БФС официално отряза Левски за мача с Лудогорец

15 Септември, 2025 10:59 543 2

  • бфс-
  • левски-
  • футбол-
  • лудогорец-
  • радослав гидженов

Днес официалният сайт на клуба представи кореспонденцията с БФС и писмото, с което е отказано задгранична съдийска бригада да ръководи мача срещу шампионите

БФС официално отряза Левски за мача с Лудогорец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

БФС с официално писмо до Левски отхвърли молбата да бъде назначен чуждестранен съдия за предстоящото в петък дерби срещу Лудогорец. През миналата седмица „сините“ входираха молба във футболната централа.

Днес официалният сайт на клуба представи кореспонденцията с БФС и писмото, с което е отказано задгранична съдийска бригада да ръководи мача срещу шампионите.

Вече е избран рефер да дербито, което ще се играе в петък от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“. Това е Радослав Гидженов.

СЪОБЩЕНИЕТО НА ЛЕВСКИ
На 10.09.2025 ПФК „Левски“ изпрати официално запитване до Съдийската комисия към БФС относно мача срещу ПФК „Лудогорец 1945“ на 19.09.2025 г., с което потърси и възможности за диалог по темата чуждестранни съдии за определени ключови срещи в българския шампионат.

Ето извадка от писмото:
„С настоящото искане не поставяме под съмнение професионализма и добросъвестността на българските съдии. Намерението ни е да свалим излишното напрежение върху Съдийската комисия и реферите, на които би бил делегиран нарядът в дните преди и след срещата, както и да осигурим максимално спокойна среда, в която фокусът да остане изцяло върху спортно-техническата страна на мача.“

В получения отговор Съдийската комисия информира:
„След извършен обстоен преглед на действащата нормативна уредба и практиката на БФС, както и с оглед гарантиране на единни критерии, подготовка и развитие на българските футболни съдии, СК при БФС е приела решение да не допуска назначаването на чуждестранни арбитри за мачове от българските първенства и турнири.“

Комисията допълва, че последователното спазване на този принцип е „условие за прилагането на еднакъв критерий към всички клубове, без да се създават изключения или предпоставки за неравнопоставеност.“

ПФК „Левски“ още веднъж заявява, че уважава институционалния ред и труда на българските съдии. Същевременно считаме, че отговор, който не влиза в диалог по конкретните аргументи и априори изключва всяка възможност за изключение при срещи с висок обществен интерес, не е удовлетворителен нито за клуба, нито за нашата публика.

Убедени сме, че „еднаквият критерий“ следва да включва и прозрачен, предварително регламентиран ред за извънредни случаи, когато това би допринесло за по-спокойна среда и по-високо обществено доверие.

Клубът ще продължи да търси допустимите по правилник възможности тази тема да бъде обсъдена в рамките на БФС, както и да предложи конкретни процедурни стъпки, за които ще потърси подкрепа и от останалите членове на футболния съюз.

* Пълните текстове на двете писма – на ПФК „Левски“ и на Съдийската комисия към БФС са приложени в оригинал.


  • 1 СЗО

    0 0 Отговор
    Трябваше да им наемат чуждестранен съдия, за да се види че не им р съдията виновен. Ама Гонзо нали е уефскар, пак ги защити.

    11:33 15.09.2025

  • 2 Доктора

    0 0 Отговор
    За първи път в цялата си история БФС реже мераците на отбора на ДС ( т.нар. Левски ). Откъде накъде най-бутания отбор от съдиите в България изведнъж решава, че иска съдии от чужбина. Може би за да ги прихване Таки. Явно отбора на ДС с президент офицера от ДС Сираков, все още не са разбрали, че вече няма мракобесна, комунистическа и съветска милиция и държавна сигурност.

    11:46 15.09.2025

