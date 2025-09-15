Новини
Григор Димитров: Спортистите със синдром на Даун са истински герои със своята воля, смелост и любов

Това е едно изключително важно и вдъхновяващо събитие както за България, така и за целия свят

Григор Димитров: Спортистите със синдром на Даун са истински герои със своята воля, смелост и любов - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров е посланик на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, заедно с олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар. Той отправи специално послание към всички участници, организатори и зрители.

Надпреварата, която се организира за първи път в Източна Европа, ще се проведе от 13 до 19 юни 2026 година и ще включва състезания в пет спорта: спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

"Това е едно изключително важно и вдъхновяващо събитие както за България, така и за целия свят. Аз имам честта да съм посланик на този голям форум и искам да ви призова да дойдете и да подкрепите всички участници. Те са истински герои със своята воля, смелост и любов към спорта. Нека заедно покажем българското гостоприемство и създадем атмосфера, която ще се помни завинаги. Очаквам ви в София, за да празнуваме силата на спорта", заяви Димитров в специално видео обръщение.


  • 1 хмммм

    0 1 Отговор
    той даун ли е

    11:12 15.09.2025

