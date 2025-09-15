Новини
Спорт »
Бг футбол »
Фенове на Барселона "нападнаха" Христо Стоичков

Фенове на Барселона "нападнаха" Христо Стоичков

15 Септември, 2025 13:59 1 134 10

  • христо стоичков-
  • барселона-
  • футбол

Ицо се разписа върху фланелките, след което си поговори приятелски със запалянковците

Фенове на Барселона "нападнаха" Христо Стоичков - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков продължава да е на голяма почит сред привържениците на Барселона. В хотела на световните звезди в Лисабон се появиха фенове на "блаугранас", които искаха да се докоснат до Камата и да се снимат с него. Феновете се бяха подготвили с фланелки на каталунския гранд от времето, когато Ел Булгаро отбеляза над сто гола за клуба.

Фенове на Барселона "нападнаха" Христо Стоичков

Ицо се разписа върху фланелките, след което си поговори приятелски със запалянковците. Уважението към носителя на "Златната топка" и другия български участник в днешния благотворителен мач на "Жозе Алваладе" - Красимир Балъков, е огромно.

Фенове на Барселона "нападнаха" Христо Стоичков

Именно Краси, който е легенда на Спортинг Лисабон, заведе на вечеря Стоичков, сина си - агентът Красимир Балъков младши и други приятели, в един от най-хубавите ресторанти край Лисабон, където още от неговото време "лисабонските лъвове" са празнували победите си. Там Бала разбира се бе разпознат от всички и той също се снима с фенове си.

Ицо и Краси се видяха с много от останалите легенди на връщане в хотела, като двамата застанаха за снимка за Sportal.bg в компанията на световния шампион Кристиан Карембьо, легендарния капитан на Валенсия Гайска Мендиета и бившия аржентински национал Хавиер Савиола.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    6 1 Отговор
    Ицо Лютеницата го нападнали.🤣🤣🤣

    14:01 15.09.2025

  • 2 фен на опел

    1 3 Отговор
    голем е

    Коментиран от #5

    14:03 15.09.2025

  • 3 Хмм

    1 2 Отговор
    Стоичков сред тях е направо красавец

    14:07 15.09.2025

  • 4 дано остане там

    8 2 Отговор
    да не се връща
    с неговите кауфландски реклами от дълго време
    все едно няма други по интересни за показ

    Коментиран от #6

    14:08 15.09.2025

  • 5 Бат Ицо

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "фен на опел":

    Е Легенда .. 👍

    14:08 15.09.2025

  • 6 От редакцията

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "дано остане там":

    Дай снимка , те покажем и теб .

    14:09 15.09.2025

  • 7 Казуар

    4 1 Отговор
    Стоичков сама в Барселона ли ходи, когато имаше проблем с Каталуния той нарече централното правителство фашисти.

    14:11 15.09.2025

  • 8 Албатрос

    5 1 Отговор
    ша дам еднин фуркан лютеница да ми с разпише

    14:12 15.09.2025

  • 9 Кафлан

    4 0 Отговор
    Глупостта е на почит

    Коментиран от #10

    14:26 15.09.2025

  • 10 Абе ,

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кафлан":

    Виж Гонзю , той е по-Легенда .

    14:29 15.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ