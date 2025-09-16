Артета: Арсенал е готов да пренапише историята си в Шампионската лига

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че целта на отбора е най-накрая да спечели Шампионската лига и да промени историята на клуба в най-престижния европейски турнир.

„Артилеристите“ са 13-кратни шампиони на Англия, но единственото им участие във финал на Шампионската лига остава през 2006 г., когато загубиха с 1:2 от Барселона. В досегашните си 23 кампании в турнира те имат три полуфинала, включително миналия сезон, когато бяха елиминирани от бъдещия шампион Пари Сен Жермен.

Според прогнозите на суперкомпютъра Opta Арсенал е сред фаворитите този сезон с 16% шанс за трофея – единствено Ливърпул (20%), шесткратен носител на купата, получава по-добра оценка.

Артета обаче гледа на това като на уникален шанс: „Историята показва колко трудно е, защото все още не сме го спечелили. Но точно в това е възможността – натискът ни мотивира и ни кара да бъдем по-добри всеки ден. Големите клубове често опитват десетилетие, за да спечелят веднъж или два пъти. Ние искаме да променим това за Арсенал.“

Лондончани започват кампанията си днес с гостуване на Атлетик Билбао – първи официален двубой между двата клуба. В последните два сезона само Реал Мадрид (33) е събрал повече точки в груповата фаза от Арсенал (32 в 14 мача).

Въпреки силната статистика, „артилеристите“ ще бъдат без някои ключови фигури – Букайо Сака, Мартин Йодегор, Кай Хаверц, Бен Уайт и Габриел Жезус отпадат от състава за визитата на „Сан Мамес“.

Атлетик пък се завръща в Шампионската лига за първи път от 2014/15 г., отново под ръководството на Ернесто Валверде. Той предупреди, че Арсенал е сред най-сериозните претенденти:

„Те са един от фаворитите заради техническите и тактическите си качества и духа, който Артета е изградил. Ще се изправим срещу съперник от най-високо ниво и трябва да сме внимателни, защото Арсенал няма да прощава.“