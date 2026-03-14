Отложиха мач в Гурция заради убийството на фен

Отложиха мач в Гурция заради убийството на фен

14 Март, 2026 19:28 616 18

23-годишен фен на Арис се е предал в полицията и е изправен пред обвинения в умишлено убийство

Отложиха мач в Гурция заради убийството на фен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Двубоят от гръцкото първенство между ПАОК и Арис бе отложен след трагичната смърт на 20-годишен привърженик на ПАОК в Солун. 23-годишен фен на Арис се е предал в полицията и е изправен пред обвинения в умишлено убийство.

От ПАОК обявиха, че дербито на Солун от 21-ия кръг на местната Баскет лига, първоначално насрочено за събота, 14 март 2026 г., няма да се състои по план. Клубът от Солун уточни, че скоро ще бъде обявена нова дата за срещата. От ПАОК също така потвърдиха, че всички вече закупени от феновете билети ще важат за пренасрочения двубой.

Според известната до момента информация, 23-годишен привърженик на Арис е изправен пред обвинения в умишлено убийство във връзка със смъртта на младия мъж. Прокуратурата е повдигнала обвинения за тежко престъпление срещу заподозрения, включително умишлено убийство, незаконно притежание на оръжие и използване на оръжие, съобщава SDNA.

Очаква се той да се яви пред разследващите органи, като е възможно да поиска допълнително време за подготовка на показанията си.

23-годишният мъж се е предал сам в полицейското управление в Солун, придружен от своя адвокат. Според неговите твърдения, той е бил нападнат от група хора и е намушкал 20-годишния младеж при опит за самозащита.


Свързани новини


  • 1 гурция

    8 0 Отговор
    каде е това

    Коментиран от #10

    19:31 14.03.2026

  • 2 Коя е тази

    5 0 Отговор
    нова държава?
    Да не е гъци-гъци?
    Ха, ха, хааа…

    19:34 14.03.2026

  • 3 Гурция?

    5 0 Отговор
    Да не огурция?
    Я пак проверете.

    19:35 14.03.2026

  • 4 Не е

    3 0 Отговор
    Гурция а е гарция ле тапаци

    19:36 14.03.2026

  • 5 бРъже, бРъже,

    3 0 Отговор
    че груците идват!

    19:36 14.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "гурция":

    На границата между Турция и Гърция се намира гурция.

    19:42 14.03.2026

  • 11 хълцук

    3 0 Отговор
    ЖуRNаггглиста, на колко водддки си бе, момче?

    Коментиран от #12, #13

    19:42 14.03.2026

  • 12 Не е

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "хълцук":

    На водка а е на узо

    Коментиран от #17

    19:45 14.03.2026

  • 13 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "хълцук":

    На огурци , водка и сельодка ...на много !!!

    19:48 14.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Един

    3 0 Отговор
    Гурция...браво, да вземе да се обадим в Атина, че вече си имат ново име.

    19:49 14.03.2026

  • 16 Според

    1 0 Отговор
    Мен грешката е нарочно

    19:49 14.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Че много се обичат

    2 0 Отговор
    И като се обединят Гърция и Турция, ще се нарекат Гурция. Ако се обединят България и Румъния, ще се казват Бромъния, или Българромия. Ако се обединят Сърбия и Албания, ще се наричат Сърбания. Ако се обединят Босна и Хърватия, ще се наричат Босратия. Ако се обединят Русия и Украйна, пак ще се наричат Русия, че то така си е било открай време.

    20:04 14.03.2026

