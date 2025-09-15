Ман Юнайтед на последно място след идването на Рубен Аморим

Резултатите показват, че работата на Рубен Аморим в Манчестър Юнайтед засега е пълен провал. Вчера тимът загуби тежко с 0:3 от Манчестър Сити в градското дерби, с което мениджърът претърпя пореден лош резултат.

Португалецът застана начело на “червените дяволи” на 24 ноември 2024 г. и до момента е извел състава в 31 кръга от Премиър лийг. Ако под внимание се вземат резултатите на всички отбори, които са в елита от въпросната дата досега - т.е. 17 отбора, то се вижда, че Юнайтед е на последно място с 31 точки. За това време Аморим е спечелил само 8 срещи, а головата разлика на отбора е минус 13, отбелязва “Сън”.

Тотнъм също е с 31 точки, но с по-добра голова разлика - минус 4. Над тях са отбори без особени претенции като Фулъм, Уулвърхамптън и Уест Хам.

Лидер е шампионът от миналия сезон Ливърпул (68 т), следван от Арсенал (64 т) и Челси (58 т.)