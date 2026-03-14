Флик обяви голямо завръщане в Барселона

14 Март, 2026 18:59 558 0

Очаква се утре Гави да запише няколко минути в домакинството срещу Севиля

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона официално обяви завръщането в игра на Гави. Халфът получи контузия в дясното коляно в края на септември и се подложи на артроскопия, която го извади от терените за 172 дни. Очаква се утре той да запише няколко минути в домакинството срещу Севиля.

Гави бе включен в групата още за гостуването на Нюкасъл от 1/8-финалите на Шампионската лига. Това се случи с условието, че медицинският щаб трябва да даде своето разрешение за участието на испанеца в двубоя. Тогава Гави не получи такова, но днес вече отпадна и последната пречка за завръщането му на терена.

“Гави върви по правилният път и знае, че трябва да напредваме стъпка по стъпка. Претърпя сериозна травма и пътят не беше лесен за него. Знаем, че все още има много време игра пред себе си и трябва да се грижим за него. Но се радвам, че се върна, и това е специален мач за него. Надявам се, че ще може утре да запише няколко минути. Наистина ми харесва това, което видях от нето на тренировките", заяви Флик на днешната си пресконференция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

