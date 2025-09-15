България триумфира над Словения и си осигури място на осминафиналите на Световното по волейбол

Вълнуваща победа за българския национален отбор по волейбол! Нашите момчета надделяха драматично над Словения с 3:2 гейма (25:19, 25:14, 18:25, 23:25, 15:13) във втория си двубой от група "Е" на Световното първенство за мъже, което се провежда на Филипините.

Александър Николов изригна с впечатляващите 25 точки (включително 1 блокада и 2 аса), а Аспарух Аспарухов добави още 17 точки (2 блока и 2 аса) към актива на "лъвовете".

Под ръководството на опитния Джанлоренцо Бленджини, българският тим демонстрира стабилна игра на мрежата, реализирайки общо 13 блокади и 11 аса.

С този успех България оглави временното класиране в групата с две победи и общо 5 точки, което гарантира на нашите волейболисти участие в елиминационната фаза на шампионата.

В последния си мач от груповата фаза "трикольорите" ще се изправят срещу Чили – отбор, който вече загуби шансове за продължаване напред.