Джеси Лингард може да продължи кариерата си в Ла Лига след периода в Южна Корея

Джеси Лингард може да направи изненадващо завръщане в европейския футбол, след като официално обяви края на престоя си в Южна Корея. 33-годишният английски полузащитник вече е свободен агент и е свързван с трансфер в Ла Лига, съобщава “Fichajes”.
Сред потенциалните му дестинации се споменават Селта Виго, Севиля и застрашеният от изпадане Реал Овиедо, който търси опитни играчи за битката за оцеляване.
Лингард прекара два сезона във ФК Сеул, където записа 19 гола и 10 асистенции в 67 мача, като бе един от ключовите играчи на тима.
