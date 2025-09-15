Полша демонстрира класа и си осигури място на осминафиналите на Световното по волейбол

Волейболната мощ на Полша отново се прояви на Световното първенство за мъже, което се провежда във Филипините. Европейският гранд, носител на сребърните медали от последното издание, не остави никакви шансове на Катар, като ги надигра категорично с 3:0 гейма (25:21, 25:14, 25:19) в двубой от група "В".

Още от първия съдийски сигнал "Дружина полска" наложи темпото и не позволи на съперника да намери ритъма си. Камил Семенюк се отличи като най-резултатен играч на терена, завършвайки срещата с 13 точки. Якуб Кохановски и Кевин Сасак също допринесоха за успеха, като реализираха по 8 точки всеки.

За отбора на Катар Папе и Никола Васич се опитаха да окажат съпротива, но усилията им донесоха по 8 точки на всеки.

С този втори пореден триумф Полша вече си гарантира място сред най-добрите 16 отбора на шампионата.

В другия мач от групата Нидерландия не срещна трудности срещу Румъния и също постигна убедителна победа с 3:0, с което си осигури продължаване напред.