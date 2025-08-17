Новини
Спорт »
Тенис »
Алкарас преодоля Зверев на полуфиналите в Синсинати

Алкарас преодоля Зверев на полуфиналите в Синсинати

17 Август, 2025 13:14 373 0

  • тенис-
  • карлос алкарас-
  • синсинати-
  • александър зверев

В битката за титлата испанецът ще срещне Яник Синер

Алкарас преодоля Зверев на полуфиналите в Синсинати - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас се класира на седми пореден финал в професионалния тенис тур, след като се наложи с 6:4, 6:3 срещу Александър Зверев в мач от турнира за мъже в Синсинати. Надпреварата е с ранг "Мастърс 1000" и награден фонд от 9.193 милиона щатски долара, предаде БТА.

В битката за титлата испанецът ще срещне Яник Синер, с който игра още на финалите в Рим, "Ролан Гарос" и "Уимбълдън" тази година.

Алкарас и Зверев изиграха силна първа част, в която испанецът взе късно надмощие. Той стигна до пробив в седмия гейм и го защити, за да завърши частта на втори сетбол. Втората част започна с размяна на брейкове и в третия гейм германецът получи контузия, която спря временно срещата с таймаут. Той загуби кондиция и Алкарас доминираше остатъка от срещата, печелейки пет от следващите шест гейма.

"Не е приятно да играеш срещу човек, за когото знаеш, че не е на 100% кондиционно. Още по-трудно беше на Саша. Той е много силен тенисист и страхотен човек извън корта. С него сме в отлични отношения", заяви Алкарас след мача.

Това ще бъде девети финал на ниво "Мастърс 1000" за Алкарас в кариерата му и първи на твърди кортове от триумфа в Индиън-Уелс през миналата година. Той е с 16 поредни победи на това ниво и с баланс 38-2 от началото на месец април. На 22-годишна възраст испанецът е третият най-млад тенисист в историята по финали на "Мастърс 1000" зад Рафаел Надал (20) и Новак Джокович (21).

Поставеният под номер 1 и защитаващ титлата си Яник Синер отбеляза 24-ия си рожден ден с победа със 7:6(4), 6:2 срещу Теранс Атмане. Италианецът спечели 91% от разиграванията на първи сервис и не позволи на французина да играе за пробив в 86-минутната среща.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ