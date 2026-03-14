Лудогорец с класика над ЦСКА в Разград

Лудогорец с класика над ЦСКА в Разград

14 Март, 2026 19:43 549 10

Шампионите се наложиха с 3:0

Лудогорец с класика над ЦСКА в Разград - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА имаше перфектна възможност да поведе след само 90 секунди игра. Джеймс Етоо изведе перфектно Лео Перейра, който преодоля Бонман, но при останалия малък ъгъл бразилецът предпочете да потърси Йоанис Питас, който в последния момент бе изпреварен от Йоел Андерсон.

В 6-ата минута Лео Перейра реши да стреля към вратата на домакините, а топката мина опасно близо от целта.

Последваха равностойни минути, в които "зелените" трудно успяваха да достигнат до положение пред Фьодор Лапоухов.

Опитът обаче си каза думата и Лудогорец удари с първата си добра ситуация. Това стана в 32-ата минута, когато Ерик Маркус получи в половината на съперника, успя да се завърти и да напредне, след което изведе технично Квадво Дуа, а нападателят прати топката покрай Лапоухов.

Само 6 минути по-късно ЦСКА бе максимално близо до изравнително попадение, след като Лео Перейра центрира в наказателното поле на "зелените", топката срещна крака на Андерсон, за да попадне на абсолютно свободния Питас, който без да се бави стреля, но в гредата.

Три минути преди почивката Теодор Иванов не се намеси добре при дълга топка към наказателното поле на гостите, а до нея достигна Петър Станич, който с едно докосване я прати плътно в левия ъгъл на "червените" за 2:0.

Втората част започна сравнително спокойно и с равностойна игра, като и двата тима търсиха пътя към противниковата врата, но трудно успяваха да намерят целта.

Треньорът на гостите Христо Янев хвърли в игра Пиедрита и Исак Соле в търсене на промяната.

В 65-ата Квадво Дуа се контузи и трябваше да бъде заменен принудително. На терена влезе Руан Круз, който минути по-късно си спечели дузпа, след като финтира Делова, а той го препъна.

Зад топката застана именно потърпевшият, който изпълни перфектна дузпа за 3:0.

В 75-ата минута прехвърчаха сериозни искри между двата тима, като най-дейни бяха Дуарте и Пиедрита след нарушение на офанзивния футболист на ЦСКА срещу Ивайло Чочев. Ситуация бе преразгледана на ВАР, а главният съдия Любослав Любомиров вдигна само жълт картон на Етоо, Пиедрита и Руан Круз.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    3 2 Отговор
    Преди да кажат че ЦСКА загуби нарочно да попречи на Левски,погледнете Левски колко пъти падна от Лудогорец 3 пъти

    Коментиран от #4

    20:01 14.03.2026

  • 2 поздрави

    1 1 Отговор
    Много поздрави на шкембеджийницата "Голямо и малко цесека" от Пер Матиас Хьогмо!

    20:06 14.03.2026

  • 3 Чорбев

    2 0 Отговор
    Отърваха се , можеше да отнесат петица.Но и така е отлично!

    20:07 14.03.2026

  • 4 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Мач се продава с един гол,а не с три,умнико....

    20:13 14.03.2026

  • 5 Върл чорбар

    0 1 Отговор
    Нека левскарите не се радват много! Те не трябва да загубят ни една точка през следващите 3 кръга! Ако играят съсредоточено и не се поддават на провокации, то те би трябвало да победят ЦСКА! Все пак синьор Хулио има голяма способност да губи точки хей така! До къде стигнаха, че трябваше съдията да ги подпре! Но браво на Лудогорец, победиха си като на шега!

    20:14 14.03.2026

  • 6 Син Хун

    1 0 Отговор
    Делиорманци изпълниха плана в един мач с микренци. Гола тройка без гарнитура. А има още 4 мача да играят по между си. Дербито на полумесеца беше спечелено категорично, рутинно и демонстративно.

    20:17 14.03.2026

  • 7 Майстор Тричко

    1 0 Отговор
    Три от последните четири мача на ЦСКА бяха изключително слаби и технически и тактически, за което съм писал и преди, включително и познах резултата от този мач преди месец. Най-слаби на терена бяха: Лапоухов (от дълго време само лапа мухите); Делова и Иванов в защитата; Етоо, Жордао и Соле в средата на терена (първият, три мача не играе и един играе, а вторият не е за този отбор - един перспективен пас не може да подаде, в защита го няма никакъв, удари във висините или в тъч, а пък третият е тотатално неорентиран); Питас в нападение (Колко ли положения трябва да му създадат на този женчо за да вкара един гол?); Брахими по крилото - нулева ефективност. Единствените, които стават за отбора са Мартино, Перейра, Пиедраита, Пастор, Ебонг (трябва му още малко). Лапеня защо не играе?

    20:21 14.03.2026

  • 8 Чорбара

    1 0 Отговор
    Тирето не е и никога няма да бъде ЦСКА!

    20:23 14.03.2026

  • 9 Афрокласика

    0 0 Отговор
    Двама църни срещу един бял без да броя съдията,който явно е единственият с българско име от четиримата на фотото...

    20:23 14.03.2026

  • 10 Делиорман

    0 0 Отговор
    Хайде обратно в билюка София

    20:29 14.03.2026

