Властта в ЦСКА вече е пренаредена

Доскорошният силен човек в ЦСКА Радослав Златков вече е със силно ограничени функции. Изпълнителният директор не представлява еднолично клуба, а това право получи и Ангел Борисов, който е основната движеща сила в инфраструктурните проекти на червените.

Оперативната власт в клуба пък е възложена на новия шеф Вангел Вангелов. Доскорошният президент на Ботев Враца от няколко дни работи в ЦСКА, като се ползва с пълното доверие на собственика. Той заема поста оперативен директор в Борисовата градина.

Вангелов е бизнесмен, който бе избран за председател на УС на Ботев Враца през 2022 г. През миналата седмица напусна ръководната си роля на стадион "Христо Ботев", като не се кандидатира за нов мандат. Причина за това е договорката му в ЦСКА.

Спортната власт пък отскоро е в ръцете на Бойко Величков.

ЦСКА се надява промените да дадат нужния резултат. "Червените" записаха първа победа от началото на сезона в efbet Лига, побеждавайки Септември с 3:1 в драматичен двубой.