ЦСКА и Ботев Душан Керкез вече има нов отбор

15 Ноември, 2025

Очаквам с нетърпение да започна работа в Атромитос, каза Душан Керкез

Бившият треньор на ЦСКА и Ботев Душан Керкез вече има нов отбор - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Бившият треньор на ЦСКА и Ботев Пловдив Душан Керкез вече има нов отбор. Босненският специалист застава начело на гръцкия Атромитос, като договорът му е за година и половина, предаде БТА.

Керкез започна сезона начело на "армейците", но заради серия от слаби резултати беше заменен от Христо Янев. Преди той води тима на Ботев Пловдив, с който спечели Купата на България през сезон 2024/25.

„Искам да благодаря на Атромитос за възможността, която ми дава да работя за първи път в Гърция. Очаквам с нетърпение да започна работа и да доведа Атромитос до мястото, където заслужава да бъде, въз основа на работата, която върши, и хората, които работят за него", заяви Керкез.


  Лопата Орешник

    Краен непрофесионалист! След първия мач в ЦСКА излезе и каза че играчите не стават! Ооо какъв калмук! И после чака да играят за него!;

    20:42 15.11.2025

