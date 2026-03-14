Лудогорец с класика над ЦСКА в Разград

ЦСКА имаше перфектна възможност да поведе след само 90 секунди игра. Джеймс Етоо изведе перфектно Лео Перейра, който преодоля Бонман, но при останалия малък ъгъл бразилецът предпочете да потърси Йоанис Питас, който в последния момент бе изпреварен от Йоел Андерсон.

В 6-ата минута Лео Перейра реши да стреля към вратата на домакините, а топката мина опасно близо от целта.

Последваха равностойни минути, в които "зелените" трудно успяваха да достигнат до положение пред Фьодор Лапоухов.

Опитът обаче си каза думата и Лудогорец удари с първата си добра ситуация. Това стана в 32-ата минута, когато Ерик Маркус получи в половината на съперника, успя да се завърти и да напредне, след което изведе технично Квадво Дуа, а нападателят прати топката покрай Лапоухов.

Само 6 минути по-късно ЦСКА бе максимално близо до изравнително попадение, след като Лео Перейра центрира в наказателното поле на "зелените", топката срещна крака на Андерсон, за да попадне на абсолютно свободния Питас, който без да се бави стреля, но в гредата.

Три минути преди почивката Теодор Иванов не се намеси добре при дълга топка към наказателното поле на гостите, а до нея достигна Петър Станич, който с едно докосване я прати плътно в левия ъгъл на "червените" за 2:0.

Втората част започна сравнително спокойно и с равностойна игра, като и двата тима търсиха пътя към противниковата врата, но трудно успяваха да намерят целта.

Треньорът на гостите Христо Янев хвърли в игра Пиедрита и Исак Соле в търсене на промяната.

В 65-ата Квадво Дуа се контузи и трябваше да бъде заменен принудително. На терена влезе Руан Круз, който минути по-късно си спечели дузпа, след като финтира Делова, а той го препъна.

Зад топката застана именно потърпевшият, който изпълни перфектна дузпа за 3:0.

В 75-ата минута прехвърчаха сериозни искри между двата тима, като най-дейни бяха Дуарте и Пиедрита след нарушение на офанзивния футболист на ЦСКА срещу Ивайло Чочев. Ситуация бе преразгледана на ВАР, а главният съдия Любослав Любомиров вдигна само жълт картон на Етоо, Пиедрита и Руан Круз.