Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 посреща Славия в опит за затвърждаване в Топ 4

ЦСКА 1948 посреща Славия в опит за затвърждаване в Топ 4

15 Септември, 2025 15:20 415 0

  • цска 1948 -
  • славия-
  • efbet лига-
  • бистрица

Мачът е от 18 часа

ЦСКА 1948 посреща Славия в опит за затвърждаване в Топ 4 - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 София посреща Славия в двубой от осмия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Витоша" в Бистрица започва в 18:00ч. и ще бъде ръководена от Мариян Гребенчарски.

ЦСКА 1948 се представя добре от началото на първенството и заема четвъртото място в класирането с 13 точки. "Червените" до момента загубиха само от Добруджа Добрич и Левски София и двата пъти като гост. През паузата те се подсилиха със защитника Андре Хофман, който идва от Фортуна Дюселдорф.

Славия започна доста по-колебливо първенството спрямо днешния си опонент. "Белите" имат само един успех до момента, след като надвиха Арда Кърджали в шестия кръг. В последния си мач момчетата на Златомир Загорчич направиха равен 2:2 с ЦСКА София у дома. Славия е 15-и в класирането с пет точки. Загорчич няма да може да разчита на контузения Тони Тасев.

По повод първия учебен ден: всеки родител, който дойде на мача заедно с дете, получава подарък за детето от феншопа на ЦСКА 1948 на стадиона. Билетите са на цена от 15 лева, а ВИП пропуските са по 30 лева.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ