Христо Янев фаворит за ЦСКА при раздяла с Керкез

15 Септември, 2025 09:00 650 3

В същия период част от влиянието около клуба настояваше за завръщането на Любослав Пенев

Христо Янев фаворит за ЦСКА при раздяла с Керкез - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Скорошното назначение на Вангел Вангелов в ЦСКА изведе Христо Янев на преден план като потенциален наследник на Душан Керкез, ако се стигне до евентуална раздяла с босненеца. Двамата изградиха близки професионални отношения още по времето, когато работеха заедно в Ботев Враца. Именно тогавашният шеф на управителния съвет изигра ключова роля за връщането на младия специалист на стадион „Христо Ботев“ през есента.

Треньорът, донесъл SESAME Купа на България през 2016-а година, вече беше сред обсъжданите варианти по време на паузата за националните отбори, когато позицията на Керкез висеше на косъм.

В същия период част от влиянието около клуба настояваше за завръщането на Любослав Пенев. Въпреки това кандидатурата на Ел Голеадор не намери достатъчна подкрепа сред ръководството, което реши да даде още една възможност на Керкез да задържи поста си.

Ако обаче през идните седмици резултатите не се подобрят, изглежда напълно вероятно да се стигне до промяна начело на тима. Тогава „червените“ ще трябва да действат бързо и Христо Янев вече стои като най-подготвена алтернатива, след като два пъти е водил състава. Любопитно е, че само преди дни той влезе в напрегнат спор с фенове на Ботев Враца след поражението с 0:2 от Берое в Стара Загора.


  • 1 И Яне Христов

    3 1 Отговор
    да сложат за треньор, все тая.

    09:02 15.09.2025

  • 2 ПОДУЯНЕ С 38млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    2 3 Отговор
    И мучат говедата

    Коментиран от #3

    09:09 15.09.2025

  • 3 Левски 1914

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ПОДУЯНЕ С 38млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ":

    А МЕНТЕТО с лиценз на отбор Б група!

    09:56 15.09.2025

