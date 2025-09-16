Спортът по ТВ във вторник (16 септември)

10.45 Футбол: Мелбърн – Санфриче - Нова спорт
13.00 Футбол: Атлетик – Арсенал (младежи) - МАХ Спорт 3
13.00 Футбол:Гангуон – Шанхай Шенхуа - Диема спорт 3
13.00 Футбол:Мачида – Сеул - Нова спорт
13.00 Волейбол: Бразилия – Финландия - МАХ Спорт 2
13.30 Лека атлетика: Световно първенство, - Евроспорт 1, БНТ 3
15.15 Футбол:Бурирам – Джокор - Диема спорт 3
16.00 Волейбол: Сърбия – Китай - МАХ Спорт 1
16.30 Волейбол: Италия – Белгия - МАХ Спорт 2
16.30 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг - Евроспорт 1
16.45 Футбол: Мохун – Ахал - Нова спорт
19.00 Футбол: Шалал – Трактор - Нова спорт
19.00 Борба: Световно първенство - БНТ 3
19.45 Футбол: ШЛ Атлетик – Арсенал - МАХ Спорт 3
19.45 Футбол: ШЛ ПСВ Айндховен – Юнион - МАХ Спорт 4
21.00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг - Евроспорт 1
21.15 Футбол: Ал Хилал – Ал Духаил - Нова спорт
21.45 Футбол: Шеийлд Уензди – Гримзби - Диема спорт
22.00 Футбол: ШЛ Реал – Марсилия - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: ШЛ Бенфика – Карабах - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: ШЛ Тотнъм – Виляреал - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: ШЛ Ювентус – Борусия (Д) - МАХ Спорт 5
22.00 Футбол: Брентфорд – Астън Вила - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Кристъл Палас – Милуол - Диема спорт 3
