Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ във вторник (16 септември)

Спортът по ТВ във вторник (16 септември)

16 Септември, 2025 09:43 675 0

  • спортът по телевизията-
  • днес-
  • тв-
  • програмата-
  • футбол-
  • шл-
  • снукър-
  • волейбол-
  • борба

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ във вторник (16 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.45 Футбол: Мелбърн – Санфриче - Нова спорт

13.00 Футбол: Атлетик – Арсенал (младежи) - МАХ Спорт 3

13.00 Футбол:Гангуон – Шанхай Шенхуа - Диема спорт 3

13.00 Футбол:Мачида – Сеул - Нова спорт

13.00 Волейбол: Бразилия – Финландия - МАХ Спорт 2

13.30 Лека атлетика: Световно първенство, - Евроспорт 1, БНТ 3

15.15 Футбол:Бурирам – Джокор - Диема спорт 3

16.00 Волейбол: Сърбия – Китай - МАХ Спорт 1

16.30 Волейбол: Италия – Белгия - МАХ Спорт 2

16.30 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг - Евроспорт 1

16.45 Футбол: Мохун – Ахал - Нова спорт

19.00 Футбол: Шалал – Трактор - Нова спорт

19.00 Борба: Световно първенство - БНТ 3

19.45 Футбол: ШЛ Атлетик – Арсенал - МАХ Спорт 3

19.45 Футбол: ШЛ ПСВ Айндховен – Юнион - МАХ Спорт 4

21.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг - Евроспорт 1

21.15 Футбол: Ал Хилал – Ал Духаил - Нова спорт

21.45 Футбол: Шеийлд Уензди – Гримзби - Диема спорт

22.00 Футбол: ШЛ Реал – Марсилия - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: ШЛ Бенфика – Карабах - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: ШЛ Тотнъм – Виляреал - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: ШЛ Ювентус – Борусия (Д) - МАХ Спорт 5

22.00 Футбол: Брентфорд – Астън Вила - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Кристъл Палас – Милуол - Диема спорт 3


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ