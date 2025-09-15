Новини
Роналдо не вкара, но Ал-Насър победи и е първи в Саудитска Арабия

15 Септември, 2025 13:28 495 0

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • ал-насър-
  • ал-холуд-
  • саудитска арабия

Успехът прати играчите от Рияд на първото място във временното класиране с пълен актив от точки и нито един допуснат гол във вратата си

Роналдо не вкара, но Ал-Насър победи и е първи в Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Отборът на Ал-Насър, за който се състезава голямата звезда на световния футбол Кристиано Роналдо, спечели с 2:0 домакинството си на тима на Ал-Холуд в срещата от втория кръг на СПЛ на Саудитска Арабия.

Успехът прати играчите от Рияд на първото място във временното класиране с пълен актив от точки и нито един допуснат гол във вратата си.

Съперникът от Ал-Холуд пък е в зоната на изпадащите на предпоследната позиция със само едно отбелязано попадение в първите си две срещи за сезона.

Супер Седем изигра цял мач, като дори излезе на терена с капитанската лента, но не успя да се разпише и да направи още една стъпка по пътя си към кота 1000.

Головете пък отбелязаха бившата звезда на Ливърпул Садио Мане (52’) и Иниго Мартинес (81’). Гостите можеха да върнат интригата малко преди края, но Мизиан Молидa пропусна дузпа в 89-ата минута.

В следващия си мач Ал-Насър ще срещне Исклол Душанбе от Таджикистан на старта на груповата фаза в Азиатската Шампионска лига (17.9), докато следващият шампионатен мач е идният уикенд срещу Ал-Рияд (20.9).


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Свързани новини


