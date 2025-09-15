Новини
Страхотен гол на Ди Мария от корнер донесе точката за Росарио срещу Бока (ВИДЕО)

15 Септември, 2025 08:45 757 0

  • анхел ди мария-
  • росарио сентрал-
  • бока хуниорс-
  • футбол-
  • гол

Неговото попадение бе изключително зрелищно

Страхотен гол на Ди Мария от корнер донесе точката за Росарио срещу Бока (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Анхел Ди Мария отбеляза общо четвъртия си гол след пристигането си в аржентинския Росарио Сентрал. Той донесе равенството на тима си, разписвайки се за крайното 1:1 срещу отбора на Бока Хуниорс в срещата от 8-ия кръг на Торнео Betano Клаусура. Неговото попадение бе изключително зрелищно, като Ди Мария го отбеляза директно от корнер в 24-ата минута. Малко по-рано в 20-ата Родриго Баталия бе открил резултата за Бока.

С равенството Росарио Сентрал остана на шестото място в елитната група "В", докато Бока Хуниорс остана на третата позиция в група "А". И двете позиции дават право на участие в плейофите след края на редовния сезон.

Точно след 20 дни на 5-и октомври Анхел Ди Мария ще може да изпробва мерника си и срещу другия аржентински гранд Ривър Плейт. Ди Мария се присъедини към Росарио Сентрал това лято и до този момент изигра 8 мача, в които вкара 4 гола и си изкара 3 жълти картона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
