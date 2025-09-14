Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Василев донесе историческа победа на България

Александър Василев донесе историческа победа на България

14 Септември, 2025 18:16 669 1

  • тенис-
  • александър василев-
  • купа дейвис

Голяма победа за страната ни на неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже

Александър Василев донесе историческа победа на България - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Василев победи бившия номер 37 в света Емил Руусувуори и донесе историческа победа за България над Финландия за Купа "Дейвис" - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже. Световният номер 2 при юношите надделя със 7:6 (5), 6:4 за 2 часа игра и така осигури крайния успех за "трикольорите" в сблъсъка с общ резултат 3:2 победи. По този начин България ще играе историческа квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година, предаде БТА.

Мачът започна равностойно, като и двамата бяха стабилни на собствено подаване. Първите колебания дойдоха чак в деветия гейм, когато Василев успя да измъкне сервис-гейма си след четири поредни равенства и спасена точка за пробив. Още в следващия пък световният номер 2 при юношите на свой ред получи две възможности да пробие съперника, но Руусувуори отрази и двата сетбола пред българина, за да изравни до 5:5. Двамата спечелиха следващите си геймове на собствен сервис и така сетът влезе в тайбрек.

В него Василев поведе с 3:0 точки, но втората ракета на Финландия изравни – 3:3. Това не разколеба Василев, който излезе победител в следващите три разигравания и стигна до три възможности да затвори сета. Макар да пропусна първите две на сервис на Руусувуори, българинът оползотвори третата на собствено подаване и взе първата част след час и 12 минути игра.

Успехът в първия сет даде увереност на Александър Василев, който остана стабилен в играта от основната линия и това му позволи да направи ранен пробив в началото на втората част за 2:1, а след това и го затвърди без проблеми – 3:1. Световният номер 2 при юношите продължи да бъде убедителен на собствено подаване и се стигна до 5:3. Руусувуори взе своя следващ гейм, но Василев показа хладнокръвие и не допусна изненада, за да затвори мача с 6:4 за радост на пълните трибуни на ТК "Локомотив Пловдив".


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво !!!

    2 0 Отговор
    Браво !!!👍

    18:40 14.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ