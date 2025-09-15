Суперкомпютър изпрати Манчестър Юнайтед към изпадане



Манчестър Юнайтед отново е в центъра на негативните новини след тежката загуба с 0:3 от Манчестър Сити. След четири кръга във Висшата лига „червените дяволи“ имат само четири точки – най-слабият им старт от 1992 г. насам. Тогава обаче събитията завършиха с първа титла на сър Алекс Фъргюсън. Сега изглежда малко вероятно историята да се повтори.

По данни на суперкомпютъра на Opta, който симулира сезона 10 000 пъти на база статистически модели, Юнайтед имат само 0,18% шанс да спечелят титлата. По-тревожно е, че вероятността да попаднат в Топ 4 е едва 4,18%, докато рискът от изпадане е цели 10,95%.

Сезонът на Рубен Аморим започна с болезнена елиминация за Купата на Лигата от Гримсби, равенство с Фулъм и минимална победа над Бърнли, дошла след дузпа на Бруно Фернандеш в добавеното време. Това засилва усещането за криза и липса на стабилност.

Любопитно е, че според същия модел дори тимове като Брентфорд, които през лятото се разделиха с треньора си, капитана, вратаря и голмайстора (привлечен именно от Юнайтед), имат по-големи шансове за оцеляване.

В хипотетичните сценарии „червените дяволи“ приключват на 13-о място с под 48 точки – макар че това би било леко подобрение спрямо 15-ата позиция и 42 точки от миналия сезон.