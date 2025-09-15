Роналдо изпревари Меси като най-високоплатен спортист в света

Кристиано Роналдо беше обявен за най-високоплатения спортист на планетата за изминалата година, изпреварвайки вечния си съперник Лионел Меси, който остана трети.

Според данни на bestbettingsitesoffers.co.uk, цитирани от The Sun, десетката на най-богатите спортисти за 2024 година е вече ясна. Очаквано Роналдо оглавява класацията, но впечатлява мащабът на превъзходството му. 40-годишният португалец е заработил 192,4 милиона паунда (260 милиона долара), което е почти двойно повече от Меси, чийто доход е 99,9 милиона паунда (135 милиона долара).

Испанският голфър Джон Рам е втори със 161,32 милиона паунда (218 милиона долара). В топ 10 попадат още футболистите Килиан Мбапе (6-то място с 81,4 милиона паунда), Неймар (7-мо място, 79,92 милиона паунда) и Карим Бензема (8-мо място, 78,44 милиона паунда), както и НБА легендите Леброн Джеймс (4-то място, 94,87 милиона паунда) и Стеф Къри (9-то място, 75,38 милиона паунда).

Според доклада Меси е един от едва двама спортисти в класацията, които печелят повече извън терена, отколкото от заплати и премии, благодарение на глобалното си разпознаване като световна марка. Въпреки това той остава на значителна дистанция от впечатляващия доход на Роналдо, като двамата отново влизат в битка помежду си, но този път извън футболната сцена.

Това е втора поредна година, в която Роналдо е обявен за най-високоплатен спортист в света, след като оглави класацията на Forbes и през 2023 година. Рейтинговата система взема предвид както заплати и бонуси, така и рекламни договори и спонсорства. Силното присъствие на футболисти в топ 10 отразява финансовата мощ на този спорт в глобален мащаб, особено на фона на милионите, които се плащат в богатата Саудитска Про Лига, където играят част от включените в списъка звезди.

И Роналдо, и Меси вече гледат към предстоящия сезон с клубовете и националните си отбори, като остават амбицирани и за Световното първенство догодина. Ако участват, турнирът почти сигурно ще бъде последният им шанс да блеснат на най-голямата футболна сцена.