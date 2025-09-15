ЦСКА 1948 посреща Славия в опит за затвърждаване в Топ 4

ЦСКА 1948 София посреща Славия в двубой от осмия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Витоша" в Бистрица започва в 18:00ч. и ще бъде ръководена от Мариян Гребенчарски.

ЦСКА 1948 се представя добре от началото на първенството и заема четвъртото място в класирането с 13 точки. "Червените" до момента загубиха само от Добруджа Добрич и Левски София и двата пъти като гост. През паузата те се подсилиха със защитника Андре Хофман, който идва от Фортуна Дюселдорф.

Славия започна доста по-колебливо първенството спрямо днешния си опонент. "Белите" имат само един успех до момента, след като надвиха Арда Кърджали в шестия кръг. В последния си мач момчетата на Златомир Загорчич направиха равен 2:2 с ЦСКА София у дома. Славия е 15-и в класирането с пет точки. Загорчич няма да може да разчита на контузения Тони Тасев.

По повод първия учебен ден: всеки родител, който дойде на мача заедно с дете, получава подарък за детето от феншопа на ЦСКА 1948 на стадиона. Билетите са на цена от 15 лева, а ВИП пропуските са по 30 лева.