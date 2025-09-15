Новини
Спорт »
Волейбол »
Полша демонстрира класа и си осигури място на осминафиналите на Световното по волейбол

Полша демонстрира класа и си осигури място на осминафиналите на Световното по волейбол

15 Септември, 2025 20:52 703 1

  • полша-
  • световното първенство -
  • филипините-
  • европейският гранд-
  • катар-
  • волейбол

Катар и Румъния приключват участието си в турнира

Полша демонстрира класа и си осигури място на осминафиналите на Световното по волейбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболната мощ на Полша отново се прояви на Световното първенство за мъже, което се провежда във Филипините. Европейският гранд, носител на сребърните медали от последното издание, не остави никакви шансове на Катар, като ги надигра категорично с 3:0 гейма (25:21, 25:14, 25:19) в двубой от група "В".

Още от първия съдийски сигнал "Дружина полска" наложи темпото и не позволи на съперника да намери ритъма си. Камил Семенюк се отличи като най-резултатен играч на терена, завършвайки срещата с 13 точки. Якуб Кохановски и Кевин Сасак също допринесоха за успеха, като реализираха по 8 точки всеки.

За отбора на Катар Папе и Никола Васич се опитаха да окажат съпротива, но усилията им донесоха по 8 точки на всеки.

С този втори пореден триумф Полша вече си гарантира място сред най-добрите 16 отбора на шампионата.

В другия мач от групата Нидерландия не срещна трудности срещу Румъния и също постигна убедителна победа с 3:0, с което си осигури продължаване напред.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Караджата

    0 0 Отговор
    Най добрият поляк е кубинец

    21:36 15.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ