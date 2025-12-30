Новини
Филип Кръстев се появи като резерва, но Оксфорд отстъпи у дома на Суонзи

30 Декември, 2025 08:44 341 0

Тимът му остава на 22-ра позиция във временното класиране

Филип Кръстев се появи като резерва, но Оксфорд отстъпи у дома на Суонзи - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Филип Кръстев се включи в игра през второто полувреме, но не успя да предотврати поражението на Оксфорд Юнайтед с 0:1 от гостуващия Суонзи в среща от 24-ия кръг на Чемпиъншип.

Срещата на стадион „Касам“ започна с ранен гол за уелския тим – още в 13-ата минута словенският нападател Жан Випотник реализира единственото попадение в мача, след отлична асистенция на Джош Таймън, който бе сред най-активните на терена.

След почивката, в 55-ата минута, треньорският щаб на Оксфорд заложи на свежи сили и пусна Филип Кръстев на мястото на Люк Харис. Българинът внесе енергия и креативност в средата на терена, но въпреки усилията му, домакините не успяха да стигнат до изравнително попадение.

Това бе 12-ата загуба за сезона за Оксфорд, който остава на 22-ра позиция във временното класиране и продължава да се бори за оцеляване във второто ниво на английския футбол.

Следващото изпитание за Кръстев и съотборниците му е на 1 януари, когато ще гостуват на силния тим на Ипсуич, който заема третото място в таблицата.


