Отложиха мач в Гурция заради убийството на фен

Двубоят от гръцкото първенство между ПАОК и Арис бе отложен след трагичната смърт на 20-годишен привърженик на ПАОК в Солун. 23-годишен фен на Арис се е предал в полицията и е изправен пред обвинения в умишлено убийство.

От ПАОК обявиха, че дербито на Солун от 21-ия кръг на местната Баскет лига, първоначално насрочено за събота, 14 март 2026 г., няма да се състои по план. Клубът от Солун уточни, че скоро ще бъде обявена нова дата за срещата. От ПАОК също така потвърдиха, че всички вече закупени от феновете билети ще важат за пренасрочения двубой.

Според известната до момента информация, 23-годишен привърженик на Арис е изправен пред обвинения в умишлено убийство във връзка със смъртта на младия мъж. Прокуратурата е повдигнала обвинения за тежко престъпление срещу заподозрения, включително умишлено убийство, незаконно притежание на оръжие и използване на оръжие, съобщава SDNA.

Очаква се той да се яви пред разследващите органи, като е възможно да поиска допълнително време за подготовка на показанията си.

23-годишният мъж се е предал сам в полицейското управление в Солун, придружен от своя адвокат. Според неговите твърдения, той е бил нападнат от група хора и е намушкал 20-годишния младеж при опит за самозащита.